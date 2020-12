El dolor de Cristian Josue Artiles Cedrés -18 partidos de amarillo, un gol, dos asistencias-. El extremo de la UD Las Palmas, Cristian Cedrés (24 años), sufrió la pérdida de su madre Ana Aroa Cedrés Martín de un infarto. El club isleño lo comunicó en su cuenta de red social. 'La Unión Deportiva Las Palmas quiere manifestar su profundo pesar y consternación por el fallecimiento de Aroa Cedrés. Nuestro más sentido pésame a su hijo, nuestro jugador Cristian Cedrés, familiares y amigos. DEP'.

El atacante, tras superar una operación de meniscopatía de la rodilla izquierda, que lo mantenía en el dique seco en este 2020, ya se ejercitaba con total normalidad en esta vuelta al trabajo tras el confinamiento. En este curso, Cedrés contabiliza 470 minutos en doce partidos con una cartulina amarilla. Debutó de la mano de Mel en el pasado curso ante el Lugo y alcanzó la eternidad con su tanto en el Heliodoro ante el Tenerife -4 de mayo-. A falta de once partidos, para la clausura del curso del covid, Cedrés asume con extremo dolor la pérdida de su madre. "El vestuario está muy afectado, pero es un chaval fuerte", aseguran desde el corazón de Barranco Seco.

Ayer, el grancanario publicó una carta de despedida en su cuenta de red de social y en la que desnudaba sus sentimientos más íntimos. 'Qué duro 'Ma'...De repente todo tan rápido, no sé qué hacer pero es horrible el dolor que tengo...El vacío que has dejado en mí, no sé ahora a quién llamar ante mis dudas, en mis problemas, en todo. Volver a casa y que no estés es todo tan irreal. Es mi peor pesadilla, escribir se me hace difícil y hablar más aún. Me hubiera gustado que vieras toda la gente que te quería de verdad y el apoyo que me han dado estos días de infierno muchísima gente. Quiero agradecerlo con estas palabras ya que contestar a cada uno es muy difícil. ¡Gracias en el alma! Desde el club hasta todo el cuerpo técnico, amigos, familia y gente que me han mandado fuerzas desde todos los medios posibles. Un abrazo, Cedrés. Te quiero mamá'.