Irene Lozano le echa un cable a Aythami Artiles: "A lo mejor no pedimos concentrarse"

Jugar o no jugar. Concentrarse o no concentrarse. El fútbol anda revuelto. A la espera de la vacuna, la guerra del balón sigue su curso. Todo por culpa del virus. Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), en los micrófonos de la Cadena SER, dejó la puerta abierta a rechazar la fase de concentración de los jugadores de dos semanas, incluida en el borrador del Protocolo de LaLiga para la vuelta al trabajo.

"A lo mejor no lo pedimos [el concentrarse durante 15 días antes del inicio de la competición en un hotel reservado únicamente para los profesionales de cada uno de los 42 equipos de la élite]. Yo me centraría en los escenarios reales, lo de la concentración todavía no es seguro", determinó la máxima responsable del CSD. Para Lozano, no hay fechas válidas: "El fútbol es la gran locomotora económica, pero no tenemos un día de vuelta. Debe contar con la autorización del Gobierno y el comité científico".

Solo hace unas fechas, Aythami Artiles Oliva, capitán de la UD, se mostró contundente, antes del fútbol está la salud. "No vamos a concentrarnos en un hotel cuando mueren 600 personas al día en el país", aseguró a este medio el central sureño de 34 años.

LaLiga concibe como escenario real retomar la competición el fin de semana del 6 y 7 de junio. Pero precisa del visto bueno del CSD. Lozano ha logrado, con el Pacto de la Paz de Viana, sentar en una mesa a Tebas y Rubiales. Los entrenamientos comenzarían el 4 de mayo -también se baraja el 11 del próximo mes-.

La AFE, el sindicato, se opone de forma enérgica a la concentración de quince días en un hotel, como parte esencial del Protocolo, así como el desarrollo de más de 10.000 test. Reclaman más garantías sanitarias. Álvaro Cejudo, jugador del Racing y ex de la UD, también se desmarca de la concentración de la polémica: "A mí no me concentra nadie".

Paco Jémez, extécnico de la UD y ahora en el banquillo del Rayo, luce su discordia. Plantea una negativa coral. "Todos nos podríamos negar a jugar", dijo en Radio Marca. Con más de 21.717 muertos, el debate se reabre en un espectáculo que solo concibe el regreso. Hay unos 1.000 millones de euros en juego. Aythami, Lozano y un interrogante abierto. El káiser de Arguineguín abrió el camino. Frases como puños: "Nadie ni nada puede poner en peligro la salud de los míos". Por su parte, Fali, central del Cádiz, se niega a jugar. Mañana, y con el amparo del CSD, se hará público el primer protocolo oficial para la vuelta al trabajo.