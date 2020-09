"Si Jonathan Viera se queda, la UD es candidata a subir"

Bueno, yo creo que lo más importante fue que el club aceptó mi forma de ver la UD Las Palmas en el futuro. Compró esa idea en verano. La idea que yo veía y sigo viendo es de cantera, de gente joven, de recuperar cosas que este club había perdido y de rejuvenecer la plantilla. Todo eso lleva un trámite. El club está cumpliendo su parte perfectamente. A esa gente joven la tienes que formar para hacer un equipo de futuro. En el fútbol profesional no suele ser fácil. La parte que atañe al club es la más complicada, la de aguantar y seguir creyendo. Yo puedo decir, desde la tranquilidad de lo que escucho de personas que trabajan en el club, que valoran mi trabajo.

¿En algún momento se sintió cuestionado y en el disparadero por la falta de resultados?

Dentro del club, no; dentro del fútbol profesional, sí. Lo que marcan son los resultados. Tu puedes creer que lo haces maravillosamente bien de lunes a viernes y juegas el sábado y no ganas y ese es el examen que has fallado, y eso es lo que importa. Me remito a la contestación anterior. Nosotros planteamos al club una forma determinada de trabajar y se aceptó. Además, les adelanto una cosa que vamos a empezar a hacer desde ya mismo: un grupo de jugadores de la cantera entrenará con el cuerpo técnico del primer equipo un día por la tarde, porque creemos que eso va a vitalizar el club. La medida se refuerza con la irrupción de muchos jugadores que han demostrado que sólo hay que ponerles y darles confianza.

La apuesta decidida por Pedri, por otros canteranos, ahora esta iniciativa... ¿Cree que su rol se parece mucho al de un director deportivo?

No, esto es por mi experiencia como entrenador. Lo que acabo de comentar ya lo hicimos en el Rayo Vallecano, en el Betis y da resultados. Si miran el historial verán la cantidad de gente que ha salido y que incluso ha llegado a la selección española. Creo que lo más importante es que la materia prima está ahí y debemos aprovecharlo.

¿Se ha parado a pensar hasta dónde puede llegar este equipo cuando recupere a los jugadores lesionados?

Eso está por ver, porque a lo mejor resulta que están todos y el equipo no rinde. Lo que sí que tengo claro es que cuantos más seamos, debemos de ser mejores, aunque sólo sea porque tengamos mucho más donde elegir. Por ejemplo, sería una pena que Jonathan Viera y Pedri no coincidieran en el tiempo con Rubén Castro, porque precisamente el juego de ellos dos es el que él entiende mejor. Y ellos entenderían sus movimientos.

Por otro lado, Rubén Castro no hace el trabajo que realiza Juanjo Narváez, por ejemplo. ¿Cree que Rubén mejoraría lo que hay ahora?

Es que no tiene por qué dejar de jugar Juanjo. Eso ya es nuestro trabajo, encajar a todos. Para mí lo importante es poner a los que mejor están, es tan simple como eso. Por eso se han favorecido en su momento Srnic, ahora Javi Castellano... Para mí el entrenador es un gestor de momentos, de estados de ánimo y de estados de forma. Si llegara el momento en que Rubén estuviera con estos dos, nos haría mucho mejores.

La semana pasada recuperó a varios futbolistas, asegura que Rubén encajaría... Sin embargo, ha sacado del equipo a Josep. ¿Le decepcionó que pidiera el cambio tras cometer un error garrafal ante el Alcorcón?

Estamos hablando de un chico joven y que en realidad vive su primera experiencia como profesional. En verano empieza con Raúl Fernández lesionado y con Álvaro Valles como portero del 'B'. Es cierto que durante toda la semana había tenido problemas en el pie y de hecho el médico tuvo que infiltrarle para que pudiera entrenar. Las quejas que tiene son ciertas y seguramente se le vino todo encima: la jugada del gol, que llega justo en el descanso, y que el pie le duele. Bueno, sí que les puedo decir que ahora no podemos tirar tierra sobre Josep, porque en principio es un magnífico portero que está en la selección sub 21 y que es un valor, un activo de la UD Las Palmas, por lo tanto, lo que queremos hacer con él es recuperarle.

¿Es entonces un toque de atención, como para decirle que no se puede venir abajo cuando cometa un error?

Es que yo creo que todos hemos pasado por eso. Yo he sido futbolista y he pasado por eso. Llega un momento en que el entrenador te sienta para que veas las cosas desde fuera. Recapacitas, tomas aire y vuelves a estar en la pelea. Josep se lo tiene que tomar de esa forma.

¿Qué misterio hay con Raúl Fernández? Se lesionó en abril y en principio debía estar listo para agosto.

El problema es que el chico no avanza todo lo rápido que esperaba. Es humano y obviamente se está desesperando porque pensaba que a estas alturas ya podía empezar a entrenar y le está costando. Nosotros le esperamos para enero o febrero como muy tarde.

Cuando vuelva, ¿Valles bajará al filial?

Yo lo que quiero es tener a los tres, y el que esté mejor... Ya saben lo que pasa.

¿Qué grado de esperanza tiene en poder contar con Jonathan Viera hasta marzo?

De la misma forma que está aquí y nadie lo esperaba, ahora tenemos la misma esperanza para el futuro. Ahora que está, nadie le da importancia, pero la verdad que fue una buena gestión. Dicho esto, y es una opinión personal, creo que lo primero que tiene que pasar para que tenga opciones de quedarse es que su equipo -Beijing Guoan- gane la Liga. Si es así, lo vamos a tener más fácil. Pero bueno, ahí entrará la gestión del presidente, que fue magnífica para que Jony estuviera aquí, y el propio deseo del futbolista, claro.

¿Si se queda Jonathan Viera, si Rubén vuelve a tope y si llega ese mediocentro defensivo, la UD es candidata a subir a Primera?

Sí, por supuesto que sí. Además, en una categoría en la que ganas dos partidos y acortas espacios hacia arriba. Lo hemos demostrado. Nosotros ganamos cuatro partidos seguidos y nos colocamos quintos. Así que si recuperamos al Chino, recuperamos a Rubén y Jonathan Viera se queda, obviamente seríamos mucho mejor equipo y podríamos pelear por todo, pero la fuerza estaría en el grupo.

En el caso de que no siguiese, ¿qué peso tendrá usted a la hora de traer un relevo, y por extensión, qué peso tendrá en el fichaje de ese mediocentro defensivo que quiere?

El pivote, para mí, tiene que ser fuerte de por sí genéticamente, bueno en el juego aérea, en el cruce, en el corte de balón. Ese futbolista, más allá de que Fabio y Javi lo estén haciendo francamente bien, por tipología no lo tenemos. Va a depender del dinero que tengamos. Si Jonathan Viera se queda, la ficha libre que tenemos ya no existe, porque viene Tana. Estamos esperando a ver de cuánto se dispone.

¿A quién se dirige usted cuando pide un jugador, a Rocco Maiorino, a Toni Otero, a Branko Milovanovic o al presidente?

Obviamente, Rocco es la persona que ostenta el cargo de director deportivo y la que está conmigo todos los días aquí. Pero yo tengo muy buena relación con los otros dos, porque diariamente, de lunes a sábado, suelen estar los tres aquí. Hablamos de los mismos temas y comentamos las cosas entre todos.

¿No le resulta complicado tener que lidiar con hasta cinco cabezas pensantes a la hora de hacer los fichajes?

Para mí no. Yo expongo lo que creo que necesita el equipo y luego ya cómo se haga el trabajo y quién lo haga no depende de mí. Lo que tengo claro es que jamás podrán decir que no me involucré en algo que necesitaba el equipo. Yo mi trabajo lo hago. Luego el club decide quién lo pone en marcha.

¿Va a salir alguno de los jugadores con menos minutos, como Deivid o Álex Suárez?

A partir de que se cerró la plantilla el cuerpo técnico siempre ha tratado de sacar el máximo rendimiento de cada uno. Su comportamiento en el día a día está siendo magnífico, no hay ninguna pega, entrenan francamente bien. Lo que pasa es que mis decisiones ahora mismo van por otro camino en cuanto a otros compañeros. Si tenemos que buscar dinero para posibles llegadas, a lo mejor ahí va metido ver qué jugadores pueden salir porque quieran o necesiten jugar, porque por ejemplo soy consciente de que si queremos contar en el futuro con Álex Suárez, lo que necesita es jugar. Tenemos que ver y decidir sobre esas cosas.

Nombraba antes a Tana. ¿El club ofreció al jugador incorporarse a los entrenamientos?

A mí lo que me comentó el chico es que llevaba un año y medio sin vacaciones y pidió un mes, algo que es normal y se entiende. Lo que sí que es obvio es que en diciembre tiene que empezar a entrenar.

Sin embargo, lleva en la Isla desde el verano. ¿Le dice algo en cuanto a su actitud? ¿Usted quiere disponer de Tana?

Lo que sí tengo claro es que yo valoraré a Tana cuando lo tenga conmigo. Ahora no lo tengo, por lo tanto, sería muy injusto hablar de él porque no lo conozco, y opinar sobre su actitud o sus ganas. Él sabe que su futuro depende de lo que haga, eso lo tiene claro.

Mauricio Lemos ha pasado de la ilusión a la decepción. ¿Cómo piensa recuperarle?

Yo creo que ese es el reto más importante que tiene este cuerpo técnico, lo digo sinceramente, porque sí que es cierto que Mauricio está aquí porque nosotros insistimos, pero su grado de acierto en los partidos nos está dejando un poco mal a todos. Tenemos que conseguir que Mauricio esté al nivel que necesita el equipo y que se haga con un puesto. Los futbolistas tienen que ver en mí alguien que es justo, y el Mauricio Lemos de ahora mismo está lejos de poder competir un puesto a Martín y a Aythami. Será una decepción y un fracaso si yo no soy capaz de sacar lo mejor de él.

¿La salida de Juan Cala fue una condición para su continuidad en el banquillo?

No. Nosotros lo que pusimos como condición fue rejuvenecer el equipo, como he dicho antes. Íbamos a cambiar una serie de cosas que veíamos que eran viciosas para el día a día del equipo. Por ejemplo, según entras en estas instalaciones el móvil está prohibido. Cuando yo llegué a la UD Las Palmas los jugadores no se hablaban entre ellos, las cenas eran en silencio y parecía que pasaba la bola de paja como en las películas del oeste. No había nada. Ahora se comunican, hablan entre ellos, hace grupos, se cuentan sus cosas. Nosotros no dimos nombres; lo que queríamos era liberar fichas para poder subir a gente de abajo.

Durante casi toda la pretemporada, y también durante buena parte del curso, ha insistido varias veces en sus comparecencias que a Pedri lo descubrió usted y que la apuesta por la cantera era una cosa suya. ¿Por qué ha querido dejarlo bien claro?

Si yo he dado esa impresión, pido perdón, porque no me parece bien y yo no soy así. Yo lo que sí quería dejar claro, cuando me preguntaban por Pedri, es que fue una cabezonería personal. En los primeros días de la pretemporada se habrán dado cuenta de que no estuvo. ¿Por qué? Porque estaba con trámites para firmar un contrato para asegurarse de que pertenecía a la UD Las Palmas y demás. Creo que todo el mundo entiende que si un entrenador profesional está pendiente de un chaval de 16 años es porque tiene mucho interés en él. Eso es. Pero en el tema de todos los futbolistas de la UD Las Palmas que son de la cantera, el mérito que tiene el primer entrenador es ponerlos. El que llegue hasta ahí es mérito de todos los entrenadores que han tenido. Eso quiero dejarlo claro para que no se me enfade nadie. Si he insistido mucho es para dejar claro que yo he cumplido mi parte: rejuvenecer la plantilla, subir a gente de abajo, tener una seña de identidad... No es trabajo de Pepe Mel, sino de toda la UD. Si he dado esa imagen está muy feo.

Con su apuesta por Pedri y por más jugadores de la cantera ha demostrado que lo anterior, los fichajes a través de talonario, no funcionó...

Yo creo que todo tiene su momento. El momento más sencillo para meter chavales de la casa es cuando las cosas tanto en lo económico como en lo deportivo no van bien. Eso me pasó en el Rayo Vallecano, que lo cogí en Segunda B, y en el Betis, que estaba a punto de desaparecer. Es muy fácil sacar a Beñat, a Pozuelo o a Vadillo cuando tienes que tirar de ellos casi por obligación. Pero en este caso, lo bueno que tiene el club con este cuerpo técnico es que lo hacemos por convicción, porque nosotros hemos sido canteranos. Yo he sido canterano del Real Madrid y era un mundo insalvable pasar al primer equipo, entonces, como lo he sufrido yo, quiero que los chicos tengan siempre la esperanza de que si lo hacen bien pueden estar ene l primer equipo.

¿Que usted no hable directamente con Juan Manuel Rodríguez sino a través de intermediarios, no es un poco extraño?

Yo hablo con Rocco y le digo las necesidades y seguramente él hablará con Tonono o Juan Manuel. Yo quiero aclarar una cosa: con Tonono tengo una magnífica relación; con Juan Manuel tengo menos relación, pero es buena. Con menos relación me refiero a que no hablo muy a menudo con él, pero él sabe que yo estoy a su disposición para lo que él quiera y yo sé que él está a mí disposición cuando yo quiera. Lo que he intentado con esta plaga de lesiones es perjudicarle lo menos posible a la hora de traer chicos. Creo que es lo normal en un club de fútbol.

Su primer activo del filial fue Toni Segura, que ha desaparecido. ¿Qué ha pasado con él?

Dentro de esa justicia deportiva de la que hablábamos, yo tengo que ser justo para todos. A Toni la aparición de Pedri y la llegada de Jonathan Viera le dejaron difícil su participación en el primer equipo. Ya hora con la recuperación de Maikel Mesa, más. Yo sinceramente recomendé a él y al club que debía salir de la UD Las Palmas y jugar cedido en un club para que vuelva con muchos minutos.

¿Tiene la sensación de sentirse en deuda con Pekhart, Srnic o Javi Castellano, descartados en verano y utilizados al final?

Yo me alegro por ellos porque el mérito entero, al cien por cien, lo tienen ellos, no lo tengo yo. Lo más sencillo cuando un entrenador te dice que no cuenta contigo es bajar los brazos y dejarte ir. Pero estos futbolistas no lo han hecho. Entonces, dentro de esa meritocracia de la que hablo, resulta que Javi, con un Fabio que estaba muy bien, resulta que ahora juega, o que Pekhart ha tenido oportunidades y lleva cinco goles, o que Srnic fue titular en la mejor etapa del equipo. Lo que tienen que ver los demás es que el entrenador es justo.

Tanto usted como los responsables del club hablan de un proyecto de futuro, sin embargo, su contrato termina en junio. ¿Han hablado ya sobre su renovación?

A mí eso no me preocupa, sinceramente. Lo que me preocupa es que la gente vea crecer al equipo, porque lo otro llegará de forma natural. Un entrenador vocacional como yo, que cree en la gente joven, que está en un sitio donde sólo ve confianza, que recibe el cariño de la gente por la calle, no busca otros sitios. Por lo tanto, si el club cree que tiene que llegar, llegará.

¿Se siente ya realizado como entrenador de la UD?

Es obvio. Cuando coges un equipo de veteranos y encima eres el tercer entrenador que pasa por el vestuario es muy difícil llegar a ellos y conseguir algo. Cuando empiezas de cero y con gente joven, con mucha ilusión, con ganas de triunfar, con hambre de ser algo en el fútbol y que ve en ti un entrenador que viene de Primera División y quiere enseñarles cosas, es muy bonito. Ves realizado tu trabajo en ellos. Pero tengo que darle mérito a todos los veteranos que se han quedado porque ellos son parte muy importante de este proyecto. Sin la ambición que transmiten los veteranos, seguramente los jóvenes no llegarían. Por eso estoy muy contento con Jonathan Viera. Él lo tenía muy sencillo. Podría haber venido aquí, estar su tiempo y luego marcharse, sin embargo, en el día a día es un ejemplo. Yo no valoro sus goles tanto como su trabajo diario.

¿Qué le transmite esta Segunda más allá de la igualdad?

Es un buen mensaje para todo s los aficionados de la UD. Cuando el año pasado estaba en mi casa y escuchaba que Las Palmas era el Real Madrid de Segunda, yo pensaba que no conocían esa categoría. En verano hicimos lo que pudimos y el equipo ahora está en mitad de la tabla y tirará para arriba.