Ramírez: "El virus se lleva por delante el músculo financiero de la UD hasta agosto"

Esta entidad no da esa información. Se le brinda a LaLiga por los canales pertinentes. Es un material de uso confidencial.

21 de junio, fecha para la vuelta. Lo desveló Javier Aguirre -técnico del Leganés-, la Bundesliga lo hace el viernes 15. ¿Lo ve?

Hay diferentes escenarios y será la autoridad sanitaria la que autorice la vuelta del fútbol de élite español en fecha y hora. Con toda probabilidad, será en junio.

¿Qué coste significa para la UD la instalación de los protocolos de higienización y desinfección de Barranco Seco como exige el protocolo del CSD y LaLiga?

Combatir el virus exige un gran presupuesto. Lo afrontamos con la diligencia y determinación precisa, no estamos aquí para decir 'esto vale esto', 'aquello lo otro'. Cumpliremos con las peticiones de Sanidad, cueste lo que cueste.

¿Y si empiezan a surgir decenas y decenas de positivos?

Los clubes sabemos lo que hay, dispones de un plantel como fondo de armario. Y mientras tengas jugadores, pues te puedes presentar. Si no tienes, no lo podrás hacer. ¿Qué pasa si no te presentas al encuentro? Pues, que pierdes. No queda otra que cumplir la ley.

Aparece la picaresca. ¿Y si hay equipos que inflan los positivos para forzar el cierre de la competición y dejarla tal como está?

Lo pueden hacer perfectamente, pero la norma es clara. Si hay un equipo infectado, no compites y pierdes tres puntos. LaLiga camina de la mano de Sanidad.

El Protocolo de Actuación para la vuelta de LaLiga confirma que para las cinco salidas que le restan a la UD hay que volar en chárter. ¿Cómo afecta ese gasto extra al informe contable?

Es un avión para poder competir bajo los parámetros sanitarios y significa la inversión de otra parte de lo ahorrado. La Covid- 19 se lo lleva por delante y así devorará toda la hucha. Provocará que iniciemos la próxima campaña sin ahorros. Nuestra gestión nos cubre hasta el 1 de agosto.

A modo de titular: 'El virus se merendó el músculo financiero'.

El de la UD y el de los 99% de equipos, o qué se piensa...Músculo financiero es el de El Corte Inglés que ha pedido un crédito exprés de 1.600 millones [a la banca española ante el desplome de ventas por el virus]. Hablar de músculo financiero, con la que está cayendo, es no saber cómo funcionan los negocios. Estamos ante uno de los grandes cataclismos económicos de la historia. El virus no hace distinciones.

¿Dejará sin efecto el ERTE con el fin del estado de alarma -fijado para el 23 de mayo?

Sí, concluirá por situación de fuerza mayor. Desde ese minuto, la UD ajustará su estructura y costes a la nueva realidad. Investigamos las vías menos lesivas.

¿Se plantea otro ERTE, en este caso de producción-económico?

No soy futurólogo. El presente cambia a un ritmo vertiginoso. El fútbol muta, ahora llegan los cinco cambios y solo es el principio. Tenemos que reinventarnos. Hemos edificado una infraestructura a tenor de unos ingresos, sin esos beneficios, tienes que afrontar una metamorfosis radical. Volver a nacer. Agudizar el ingenio.

¿El ERTE puede desembocar en concurso de acreedores? ¿Se contempla ese escenario apocalíptico tras este ejercicio con 26,5 millones de presupuesto?

La UD no tiene necesidad de ir a un concurso de acreedores, tras el ERTE, miraremos al Covid a los ojos: reduciremos gastos. La pandemia nos obliga a replantearnos toda la hoja de ruta. Habrá que ser conscientes de la cruda realidad. Pero no en el negocio del fútbol, todo el tejido empresarial de este país. Del turístico al pequeño comercio, estamos metidos en un bucle dramático. Hay cuatro millones de trabajadores en este país bajo la fórmula ERTE.

¿Dónde están los famosos beneficios del club? En los últimos meses, se han cerrado los traspasos de Pedri, Josep...Así como las cesiones de Araujo o Galarreta.

La UD es el único club de Primera y Segunda que cubre la parte del salario que no abona el SEPE del ERTE. Nuestros trabajadores perciben íntegramente su salario. Ahí va nuestro músculo, así como a mantenernos íntegros y con la cabeza bien alta hasta agosto. El campeonato va más allá del 30 de junio, viene un tramo extra [julio y el inicio de agosto].El trabajador es nuestraba obsesión.

¿Qué opina del discurso de Fali? Se niega a pasar los test y está confinado en su casa. ¿Es un Robin Hood o un hipócrita?

Cada situación atesora una circunstancia. Al señor Fali lo debe valorar el club en el que juega. No tengo más información.

El uso de los test contra la Covid-19 por el sector del fútbol de élite generó toneladas de controversia. ¿Por qué sí pueden los futbolistas y no los enfermeros?

Es una información que nace desde la más absoluta desinformación. Todos los españoles solicitamos que nos hagan test y es legítimo. El fútbol se va al mercado y los adquiere. No se puede criticar al deporte de élite por comprarlos y actuar de forma responsable. El Gobierno no lo hizo, nosotros sí. El Estado tendrá su explicación, nosotros la nuestra. El fútbol es responsable de velar por la seguridad sanitaria de sus trabajadores. Lo hizo de forma ágil y bajo el amparo de Sanidad.

¿A qué laboratorio envían los test de la farmacéutica Synlab?

Son muy completos, de sangre y PCR. Hay laboratorios por toda la Península. En nuestro caso, se mandan a Barcelona.

¿Quién los paga? ¿LaLiga?

Sí, aquí viene ese ente invisible, baja de Marte y paga todas las facturas. LaLiga corre con los gastos [ironiza]. ¿Pero quién es LaLiga? ¿Qué es? ¿Es un estado? ¿Tiene embajada? Hay un error de concepto. LaLiga no existe. Se trata de una asociación de empresas que somos los 42 equipos de Primera y Segunda. Y en esa organización de múltiples intereses, figura la UD. Los costes de los test los pagan los clubes. A mí me lo descuentan, como me restan el coste del chárter. Al final, lo paga cada club. Nada es gratis.

¿Ya tienen el hotel para la concentración?

Estamos negociando.

¿Se plantea liberar contratos y abrir la puerta a jugadores como Rubén Castro, De la Bella o Martín Mantovani en agosto?

Hace una semana, estábamos confinados. No podíamos ni pisar la calle. Ahora ya se puede correr, abren las terrazas. Todo tiene su desescalada. Estamos centrados en acabar esta temporada de la mejor manera, la que venga ya veremos cómo se plasma.

¿Cómo compensará a los abonados que reclaman el dinero de los seis partidos que faltan y que se disputan a puerta cerrada?

Tratamos de arbitrar una solución, pero en un futuro consistente.No sabemos si el Estado dictará jugar a puerta cerrada o con un tercio del aforo. Nos pronunciaremos cuando la incertidumbre se convierta en certidumbre.

Dijo en la TVC que Viera regresa en 2021. ¿Qué garantías tiene?

Ninguna.

Entonces no viene...

Sí, claro que vuelve.

Aclárese.

Ustedes demandan garantías. ¿Quién pronosticó el virus? ¿Había garantías de pasar por esta pesadilla con 26.000 muertos? Viera vendrá cuando acabe su contrato en China con el Beijing. Vestirá de amarillo, es la intención.

¿Sueña con el ascenso?

La UD tiene que salir a competir. Lo primero: la permanencia.

¿Se imagina a Viera y Pedri jugando juntos en Primera?

Sería un detalle y un lujo para el aficionado. Ojalá se diese.

¿Qué le dice el plantel?

Quieren volver a jugar, entrenarse y competir al máximo.

¿Aceptarán otra rebaja?

No viven de espaldas a la realidad, ya han dado muestras de su enorme grado de sensibilidad.

¿Hay retrasos en el pago de las nóminas de los jugadores?

Predije esto antes del estallido de la pandemia. Siempre pueden llegar dificultades. Ni con el Covid nos vamos a retrasar.

¿Aboga por un rescate del fútbol por parte del Estado?

Hay 42 clubes y más de 30 pueden entrar en problemas financieros. El Estado no tiene que rescatar al fútbol, sino que el fútbol debe adaptarse a la circunstancias. Es un proceso de readaptación a la reducción dimensional en todos los aspectos: del salario al coste del césped. El mejor aliado es la gestión. Cumpliremos con nuestras obligaciones, pero el dinero es limitado. Cuando acabe, adiós al músculo financiero y empezaremos la nueva realidad.

¿Y cómo subsistirá la UD desde el próximo 1 de agosto?

Hay un contrato televisivo. La flexibilidad en la gestión liderará el ajuste presupuestario.No hacemos distinción de un jugador a un jardinero. Si ahora el presupuesto es de 20 millones, bajaremos a 10, y la cifra marca el rumbo. Se han comido la capacidad de ahorro hasta agosto, pero resurgiremos.

¿Venderán la mascarilla con el escudo de Las Palmas?

Sí, en la tienda virtual. Con un precio simbólico.

¿Qué harán con el abonado de la próxima campaña? ¿Piensan dejar el carné a coste cero?

Arbitramos soluciones.

Escapó de la ley concursal y el Cordobazo . ¿Qué lección ha sacado del infierno del Covid-19?

Me hice cargo de una entidad con 72 millones de déficit [2005]. Ahora hay una citación patrimonial de unos 40 millones y una ciudad deportiva. ¿A qué nos enfrentamos? Al descenso súbito de ingresos. Si hubiésemos cobrado los compromisos pendientes de pago, la situación sería otra. No hay dificultades de tesorería, pero la hucha revienta en agosto.