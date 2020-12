Welcome fase 3 y nuevo bofetón desde Madrid al 'Plan Ramírez'.Welcome José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deportes, se sube a la guagua del 'no'. El responsable de la cartera del mundo del deporte no atisba acertada ni propicia la medida destapada por Miguel Ángel Ramírez de abrir el estadio de Gran Canaria para la disputa del partido ante el Girona -sábado 13 de junio, 18.30 horas-. "Por un criterio elemental de prudencia y por preservar la igualdad de la competición futbolística", determina el político.

"El fútbol debe ser inicialmente sin público. Es una liga nacional y una de las reglas fundamentales en el deporte es la igualdad de armas", concretó esta mañana en el micrófono de la Cadena Ser. "Los criterios son la seguridad, la igualdad y luego lo que decidan las comunidades autónomas. Pero todo es progresivo. Debemos empezar, por un elemental criterio de prudencia, con partidos a puerta cerrada. Las prisas son malas consejeras. Ya hemos visto que el porcentaje de inmunidad no es grande, pero tenemos que ser muy prudentes", concreta el ministro de Deportes.

Sin embargo, no lo descarta como estrategia de futuro pero nunca en este punto de la película. "Todo a su tiempo, lo que pueda anticipar acontecimientos genera confusión". En relación al protocolo sanitario que manejan los clubes para convencer a los ejecutivos autonómicos -desde este lunes-, advierte que es preciso "hacer mucha pedagogía". "Los delegados del Gobierno tendrán que actuar para impedir esas concentraciones", asevera en relación a los grupetos que se puedan formar en torno a los bares y aparcamientos de los estadios.

UD Las Palmas, Real Oviedo, Celta de Vigo y FC Barcelona han movido ficha para abrir las puertas de sus estadios. La norma es clara. Desde el lunes, serán los Ejecutivos autonómicos los que tienen la potestad de abrir o no los recintos deportivos para el regreso del fútbol de élite. Sin embargo, desde Madrid, Rodríguez Uribes, Illa o Irene Lozano, se muestran reacios.