La UD aspira a ser el primer club de una gran liga en jugar con público

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD, quiere convertir la Isla "en un destino seguro y publicitarlo como gran reclamo turístico". Ya dispone de un protocolo sanitario que está en manos de LaLiga.

La iniciativa fue adelantada por el mandatario en UD Radio y dispone del respaldo político del Cabildo de Gran Canaria, en la figura de su presidente Antonio Morales, y el Gobierno autonómico, con la intervención de Ángel Víctor Torres.

Desde el lunes 8 de junio, Canarias ya entra en la Fase 3 y es el Ejecutivo regional -Ángel Víctor Torres- el que ostenta la competencia de abrir las puertas. El pasado sábado, Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo nacional, avanzó que 'la única autoridad competente para adoptar, suprimir, modular y ejecutar las medidas de la Fase 3 de desescalada serán los presidentes autonómicos'. Ahí radica la clave.

La idea surge ante la demanda de parte de los abonados en reclamar el dinero de los seis partidos que restan en el Gran Canaria. El resto del campeonato -que se retoma el jueves 11 de junio- en Primera y Segunda es a puerta cerrada.

Ramírez se muestra esperanzado y asegura que pondrán todos los medios para garantizar "la seguridad de los asistentes. Cumpliremos con todo lo que nos pidan las autoridades y podremos anunciar la próxima semana que la afición de la UD podrá asistir al estadio a animar a su equipo, desde el sábado 13 de junio contra el Girona".

Además, insiste en la capacidad de promocionar y publicitar Gran Canaria como escenario "seguro" gracias al impacto del fútbol. "Canarias es el paraíso. Gran Canaria es un destino seguro y lo vamos a demostrar. Podemos convertirnos en el único estadio de las grandes ligas en volver a jugar con público en las gradas. Deben darse todas las circunstancias y estamos en el camino. Ofreceremos una rueda de prensa para comunicar los detalles. Es el mejor premio a nuestra afición y más en estos momentos tan complicados por el virus", manifestó el mandatario.

Protocolo sanitario con Tebas

El último duelo de la UD en el Gran Canaria fue el 28 de febrero ante el Málaga. 106 días después vuelve la magia a Siete Palmas.Para Ramírez, el escudo debe volver a latir. "Entre todos, debemos hacer un esfuerzo por recuperar la normalidad. Los clubes son empresas, si no movemos esta maquinaria, no habrá manera de sobrevivir. Queremos tirar de nuestra marca 'Canarias' y 'Gran Canaria'. ¿Cómo? Haciendo lo que haga falta y sin generar conflictos. Con la Fase 3, decide el Gobierno autonómico, LaLiga no tiene la potestad para decidir quién entra".

Reseñar que la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, dijo el 24 de abril que se jugaría a puerta cerrada "hasta 2021" si no llegaba antes la vacuna. Ramírez realza que se trata de una medida desde el consenso. "Se lo planteamos al Gobierno de Canarias porque queríamos arbitrar soluciones para los aficionados. Ya nos dirán los que pueden entrar [sobre un tercio del estadio]. Nos pusimos en contacto con LaLiga, Tebas nos dijo que no tiene competencias para prohibirlo. Son del Gobierno de Canarias".

El protocolo de seguridad detalla que se entrará por 'grupetos' para evitar concentraciones a las puertas del estadio -con capacidad para 32.000-. Hay que dejar una separación de dos metros entre seguidores -salvo los familiares que residan en el mismo hogar-. Obligatorio el uso de mascarillas y guantes, así como la toma de temperatura. Las cantinas y puestos de comida estarán cerrados, como la Fan Zone. Para salir, también habrá turnos. Cita previa para cantar los goles de Rubén Castro. El 'plan Ramírez' reta al virus. Reflotar el turismo y hacer historia. El pack perfecto.