Pedro Sánchez cierra la puerta del Gran Canaria

Respuesta homogénea. Todos a la vez. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha pedido este mediodía "una respuesta homogénea" ante la posibilidad de jugar con público en los estadios de Primera y Segunda en esta vuelta inminente del fútbol, 100 días después del estallido de la pandemia. "El Ministerio de Sanidad, con el Consejo Superior de Deportes (CSD), las ligas y federaciones deben aunar una respuesta y política de actuación común. Es de justicia. Se trata de un tema que se me ha planteado en la reunión de presidentes de las Comunidades Autónomas en relación al hecho de poder jugar con aficionados en las gradas. Reclamamos una respuesta común, que no no haya en un sitio sí y en otros no. A pesar de que las competencias están referenciadas en las comunidades en materia de salud. Pero no debemos renunciar a una respuesta homogénea tanto para el fútbol, el baloncesto o el ciclismo", argumentó Sánchez en su comparecencia ante los medios tras ser cuestionado por el Plan Ramírez.

Este discurso choca frontalmente con lo que propuesto por la ministra de Hacienda María Jesús Montero hace 48 horas, que se alineaba con otorgar la decisión final a las Comunidades Autónomas. De esta manera, tras la determinación de Sánchez, se diluye el 'Plan Ramírez' y el arranque de la competición liguera será a puerta cerrada. La UD, desde la figura de su presidente, Miguel Ángel Ramírez, se aferró al cumplimiento de la ley y al poder que reciben las autonomías desde mañana con la entrada en la fase 3. Asumen todas las competencias sanitarias, pero no valen para abrir un estadio. Al menos, en este minuto.