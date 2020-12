Sergio Kresic -73 años-, técnico de la UD en dos etapas -de 1999 a 2001 y de 2009 a 2010-, rememoró su paso por el club amarillo y en especial el curso 1999-00 en el que selló el ascenso a Primera. En la fecha que se cumplen los 20 veinte años del salto a la liga de las estrellas, destapó sus claves mágicas. "Hay que tener buenos futbolistas y un gran equipo; solo podías mirar a los ojos al jugador y decirle la verdad. Y siempre cuatro ojos, en la intimidad. Cuando me fueron conociendo, fue fácil conseguir el objetivo...Había problemas, cuando no se ganaba porque escuchabas comentarios desagradables. Nos querían hacer daño, yo siempre buscaba la manera de suavizarlo todo y que juntos, llegaríamos a la meta. Igual que con la pandemia, solo si seguimos juntos, podremos lograr acabar con el virus", aseguró en la Radio La Automónica. También destapó que se extrañó de la controversia de que no hubiese canarios en el once titular. "No sé por qué había tanta sorpresa, ni canarios ni croatas. Solo jugaban los mejores".

Lamenta Kresic no haber podido extraer toda la magia que atesoraban Orlando Suárez y Juan Carlos Socorro en aquella campaña 1999-00. "No encontré la pinza o la manera de sacar lo mejor de Orlando y Socorro. Conocía de su calidad. No pude extraer lo mejor de aquella pareja, no conseguí provocar eso en dos jugadores de la tierra que tenían un gran porvenir. El domingo no lograban mostrar sus condiciones (...) No se sube en la décima jornada, se sube tras 38 partidos. En los últimos diez-doce encuentros es cuando se logra besar la meta. Lo aprendí de Luis Aragonés, y solo me quedo con una frase. 'Ganar, ganar y ganar'. Fue gracias a vuestro esfuerzo, sin vosotros, no hay entrenador bueno", determina en alusión al coraje de aquel plantel humano.

En relación a la presidencia de García Navarro y de Gerencia Deportiva, asegura que "siempre se peleaban entre ellos. Es que teníamos cinco presidentes, a mí me dejaban en paz porque se olvidaban". Diego Quintero fue el segundo del preparador hispano-croata, que además, contó con el preparador físico Zósimo San Román. En la siguiente, 2000-01, Kresic logró la permanencia y dejó la Isla. Regresó en la 2009-10 y duró 32 partidos. Fue destituido. En su expediente, cuatro ascensos y un total de 203 partidos en Primera y 313 en la categoría de plata.

Veinte años después, queda el recuerdo de las 42 batallas en el purgatorio de Segunda. Padecer y sufrir con un gran equipo, confeccionado a golpe de talonario y que se olvidó de la cantera. Ya en Primera, sí gozaron de continuidad y explotaron rostros del vivero como Jorge Larena, Ángel López y Antonio Guayre.