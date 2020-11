"El virus es una cura de humildad, le da igual que al año ganes tres o 50 millones"

Lidera la comisión deportiva de una entidad con 162 millones de presupuesto. ¿Cómo se debe orquestar la vuelta del fútbol?

La solución es la vacuna. Ante una pandemia de tal dimensión que tiene a un planeta paralizado, la única clave es volver poco a poco. El fútbol es como la vida. Es el Gobierno el que dará el visto bueno y dictará las pautas. Hay fechas, escenarios... Trabajo individual y colectivo. Pero que se haga con pulcritud y responsabilidad.

¿Usted se fía de los protocolos de LaLiga y los 10.000 tests?

Es un método, tiene el respaldo médico. Hay tests a todas horas a jugadores y familiares. Es la forma más fiable. Se irá de menos a más.

¿Acabar la Liga es lo más justo o la manera de evitar la ruina?

Es fundamental para los clubes, resta un 30% de competición. Quedan once partidos. Los equipos queremos que se reactive la maquinaria. Sería la mejor señal de que la pandemia va a menos.

Semana Santa sin fieles en Sevilla y una Feria de Abril clausurada. Le falta el Villamarín secuestrado. Jugar sin público.

Será súper extraño. Volver implica hacerlo en estadios sin un alma. El virus tiene una facilidad terrible para contagiar. El Villamarín mete entre 45.000 y 50.000 personas. Competir así es difícil. Pero es lo acertado para evitar ese escenario de propagación masiva.

¿En qué centra su teletrabajo?

Mantengo mis tareas en el área deportiva, en plena sintonía con la secretaría técnica. Se centra en la continua búsqueda de jugadores y valoraciones que puedan ser oportunas para reforzar el plantel. Insisto que resta un 30% para terminar de planificar lo que pueda ser importante o no de fichar.

¿En qué demarcaciones?

Buscamos en todos los puestos y en el momento que sea necesario, disponer de una lista con garantías de todos los candidatos.

Si le digo Riqui Puig.

No estamos en ese escenario de decantarnos. Queda tanto...

ERTEs,recortes, austeridad, deflación...En Francia, dicen que a Neymar le rebajarán el salario en un 50%. ¿Lo de fichajes tipo Denilson se han terminado?

Esto marca un antes y un después en el fútbol. Y la vida. Primará el control. Los clubes valorarán otras cosas y serán más previsibles. Habrá un bajón en los números de contrataciones millonarias.

El Betis pactó una rebaja salarial -15%- para evitar el ERTE. ¿Entiende que el Barça, que factura 1.000 millones, ejecute el Expediente de Regulación Temporal para personal no deportivo?

El Betis tiene 400 familias, la iniciativa del presidente [Haro] y vicepresidente [López Catalán] fue ejemplar. Secundada por jugadores y cuerpo técnico. Todas las familias tienen el puesto de trabajo gantizado y no se ven afectados por el ERTE. Sería otro problema en un gran problema. La resolución fue fantástica, un motivo de orgullo. El retrato de la coherencia en momentos de sensibilidad. Sobre los clubes grandes, ellos sabrán sus números. Es una situación complicada. Solo le puedo hablar del Betis, estoy feliz de la respuesta, de decir no a un ERTE, de acabar el ejercicio contable sin perjudicar a unas 400 familias.

¿Le gusta el internacional juvenil Pedro González 'Pedri'?

Le insisto que la planificación definitiva no está acabada, resta mucho. Hay que ver cómo volvemos y terminamos. Pedri se ha puesto en el mercado y está jugando muy bien. Atesora buenas condiciones técnicas, está a un gran nivel. Pero en el fútbol, todo depende de las necesidades que puedas tener. A día de hoy, la planificación no está cerrada. Al margen de eso, Pedri se están abriendo camino en este mundo. Está demostrando que atesora buenas condiciones en Las Palmas.

Tiene solo 17 años, ¿lo ve imberbe para triunfar en Primera?

El fútbol no tiene edad. Los jugadores lucen condiciones y características, cada uno madura en el momento que toca. Asume la responsabilidad y juega a su nivel.

¿Tendrá sitio Rubén Castro (38 años) en los despachos del Betis cuando decida colgar las botas? Aún tiene contrato con Las Palmas hasta junio de 2021...

De Rubén qué le voy a decir, desarrolló una carrera importante y escrita con mayúsculas. En el Betis demostró que es un hombre gol, hizo de su mayor potencial, el marcar, un arte. Y una delicia para la grada. Hablamos del máximo realizador del club. Habría que ver dónde quiere tener su retirada, si es en Las Palmas o en otro club, a partir de ahí, ya se verá. Está bien considerado y tiene la puerta abierta. El Real Betis es su casa.

¿Usted es el mismo que hace dos meses?

No.

¿Cómo se imagina Sevilla y su Betis el primer día sin el virus?

Me lo pregunto cada mañana. En el mundo hay científicos impresionantes. Pagaría por el fármaco que nos permita recuperar la calidad de vida perdida y aliviar este dolor. Hablo con los jugadores, ¿cuánto vale la vacuna? No tiene precio, 100 millones, 500...

¿Qué lección saca de esto?

El día que pierdes la humildad, lo pierdes todo. El virus nos puso en nuestro sitio, hay que ser más humanos. Esto es una cura de humildad enorme para todos. Vale para reforzar valores. La Covid-19 no pregunta. Aprecio los pequeños detalles, se me ponen los pelos de punta al contárselo. Se abre la puerta a un mundo mejor. Ahora no valen los goles, hay que salvar vidas. Nos creíamos invencibles, y siempre debes tener los pies en el suelo. Valoro un abrazo, la caña con un viejo amigo... El trabajo de celadores y personal de limpieza de los hospitales. Los esenciales eran invisibles,ellos sí se merecen todos los focos del Villamarín. El virus no mira tu nómina, da igual que ganes tres que 50 millones. Que pintes cuadros o arregles carreteras con piche. Te dice, 'hoy te toca a ti y pal camión'. Resulta que somos todos iguales.