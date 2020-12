Unión Deportiva contratiempo. El infierno de Mel. 7,2 bajas por jornada. La Liga del tormento. El técnico de la UD afrontó la última jornada ante el Alcorcón (1-1) con once ausencias -Raúl Fernández, Araujo, Rubén Castro, Álvaro Lemos, Mantovani, Dani Castellano, Mauricio Lemos, Jonathan Viera, Drolé, Benito Ramírez y Pedri-. Este domingo, el cuadro amarillo se cita con el CD Mirandés en Anduva (17.30 horas) con otro enorme agujero en su relación de futbolistas. El guarismo de ausentes podría elevarse a doce. Ya están fuera de combate los lesionados de larga duración Raúl Fernández, Sergio Ezequiel Araujo, Rubén Castro, Drolé y Dani.

A los que cabe añadir los percances físicos de Mantovani -tres semanas KO más por una rotura-, Álvaro Lemos - 21 días- Jonathan Viera -dos semanas- y Benito -14 días-. El arquero Josep Martínez llevaba una semana arrastrando molestias en el tobillo y rodilla y tuvo que retirarse en el 45' ante el cuadro alfarero. Esta semana debía incorporarse a la dinámica de entrenamientos de la selección nacional sub 21. Por su parte, De la Bella está sancionado.

A estos once mimbres que se quedan en la Isla se podría sumar Pedro González 'Pedri'. El atacante tinerfeño de la UD disputa los cuartos del Mundial sub 17 con la selección española de David Gordo ante Francia en Brasil (19.30 horas). Si elimina al combinado galo, jugaría el jueves el choque de semifinales y no llegaría a tiempo para jugar en Miranda de Ebro -la final se celebra el mismo domingo-.

Lo de Mel en la UD es una odisea. Comenzó su ciclo el pasado 10 de marzo y jamás ha dispuesto de todo el arsenal. En las 14 batallas ligueras de la 2018-19 acumuló 39 bajas forzadas entre lesiones y sanciones. Nunca ha dispuesto de los 23 profesionales. El calvario luce una continuidad macabra.

Mal salarial y amnistía

El campeonato liguero arrancó el 18 de agosto ante la SD Huesca en el Gran Canaria (0-1). El duelo estuvo marcado por el dramático incendio que arrasó la Isla. Bajo el espíritu de los hidroaviones, la UD se vio obligada a competir tras quedar sin efecto la petición de aplazamiento. Mel encaró el estreno liguero con ocho bajas. Álvaro Lemos -sanción que arrastraba del pasado curso se quedó sin amnistía ni perdón de la RFEF- se cayó de la convocatoria el día previo, mientras que Cedrés, Drolé, Kirian y Álex Suárez no fueron inscritos por el 'mal salarial'. Por su parte, Raúl Fernández, Araujo y Maikel se recuperaban de sus dolencias tras pasar por el quirófano.

Cabe reseñar que Raúl Fernández y Araujo no han debutado en este curso -15 jornadas-. Figura de forma permanente en la lista negra. El meta se lesionó el 14 de abril con una doble fractura en mano y rodilla. Se le aguardaba con el alta médica para agosto. En relación al Chino, se lesionó en pretemporada en un tobillo y tuvo que ser operado en Murcia -12 de septiembre-. 'Artroscopia para revisión articular y reparación de ligamento deltoideo y sindesmosis', detallaba el equipo médico del club grancanario. Se espera contar con el héroe del ascenso del 21-J de 2015 para el próximo diciembre. Ya está en la recta final.

En la segunda jornada de LaLiga SmartBank,en el Málaga-UD del estadio de La Rosaleda, nueve bajas. Raúl Fernández,Araujo, Maikel Mesa, Drolé, Fabio, Mauricio Lemos, Cedrés, Benito y Álex Suárez.

Ante el Racing de Santander (5) y en el derbi del Heliodoro (6) sigue su curso el mapa del horror. Improvisar y brindar alternativas a mimbres del filial como Juan Fernández o la reciente citación de Herrera y el lateral derecho Jesús Fortes.

En la quinta fecha, ante el Almería, el novelista contó con seis bajas. Ante el Sporting (6), Girona (7), Albacete (6), Ponferradina (6), Lugo (6), Deportivo (10), Cádiz (8), Fuenlabrada (6) y Zaragoza (9) siguió su curso la gran maldición. El pasado sábado, ante el bloque alfarero de Fran Fernández, Raúl Fernández, Sergio Araujo, Rubén Castro, Álvaro Lemos, Mantovani, Dani Castellano, Mauricio Lemos, Jonathan Viera, Drolé, Benito y Pedri.

De Toni Segura a Dani 'Flaco'

Este caminar accidental de Mel ha provocado que tire del vivero de forma religiosa. La hora de los Anexo Boys. El novelista suma 253 días en el cargo y este domingo en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, ante el más que probable debut del lateral zurdo Dani Flaco, ya habría brindado la alternativa a once canteranos en nueve meses.

El primero fue Toni Segura el 14 de abril ante la visita del Cádiz al Gran Canaria. Cristian Cedrés, Josep Martínez, Fortes, Kirian y Carlos González (6) se estrenaron en la 2018-19. A esos seis, cabe sumar Pedri, Boris, Juan Fernández y el meta sevillano Álvaro Valles. Dani Flaco es el undécimo platanito.

Además, fueron citados pero se quedaron sin estrenarse el meta Alejandro Domínguez -titular en el bloque de Juan Manuel Rodríguez en Segunda B- y David Herrera.

Mel ha utilizado a 29 jugadores y dispone de 13 licencias profesionales para conquistar Anduva tras encadenar cuatro partidos sin ganar. El novelista se abona al suspense y a la cruzada contra el diablo.