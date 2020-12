"No te rindas, aun estas a tiempo/de alcanzar y comenzar de nuevo,/aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,/liberar el lastre, retomar el vuelo./No te rindas que la vida es eso,/continuar el viaje,/perseguir tus sueños,/ destrabar el tiempo,/correr los escombros y destapar el cielo./ No te rindas, por favor no cedas,/

aunque el frío queme,/aunque el miedo muerda,/aunque el sol se esconda y se calle el viento,/aun hay fuego en tu alma,/aun hay vida en tus sueños,/porque la vida es tuya y tuyo también el deseo,/ porque lo has querido y porque te quiero."

Así parafraseó Mila López, presidenta de la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple de Las Palmas (APEM), al poeta uruguayo Mario Benedetti. Un gesto con su sentido: explicar el sentir de todos aquellos que se reunen cada día, cada vez que necesitan un sostén, alrededor de las distintas asociaciones que se esmeran en hacer sus vidas más fáciles. Un gesto que resume además, el lema de este nuevo calendario solidario elaborado por la UD Las Palmas junto a la APEM, institución germen del proyecto: '¡No te rindas nunca!".

Un almanaque que llega a su décima edición convertido ya en un clásico cuando se asoma el último mes de cada año. "Desde la primera vez que participamos hasta la última, el trato ha sido igual de agradable", apuntaba tras el acto de presentación Mina Déniz, afectada por la esclerosis múltiple, asidua a la APEM y habitual en el calendario. Diagnosticada desde los 18 años -ya pasa la barrera de los 50-, en la APEM ha encontrado un espacio vital. "La asociación es como mi casa. Te apoya y te acompaña. Es multidisciplinar y está para todo: psicólogos, logopedas, fisios...", replica a su lado Conchi Suárez, de 72 años, y diagnosticada de la misma enfermedad en 2013.

La primera tirada de esta décima edición constará de 5.000 ejemplares cuyo coste será un donativo de 5 euros, íntegramente destinado a ocho colectivos: APEM, Pequeño Valiente, Asociación Ante la Adversidad una Sonrisa, Aldeas Infantiles, Asociación Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Canarias, Fundación Canaria Oliver Mayor contra la fibrosis quística, Asociación de enfermedades Neuromusculares de Canarias y Amigos contra el Sida. Los puntos de venta: las tiendas Base, la tienda oficial de la UD Las Palmas, las propias sedes de las asociaciones y los aledaños del Estadio de Gran Canaria en el partido de mañana frente al Real Oviedo.

El pasado año, el calendario solidario vendió los 12.000 ejemplares lanzados, lo que hizo un total de 60.000 euros para los colectivos beneficiados. "Animo a todo el mundo a que compre el calendario. Vale la pena colaborar en una causa como esta. Aquí no hay titulares ni suplentes, todos son primeras estrellas. Es algo muy bonito e incluso algo para coleccionistas", explicó Rafa Méndez, consejero de la UD Las Palmas y miembro del patronato de la Fundación de la entidad amarilla. La UD, a través de este ´órgano, se encargó de costear la impresión de los calendarios.

Al acto de presentación, además de integrantes de distintos colectivos protagonistas del almanaque, también acudió la plantilla de la UD Las Palmas casi en su integridad. Junto a ellos, el cuerpo técnico, con Pepe Mel a la cabeza. "Nosotros lo que podemos hacer es agradecer a todas las personas que se han implicado en la elaboración del calendario por hacer posible que salga un año más. Y también a todos esos guerreros que nunca se rinden", culminó Mila López, presidenta de la APEM y afectada, en un acto donde, como en el propio almanaque, vuelan las sonrisas.