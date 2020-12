Christian Rivera, centrocampista asturiano de 22 años, que pertenece a la UD Las Palmas, puede medirse al conjunto grancanario el próximo sábado 13 de junio en la disputa de la 32ª jornada (18.30 horas). No hay cláusula del miedo. De esta manera, se suma a Juanpe, otro ex de la UD, en las filas del preparador Martí -ex del CD Tenerife-. Rivera está a préstamo en el cuadro catalán con opción de compra obligatoria en caso de lograr el ascenso. El organizador fue fichado el 31 de julio del 2018 por Las Palmas tras su paso por el Eibar y Barça B. Una de las operaciones estrella del defenestrado Toni Otero, que pasó de portar el timón dirección deportiva a ser relevado por Rocco Maiorino, y luego por Luis Helguera.

El aterrizaje de Rivera careció de la fortuna y confianza precisa. Fue descartado por Manolo Jiménez y la UD hizo caja cediéndolo al Huesca -alcanzó los 23 partidos en Primera con dos goles-. Luego fue al CD Leganés (7 partidos) para terminar en las filas del Girona desde el pasado 31 de enero -sumando tres partidos en febrero y antes de la pandemia-. Igual que Benito Ramírez, que se midió la pasada temporada a la UD cuando jugaba en el Rayo Majadahonda, Rivera sí puede jugar ante Las Palmas. Solo pudo sumar cuatro partidos de amarillo.

Rueda de prensa

Christian Rivera atendió ayer a los medios de LaLiga y defiende las credenciales del Girona, que maneja el mayor tope salarial y va quinto en la tabla - con nueve puntos más que la UD-. "La sensación es que estamos cogiendo ritmo y que nos encontramos en una pequeña pretemporada dentro de la Liga en la que gracias a entrenar todos juntos poco a poco estamos llegando al estado óptimo que queremos". Confiesa que está "algo tocado" por unas molestias.

El asturiano considera "clave" disponer de una plantilla holgada. "Somos un equipo en el que podríamos hacer dos onces de plenas garantías e incluso algún jugador más y esto creo que puede ser una ventaja respecto a otros equipos que irán más justos en este tiempo (...) Es un mes y medio en el que solo podemos pensar en esto y debemos llegar a cada partido lo más frescos posibles y con la máxima concentración posible".