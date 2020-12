Carnicería en el templo prohibido. Industria de concesiones defensivas. Masacre en Anduva. La UD sucumbe ante el CD Mirandés y ahonda su depresión (2-1) al sumar un punto de los últimos quince. A pesar de adelantarse con un golazo de Juanjo Narváez (10'), los de Mel entregaron el encuentro en dos minutos terroríficos en el tramo final del primer tiempo -44' y 46'-.

Los tantos de Íñigo Vicente. Desde ese fatídico 44' todo salió mal. Van cinco jornadas sin ganar y pinta mal un equipo lastrado por las doce ausencias y una falta alarmante de espíritu.

Con una propuesta de circunstancias, Mel tuvo que retirar a Dani Flaco -por unos calambres-, que debutaba, para dar entrada a Fortes. Curbelo quedó como lateral zurdo de urgencia. Deivid y Mauricio suspenden y el centro del campo no carbura. Pedri se contagia de la depresión y la sangría de goles recibidos no tiene fin. Ayer, pudieron ser seis.

Puso la UD el esférico en juego en el congelador de Anduva con un despiste supino. El esférico lo despejó de forma poca ortodoxa Valles. Galarreta queda ubicado a la derecha y su aportación fue minúscula. Controla Narváez y primera subida de Dani Flaco. Limones despeja y soberbia la acción de Íñigo Vicente que se fue con enorme facilidad toda la medular amarilla. Pedri conecta con Kirian, la UD duerme el partido desde la elegancia. El plan, en este minuto, funciona.

La fantasía tropical ante la potencia burgalesa. Cada penetración de Íñigo Vicente resulta criminal. En esta ocasión le toca a Eric Curbelo ejercer de bombero. Mal despeje de Deivid y el misil de Malsa sale por encima del travesaño (8').Pase de Kirian a Pekhart y lo desbarata Cristian. El cuero queda escorado en banda izquierda y el golpeo de Narváez es exquisito. Un soberbio gol. Las dudas devoran al Mirandés.

Premio al desparpajo. Primer tiro a la portería de Limones y primer tanto. Deivid coloca al equipo y centro de Galarreta al que no llega Pekhart. Pedri finaliza la acción con un tiro escorado en el 0-2 que fue anulado -13'-.

El Mirandés cae una y otra vez en la trampa de la UD. Funciona la presión total. El bloque de Iraola luce posesión en una zona inofensiva. Mauricio y Deivid pasan desapercibidos. Falta de Dani Flaco sobre Vicente y estalla Anduva. Se alcanza el minuto 20 y llega una grandísima ocasión para el bloque rojillo. El golpeo es de Álvaro Rey que sale por encima del travesaño.

Centro de Franquesa y Valles se hace con el balón en dos tiempos. Rey y Vicente -izquierda- se intercambian las posiciones. Envío desde la derecha de Carlos Julio y Deivid desbarata el peligro. Soberbia la presión de Pekhart que provoca una nueva pérdida rojillo. Duelo de entrega, marcado por el toque de Narváez. Obstrucción de Cristian a Pedri que el colegiado Ortiz Arias no decreta. Patada ahora sobre Dani Flaco que se convierte en una agresión en toda regla.

Narváez tapona el centro de Carlos Julio y contraataca la UD. Javi, Deivid y Mauricio siguen obstaculizando la salida de balón local. Pero Iraola apuntó a Dani Flaco. Por ahí llegó la primera fisura. El jugador amarillo estaba sufriendo en exceso. Remate de Cristian González y el cuero sale rozando el poste derecho del arco de Valles.Álvaro Rey es el mejor del Mirandés, agoniza Flaco. Se consuma el cambio de tónica. Remate de cabeza de Marcos y atrapa Valles. Galarreta trata de buscar a Pekhart y amarilla para Deivid.

Álvaro Rey y Carlos Julio han visto un filón. Dani Flaco, Pekhart y Deivid ya tienen cartulina... Gran recorte de Íñigo Vicente que burla la entrada de dos rivales desde la frontal y sella el empate en el 44'. El despeje de Mauricio lo aprovechó el talentoso jugador del Mirandés. Además, le acompañó la suerte. El esférico toca en Eric Curbelo y despista a Valles. Reclaman los jugadores de la UD un codazo sobre Kirian en el fotograma anterior. Ahí se quedó el orgullo del plantel del novelista. Deserción y 2-1.

Remate de Marcos que se va desviado y llega el segundo en apenas 120 segundos macabros. Malsa controla en el área pequeña y entrega el cuero a Marcos de Sousa. Esperpento final de primer tiempo. Con Dani Flaco tirado por el suelo...Se derrite la UD que pagó carísimo el hecho de retirarse a la madriguera.

Cada penetración de Íñigo Vicente era una puñalada en el corazón de la bestia.Con un 33% de posesión, la UD acaba desnortada. Dos concesiones, dos goles. Se derrumba la muralla. Calienta Cedrés que se perfila como el revulsivo. El Mirandés se ha merendado a la UD en dos fotogramas pavorosos.Álvaro Rey supera a Javi Castellano y el segundo acto comienza de forma lapidaria. La partitura de Mel sufre y padece. Ahora es Eric Curbelo el que es ridiculizado por un rival. Tiro desde la frontal y sigue el agobio.

La falta de contundencia sigue lastrando a la UD. Tras sostenerse de forma titánica durante los primeros 30 minutos, ya solo existe un equipo en Anduva.Un guion intimidatorio para los amarillos. Sánchez, Malsa y Guridi dominan de forma dictatorial la medular. Íñigo Vicente se convierte en la figura del partido. Una de las perlas de Lezama se recrea una y otra vez ante la falta de contundencia. Se da la vuelta Narváez y el disparo se estrella en el cuerpo de un defensa del Mirandés. Mel toma decisiones y se retira Kirian, salta estrellaMaikel Mesa

Ovación de Anduva al tinerfeño, que militó durante una campaña en el bloque burgalés. Javi Castellano se diluye en esa contienda del músculo ante Malsa y Guridi. Valles no acierta con el saque de portería. Con qué tremenda facilidad llega el Mirandés al área. Velocidad, presión e instinto asesino. Rey, Íñigo Vicente y Malsa campean a sus anchas. En el 60', el segundo cambio: se retira con molestias Dani Flaco y salta Fortes.

La solución pasa por ubicar a Eric Curbelo en la banda izquierda. Jugadón de Guridi y el centro de Álvaro Rey carece de rematador. Deivid no puede taponar la sangría. Si esto es lo que hay, este equipo está condenado a padecer en el infierno de plata.Gran manejo de balón de Narváez y hay falta sobre Curbelo en la frontal del área. Se prepara para el golpeo Mauricio Lemos.

Supera la barrera y Limones evita el 2-2. Paradón del arquero rojillo y llega el tiro de Marcos. Falta de entendimiento entre Deivid y Mauricio Lemos que vale de estampa de la carnicería. El último cartucho de Mel es Cedrés. Se marcha Pedri en uno de los partidos más discretos.

Maikel Mesa carece de precisión y Galarreta engatilla desde la frontal.La UD, un punto en las últimas cinco batallas. No hay quién pare la gran depresión. En plena caída libre, los datos rojillos son para el sonrojo. Quince remates, siete a portería...Pudo ser dantesco. Superados por un modesto. Anduva, el cementerio de hielo.

Ficha técnica:

2 - Mirandés: Limones, Carlos Julio, Cristian González, Odei, Franquesa, Malsa, Guridi, Álvaro Rey (Álvaro Peña, m.88), Antonio Sánchez, Íñigo Vicente (Merquelanz, m.68) y Marcos André (Matheus, m.76)

1 - Las Palmas: Álvaro Vallés, Dani Martín (Fortes, m. 61), Deivid, Lemos, Eric Cubelo, Javi Castellanos, Kirian Rodriguez (Mesa, m.55), Juanjo Narváez, Pedri (Cedres, m.69), Glarreta y Pekhart.

Goles: 0-1 M.9: Juanjo Narváez. 1-1 M.43: Íñigo Vicente. 2-1 M.45: Marcos André

Árbitro: Ortiz Arias (comité madrileño). Amonestó a los locales Antonio Sánchez (m.82), Malsa (m.84) y por los visitantes a Pekhart (m.32), Deivid (m. 8), Curbelo (m.67) y Lemos (m.74), Castellano (m.86)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 16 de LaLiga Smartbank celebrado en el Estadio Municipal de Anduva.