Hay esperanza por Jonathan Viera. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, no descartó la continuidad del de La Feria a partir de enero, cuando debería volver al Beijing Guoan, su club de origen. "Tenemos a Jonathan Viera hasta el 31 de diciembre del presente año. Cuando se acerque la fecha ya veremos qué sucede. Como comprenderán, yo no puedo estar aireando las estrategias que este club esté haciendo o bien para que Jonathan Viera continúe o para sustituirle", aseguró el máximo mandatario.

"No podemos seguir hablando de Jonathan Viera. Cobra 10 millones de euros brutos, más dinero que todo el presupuesto de la UD Las Palmas. Hay que agradecer al equipo chino el favor que nos han hecho por dejarnos a Viera durante estos meses. Yo creo que hoy ya estamos convencidos de que algo nos habrá ayudado, porque como había tantas dudas de si nos iba a ayudar o no... Lo único que hay desde la UD Las Palmas al Beijing Guoan es agradecimiento (...). Nosotros tenemos que ir paso a paso", añadió en el mismo sentido.

En cualquier caso, Ramírez quiso dejar claro que la llegada del futbolista ya ha sido rentable. "No nos obsesionemos con Jonathan Viera. La realidad es que gracias a él la UD Las Palmas ha ganado partidos, pero también que estamos en el puesto 15 de la tabla. Por lo tanto, relativicemos todo. Ya me encantaría poder decir aquí que Joanthan Viera continúa en la UD Las Palmas hasta el 30 de junio, pero como no puedo decirlo porque no es verdad, vamos a seguir trabajando", comentó.

"Nadie creía que Jonathan Viera iba a venir estos seis primeros meses y lo conseguimos. Honestamente, creo que fue lo verdaderamente difícil: que lo dejasen sin ficha y que nos lo cedieran. Y lo conseguimos. Vamos a ver lo que sucede", sentenció el presidente amarillo, quien, por otra parte, garantizo que, si al final tiene que irse, vendrá un sustituto. "Si se va, traeremos a otro futbolista. Lo que tenemos que intentar es que esta UD Las Palmas recupere lo antes posible a los futbolistas que están lesionados para poder dar un mayor nivel competitivo", dijo.

En cuanto a las posibles altas y bajas en el próximo mercado invernal, señaló: "La dirección deportiva y el cuerpo técnico tendrán que decidir si hay alguna salida más o alguna entrada más. La única salida segura es la de Jonathan Viera si no logramos que se quede y la única entrada segura es la de Tana a partir del 1 de enero (...). En lo que estamos centramos es en, si Jonathan Viera se va, traer a un sustituto.

Por otro lado, Ramírez también se refirió a Tana. "Tiene una cesión hasta el 31 de diciembre en un equipo chino, aunque ya saben que estos últimos meses ya no ha estado en ese equipo. Yo creo que se va a incorporar a entrenar con la UD Las Palmas no más allá de principios del próximo mes de diciembre para estar todo el mes entrenando con el equipo para que el míster también valore si a partir de enero va a ser de la partida o quiere que se le busque nuevamente una salida", aseguró.

Cuestionado por el técnico, Ramírez, el presidente defendió al madrileño. "Tenemos que valorar a Pepe Mel. Cuando ganó cuatro partidos consecutivos muchos de ustedes -los periodistas- llamaron para pedir que cuándo le íbamos a renovar, y ahora que de los últimos 15 puntos sólo ha conseguido uno suenan las alarmas. Pues no, no tienen que sonar las alarmas cuando las cosas van mal, ni tampoco la euforia de renovación cuando las cosas van bien (...). Debemos ser conscientes de que están jugando jugadores no habituales, porque los llamados a ser titulares están lesionados", matizó.

"Nosotros valoramos mucho el trabajo de Pepe Mel tanto con resultados positivos como con resultados negativos, porque lo que nos interesa es el trabajo que está realizando, lo que ha producido: jugadores que el año pasado estaban jugando por no descender a Tercera hoy están compitiendo en el fútbol profesional y, además, hemos conseguido valor con ellos. Hay que tener tranquilidad, paciencia. Nos quedan 19 puntos menos para conseguir la permanencia. Vamos a intentar coseguirla lo antes posible y una vez que lo hagamos valoraremos si estamos a tiempo de luchar por otro objetivo", agregó el mandatario.