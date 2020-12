La UD podrá ejercitarse con todo el plantel ochenta días después

El borrador del calendario para las últimas once batallas de la campaña 2019-20 recoge que el cuadro amarillo arranque el viernes 12 de junio en el estadio de Gran Canaria ante el conjunto catalán. Con la única duda del lateral zurdo Dani Castellano, aquejado con unas molestias, Mel dispone de todo el arsenal. El plantel llega en óptimas condiciones tras 23 días de trabajo. Es la primera ocasión en todo el curso que el estratega madrileño puede contar con toda su columna vertebral. Ver en acción a Raúl Fernández, Drolé o a Álvaro Lemos ofrecen garantías para escapar de la crisis. La UD no sabe lo que es ganar en este 2020 -10 partidos con un saldo de seis empates y cuatro derrotas-. El descenso ya está a solo tres puntos y toca resucitar.

En esta semana, Mel tuvo que amoldarse a la Fase 3 y trabajar con dos grupos de catorce. El Protocolo del CSD exige que el aforo de Barranco Seco se mantenga 'hasta un máximo del 50%'. Además, el uso del gimnasio es 'segmentado con un máximo de tres jugadores'. El período de duración es de una semana, y desde el lunes 8 de junio ya irrumpe la fase de competición. El conjunto grancanario retomó el trabajo el viernes 8 de mayo y ahora el capítulo más dramático. Todo o nada. Gloria o infierno. Desde el 11 junio -vuelve el fútbol con un Sevilla-Betis-, la UD encadenará 38 días de pasión desenfrenada. Hay competición todos los días, y Las Palmas jugará el fin de semana los seis partidos de local y los cinco de visitante entre semana -las franjas horarias dependerá del calor-.

El consejo de administración de la UD ya ha solicitado a LaLiga jugar de visitante en la primera franja horaria -desde las 17.00 horas- para regesar en el chárter en el mismo día. Los costes del desplazamiento y de los test del virus corren a cargo de cada club -LaLiga los resta de la última partida de la TV de seis millones de euros que se ingresará en unas dos semanas-.

El cuarto test de la Covid-19

Cumpliendo con el Protocolo, mañana serán testeados los cincuenta empleados fundamentales en el día a día en Barranco Seco. En esta relación se incluye al primer plantel, técnicos, jardineros, personal de desinfección y los ejecutivos de mayor rango -como el presidente Miguel Ángel Ramírez o el director deportivo Luis Helguera-. Es el cuarto test del virus-PCR y serológico- que pasa el conjunto isleño. Recordar que en esta Fase 4 'se podrán reanudar los masajes y los tratamientos de fisioterapia podrán normalizarse'.

Luz verde a los 'partidillos' de once contra once en el laboratorio de Barranco Seco -las sesiones se mantienen a puerta cerrada para aficionados y prensa-. La última victoria liguera de la UD se remonta al 15 de diciembre en Elche (2-3). Van once jornadas sin saborear un éxito liguero. La visita del Girona es el punto de inflexión, la gran oportunidad para escapar de las llamas.

Solo hay dos equipos de la categoría de plata que no han ganado en este año: el Fuenla y la UD.

El fuerte calor es otro de los elementos perniciosos en este accidentado final. LaLiga y la RFEF, en sintonía con la FIFA, han cambiado la normativa y ahora se podrán realizar cinco sustituciones -en tres tandas-. La citación de futbolistas se amplía a 23. El Protocolo obliga a los clubes el uso permanente de termómetros. En el caso de dar con un positivo de la Covid-19, se mantiene la política de acción. El jugador será apartado en su residencia.

La UD se presentará sin poder jugar un amistoso. El primer once del novelista Mel es una incógnita. En la portería, el madrileño dispone de los tres efectivos -Raúl Fernández, Valles y Josep Martínez-. Vuelve Álvaro Lemos -en el dique seco desde el pasado octubre-, y hay fondo de armario en la demarcación de los centrales: Mauricio, Aythami, Mantovani, Álex Suárez o Eric Curbelo.

De la Bella y Javi Castellano son intocables. Fabio o Ruiz de Galarreta habían adquirido galones. Benito, Narváez, Rubén Castro, Varela...Nombres de sobra para aplacar el drama. Un escudo al son del fantasioso Pedri. El tinerfeño, cedido por el Barça hasta el 19 de julio -fecha del final de la temporada-, no ve portería desde el 5 de octubre.

Media de edad y desgaste

El plantel de la UD tiene una media de edad de 27,9 años. Es el noveno conjunto más veterano de la LaLiga SmartBank. Jugar sin público y con un ritmo infernal. Las premisas del nuevo fútbol. Mel ya adelantó que rotará en todas las demarcaciones. "No creo que repita once titular", aseveró el técnico.

El Almería (25) es el equipo con la medida de edad más baja y uno de los favoritos al ascenso. El estadio Juegos del Mediterráneo es la primera salida -17 de junio-. No hay margen de error. La UD se la juega en un escenario de arenas movedizas. La Liga del delirio.