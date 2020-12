La UD, en plena crisis -un punto de los últimos 15 posibles-, recupera efectivos para tratar de acabar con ella. Sobre todo a Jonathan Viera, el mejor futbolista de la plantilla, que volverá para hacer volar otra vez a Las Palmas. Pero también a tres de sus defensas titulares y al portero, que habrán de hacer de los amarillos un equipo sólido como antes. Si antes las bajas -12 en Anduva- no suponían una excusa para explicar los fiascos, ahora menos.

El de La Feria, que ayer por la tarde acudió al campus de José Ojeda para fotografiarse con los niños que participan en él, prevé unirse al grupo en el entrenamiento del próximo jueves, por lo que participaría en tres sesiones antes del partido del próximo domingo (17.00 horas, Movistar LaLiga) frente al Real Oviedo. Si no recae, estará presente en la citación, e incluso partiría desde el inicio, aunque no estaría para jugar los 90 minutos.

Viera sufrió un leve lesión muscular durante un entrenamientos antes del choque ante el Alcorcón, lo que le obligó a perderse las dos últimas jornadas. En ambas, el equipo notó su ausencia, sobre todo porque faltó mucha creatividad y claridad de ideas para llegar a la portería contraria. Ahora vuelve para, además, recuperar la sociedad con Pedri que tanto éxito -cuatro victorias consecutivas, tres de ellas sin encajar- dio a la UD antes de la mala racha.

Cuatro de la retaguardia

Las buenas noticias para Pepe Mel no sólo se quedan en el regreso del mago, sino que también podrá contar nuevamente con sus hombres de confianza en la retaguardia. Josep Martínez volverá a estar entre los palos tras su concentración con la selección española sub 21 -juega hoy en Israel-, mientras que Alberto de la Bella regresa tras su sanción y Aythami Artiles y Martín Mantovani tras sus respectivas lesiones. El argentino ya estuvo en la lista de convocado para medirse al Mirandés, pero no estaba listo.

Además, Benito, que no juega desde la primera jornada por una fractura en un dedo del pie y luego por un dolencia muscular cuando iba a reaparecer, también está disponible. El de La Aldea, a quien el técnico considera fundamental por su velocidad, ya entrenó junto al resto de sus compañeros la semana pasada y volverá a la citación.

Así pues, si en Anduva hubo 12 bajas, ante el Oviedo habrá siete: los lesionados Raúl Fernández, Araujo, Rubén Castro, Drolé, Álvaro Lemos y Álex Suárez; y el sancionado Mauricio Lemos, que no estuvo contra el Alcorcón por su roja en La Romareda y ahora no estará porque cumple ciclo de amonestaciones. Pero Viera vuelve y eso es oxígeno.