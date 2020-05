Deivid, con el OK de LaLiga, supera otro test del virus

David Rodríguez 'Deivid', central de la UD y que regresó la semana pasada de su cesión Nea Salamina Famagusta del fútbol de Chipre, superó ayer un nuevo test de la Covid-19. Es el tercer examen que pasa en menos de una semana para cumplir con el exigente protocolo sanitario de LaLiga.

El jugador, con 100 partidos de amarillo, aterrizó en Gran Canaria con el informe médico pertinente y fue testeado en el Perpetuo Socorro por Las Palmas el pasado fin de semana. Al disponer del 'OK' LaLiga, tramitado por vía telemática con Madrid, subió a Barranco Seco el martes para comenzar a ejercitarse hasta el 30 de junio -fecha en la que finaliza la temporada para los jugadores sin ficha-. El central de Escaleritas, ex del Sevilla, Córdoba y Valladolid, no puede competir en este tramo final de once jornadas. En estos días, el plantel de Mel superó el tercer test de la Covid-19, en el que ya se integró Deivid, como el resto de figuras esenciales en el día a día a Barranco Seco.

Desde la entidad isleña confirman que las pruebas a plantel y cuerpo técnico han concluido con cero positivos. Desde LaLiga, es examinar a los jugadores una vez por semana. Hoy se conoce las horas y los días del calendario restante. Avanza la competición y lo hace con un marcaje férreo al virus del pavor.