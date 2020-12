Nuevo fútbol, nueva realidad, nuevo amanecer. La mejor ocasión para clonar la secuencia del frenesí. Hay cuentas pendientes en el verde. Juanjo Narváez -25 años y cedido por el Real Betis hasta el final de este curso liguero el 19 de julio- vio truncada su racha realizadora con la UD por la patada salvaje de 'Chico' Flores. Ese 4 de enero se apagó la luz en Fuenlabrada. 'Fractura-hundimiento de ambas órbitas a nivel del hueso frontal, lesión de seno maxilar y fractura-luxación de huesos nasales', el tamaño de la herida alcanzó tintes bíblicos. El estilete colombiano hizo cinco tantos en seis jornadas -del 17 de noviembre al 21 de diciembre- en aquella máquina amarilla de generar fantasía con Jonathan Viera a los mandos. El percance del Municipal Fernando Torres dejó a Mel sin una de sus principales bazas ofensivas.

Ahora, 98 días después del último partido oficial ante el Sporting en El Molinón, y tras 36 jornadas de esta pretemporada acelerada del Covid-19, el jugador de Pasto luce nuevo 'look' y amenaza al pasado. Llega el momento de ajustar cuentas pendientes ante el Girona en la vuelta a la normalidad del balón. El sábado 13 de junio y desde las 20.30 horas en el Gran Canaria, el colombiano apunta al once titular, junto al 'Moña', como los dos pistoleros del novelista. En esa travesía mágica de los cinco tantos en 34 noches, la UD sumó tres victorias, un empate y una derrota (10 puntos).

Tras la lesión, Narváez participó en cinco partidos (27 días) y no marcó. No lo hace desde el 21 de diciembre ante el Rayo Vallecano en Siete Palmas -fue la despedida de Viera-. Causó baja ante el Sporting en el último naufragio por una dolencia muscular -8 de marzo, la última fecha oficial antes de la pandemia-. Pero el ejecutor de Pasto ya está aquí. Ha recuperado su particular nueva normalidad. La herida cicatrizó y se alista para la nómina legionaria de Mel.