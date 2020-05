Tana: "Físicamente estoy a tope; sólo me falta hacerme con el balón"

Sin preguntas. Sin videoconferencia. Sin presión. Tanausú Domínguez Tana, que regresó a la UD Las Palmas a finales de enero y participó en seis partidos hasta el parón, asegurá estar al máximo a nivel físico y que sólo le falta rodaje, el ritmo competitivo.

"Durante el confinamiento sólo pensaba en mantenerme bien para llegar en las mejores condiciones a la competición. Físicamente me encuentro a tope y solo me falta volver a hacerme con el balón y esperar a la fase en la que podamos entrenar todos juntos -a partir del lunes-", afirma el jugador en una declaraciones distribuidas por los canales oficiales del club.

"Las primeras dos o tres semanas los grupos eran más reducidos y no podíamos entrenar con los porteros. Ahora ya estamos mucho mejor y me he adaptado muy bien, al igual que todos mis compañeros", dijo, al tiempo que confió en poder acabar la temporada sin pasar apuros. "Las rachas ya no cuentan, nos espera un nuevo formato y solo pienso en ganar el máximo de partidos", señaló.

"Ya veremos si podemos meternos arriba, todo dependerá de los resultados. Cualquier equipo que empiece bien se puede meter en la zona alta. Creo en el grupo, la dinámica que llevábamos no me parece justa. Esperamos tener más suerte y que las cosas nos salgan mejor", agregó el centrocampista.