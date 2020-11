16 minutos de comparecencia y explota la magia del derbi. Mel, Viera y Tana. El técnico de la UD compareció este mediodía en Barranco Seco para volver a descartar al mediapunta internacional del Beijing Guoan, a pesar del esfuerzo titánico del presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez. "Lo mejor que nos puede pasar es no hablar más de Jonathan Viera, tenemos que mirar hacia el futuro y no empeñarnos en hablar sobre Viera. No le beneficia a nadie, ni a él ni a los demás. Es así de claro. Tenemos muchas cosas por las que competir y tenemos que centrarnos en eso".

En relación a Tana, fue categórico. Tendrá ficha para debutar en este curso ante el CD Tenerife -mañana, desde las 17.15 horas, en el Gran Canaria y televisado por Movistar Partidazo-. De Araujo, no se ha consumado su venta al AEK de Atenas. "En lo que a mí respecta sobre a Sergio [Araujo] y por lo que dice el club, tenemos que esperar. No tengo información. Por lo demás, están todos convocados para el partido. Tana está citado. El número o el dorsal que vaya a llevar no me corresponde decirlo", aseveró el estratega.

El club isleño está citado a las 13.00 horas en el Gran Canaria para luego desplazarse al Hotel Santa Catalina, donde tendrá lugar el almuerzo. Sobre las 15.00 horas, la expedición amarilla tiene previsto desplazarse al partenón de Siete Palmas por la calle de Fondos de Segura.

El estratega madrileño afronta una semana especial. Confirma la baja de Álvaro Lemos y mantiene la incógnita de Fede Varela. "Es un partido especial. No hemos cambiado nada de lo que hacemos normalmente. Vendremos otra vez y haremos la citación. Salvo lo de Álvaro Lemos, que es francamente difícil...". Ante la insistencia de este medio, confirmó la baja del gallego: "Tengo clarísimo que no va a jugar". Eric, Suárez o Srnic opositan a esa demarcación.

Elogia al Tenerife. Del que no se fía. "A mí me asombra un poco el puesto que ocupa en la tabla. Todos al principio de temporada apostábamos que estaría más arriba. Ha perdido partidos en los que lo ha hecho francamente bien. Perdió en Huesca haciendo un partido bastante digno, tienen buenos futbolistas y mantienen una idea de juego (...) La clasificación en el derbi no importa, lo que importa es el estado de ánimo. Te juegas el sentimiento de la afición".

Una victoria ante el conjunto chicharrero tiene premio. Para Mel, conforma un salto de grandes dimensiones. "Más allá del rival con el que jugamos, ganar nos supone meternos de nuevo entre los seis o siete primeros (...) Si miras la clasificación, estamos mucho mejor. Pero eso no significa nada".

La motivación se forja en el Roque Nublo

Mel ha insistido en el trabajo psicológico. En estas batallas, la motivación no se negocia. "Tuvimos una charla en el vestuario porque tenemos mucho canario y eso es un orgullo para el club y ciudad. Tenemos muchos. Creo que ellos solos se retroalimentan a la hora de preparar un partido así. Tenemos a Fabio, que lleva aquí desde categoría Infantil, y ha vivido el derbi en otra categoría. Benito juega el primer derbi, pero también están los Eric, Álex, Aythami, Kirian, Pedri, Deivid...Todo eso hace que el partido sea especial. Si un entrenador tiene que motivar a un canario para jugar el derbi, estamos jodidos".

Tras eliminar al Valladolid en la Copa, el 'Tete' llega lanzado. Un momento dulce con tres victorias en este 2020. Por ninguna de la UD de Mel. "Tienen futbolistas de un gran nivel, como Aitor Sanz y Luis Milla en el centro del campo. Suso tiene un plus más cuando juega contra la UD". Pero la debilidad de Mel es Rubén Castro. Afronta su décimo compromiso regional ante el ogro del Teide. "Siempre que está Rubén en el campo pienso que va a estar acertado, es un especialista del gol. Son muchos años junto a él y siempre ha hecho lo mismo. Sé lo que le puedo pedir y sé lo que me va a dar". Apunta a titular. El Moña se ha mostrado especialmente fino en esta semana en Barranco Seco. Llega bendecido a un partido de quilates.

La mención a Suso no podía faltar en la previa de un derbi."Que un jugador sea capaz de liderar a un vestuario para jugar contra un equipo significa que tiene marcada esa fecha en rojo. Tenemos que montar un equipo en el campo con intensidad. Los derbis se pueden hacer pastosos porque el juego no fluye y, para nosotros, cuando fluye el juego es más positivo". No quiere hablar de las bajas. "Soy el líder y nadie sigue a un líder derrotado. Con todo eso que hemos hablado, el equipo tiene 34 puntos, ha estado entre los seis primeros, compite y combate".

20.000 almas y subiendo. Se espera la mejor entrada del curso en el partenón de Siete Palmas. Mel mantiene intacto su discurso. Todo pasa la entrega de sus pupilos. La grada nunca falla. "He cogido una etapa difícil en la UD. En estos once meses siempre he visto el Gran Canaria un poco triste, pero me reafirmo. El equipo es el que tiene que enganchar a la gente. Creo que son 20.000 los que van a ir al campo y es una buena cifra. Me resultó un poco extraño que, con el Zaragoza, jugaba el sexto contra el tercero y había solo ocho mil. No es una crítica a la afición, es a nosotros mismos. Eso es porque algo falla para no engancharlos".