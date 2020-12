Hasta que el alma dijo basta. Deficiencia cardíaca en tiempos del virus. Rubén Fontes, delegado de la UD Las Palmas y jefe del protocolo de aplicación del programa del CSD, de la vuelta a la competición en Barranco Seco, sintió molestias en el pecho el pasado domingo. Game over. La eficiente intervención del médico de la entidad isleña Diosdado Bolaños, desde primera hora del lunes, evitó males mayores.

Fontes permanece en planta de la Clínica Perpetuo Socorro hasta el próximo viernes y quiere volver al curro el lunes en la instalación deportiva amarilla. Según el club isleño, padece un 'cuadro de hipertensión' . El trajabador de la UD Ha tenido que padecer en primera persona el protocolo del virus desde su hospitalización. No hay concesiones. "He pasado más test que Messi y toda la Liga del fútbol profesional con sus 42 equipos. Ya fui examinado dentro de la segunda fase del testeo de Las Palmas, pero desde este episodio, se han multiplicado las medidas de prevención. Solo quiero decir que estoy bien, muchas gracias a todos por el interés. He recibido cientos de muestras de cariño en el móvil. Eso llega". Mel destacó el papel de Fontes dentro del día a día de la UD y restó dramatismo al episodio. "Fue por el estrés, ya está mejor".

Una ducha fría y algo que no va bien. Fontes se percató la noche del domingo que su corazón le daba problemas. El virus te lleva al límite. "Me costaba respirar, estaba muy cansado. Aún ahora, me cuesta dialogar. Me duele no estar con mis jugadores, con mi equipo. Solo pienso en volver desde el próximo amanecer". Fontes confirma que se trata de un señor infarto. "No vamos a esconder nada, fue un infarto". Las muestras de ánimo han llegado de los 21 equipos de Segunda División, inclusive del CD Tenerife de Suso Santana. "Las cartas y mensajes han sido numerosas, en especial del Tenerife. Somos hermanos, más allá de la rivalidad".