Nueva fórmula en busca del gol. Pepe Mel, a falta de tres entrenamientos para la próxima cita liguera en Miranda de Ebro (domingo, 17.30 horas, Movistar LaLiga) tiene como primera opción la inclusión de un frente de ataque nuevo para recuperar el gol perdido. En las últimas cuatro jornadas, en las que la UD Las Palmas ha cosechado tres derrotas y un empate, sólo ha marcado un tanto, el de Pekhart de penalti el domingo pasado, por lo que el madrileño planea cambiar la vanguardia.

Ahora, además, puede, porque recupera a Pedri, al que no se le esperaba para el choque de Anduva. Sin embargo, la eliminación de España en el Mundial sub 17 de Brasil a manos de Francia (6-1) permite al técnico contar con el que hasta el momento de su marcha había sido el mejor de la temporada. La alegría de Mel, como la de más de uno que habrá celebrado los goles del cuadro galo el pasado lunes, no sólo es por poder disponer otra vez del tinerfeño, sino también porque se trata de uno de los cuatro jugadores de la plantilla que ha visto la portería contraria -ha marcado tres-.

En un equipo al que le cuesta horrores marcar, eso es una bendición, más todavía cuado dos de esos cuatro artilleros están lesionados, como son los casos de Rubén Castro, que suma tres dianas, y Jonathan Viera, que cuenta con cinco.

No cabe duda de que Pedri, que hoy se reincorpora a los entrenamientos con la UD después de un largo viaje de vuelta desde Brasil, formará en el once con el que el madrileño tratará de doblegar al Mirandés, que sólo ha perdido un partido en casa en todo el curso. Casi no ha habido comparecencia pública suya en la que no haya recordado lo esencial que resulta un futbolista de 16 años para el éxito del equipo, por lo que su presencia como titular se da por hecha

Sus dos acompañantes en el ataque, según lo probado por Mel el martes, serán Tomás Pekhart y Juanjo Narváez, que salieron de inicio juntos por primera vez frente al Alcorcón. Hasta ese momento el preparador amarillo los había utilizados como delanteros centro y uno sustituía al otro, sin embargo, la búsqueda de soluciones ofensivas después de tres partidos seguidos sin marcar le llevó a incluir a ambos en el último encuentro liguero.

El checo fue el autor del tanto de Las Palmas al transformar un penalti cometido sobre él mismo, mientras que el colombiano fue el mejor del equipo por su participación y su capacidad para inquietar a la defensa rival con sus caídas a las bandas. En cualquier caso, Mel prevé mantener a los dos: al primero porque es el máximo goleador del equipo junto a Jonathan Viera y no conviene borras a uno de los pocos que ha marcado, y al segundo porque aporta calidad en el ataque.

Así pues, el trío formado por Pedri, Narváez y Pekhart tratará de mejorar las prestaciones ofensivas de la UD. El tinerfeño y el colombiano alternarán las bandas; el checo será el referente. Por detrás, siempre según lo ensayado por el entrenador, volverán a estar Ruiz de Galarreta y Kirian como interiores y Javi Castellano como pivote único. Las Palmas no sufrió ante el cuadro alfarero con esa fórmula, con más músculo, y Pepe Mel es de los de no tocar lo que funciona.

Con la llegada de Pedri la UD suma tres goles a los cinco de Pekhart, por lo que saltará a Anduva con ocho. Narváez, por su parte, todavía no ha marcado y se le notan carencias a la hora de definir, pero nunca fue un delantero centro, sino un extremo, posición en la que ahora tendrá más protagonismo.

Mientras Araujo y Rubén Castro se recuperan -en principio se les espera para enero-, Pepe Mel tira de ingenio con el fin de que la ausencias de sus delanteros titulares se note lo menos posible. Dentro de esa búsqueda, en Anduva toca un ataque inédito.