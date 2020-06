Torres: "Sánchez tomará la decisión en unos días para saber si abrimos los estadios"

Un paso atrás. Ángel Víctor Torres, presidente del Ejecutivo canario, deja en manos de Pedro Sánchez la opción de abrir los estadios de cara al inicio de la competición liguera en la fase 3. Este sábado, la UD recibe al Girona y la única competencia es del Gobierno de Canarias para dejar pasar a los aficionados. Sin embargo, Torres, tras la reunión con el resto de presidentes autonómicos, no fue categórico y lo deja a un acuerdo nacional. "Para abrir el estadio en ese sentido tiene que haber un protocolo sanitario específico, y veremos si se admite. Debe acometerse con tremendas medidas de seguridad. Ha comentado Pedro Sánchez que en los próximas días tendremos una respuesta a la propuesta de las diferentes autonomías, entre las que figura Canarias, para abrir los estadios. Siempre respetando las normas de seguridad en busca de esa normalidad. Pero por ahora, hay que esperar unos días", aseverá Torres ante los medios.

Hace unos días, el propio Torres tildó de "magnífico" la opción de abrir el Gran Canaria ante la vuelta del fútbol tras 100 días de espera por la pandemia. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, recordó el viernes que son las Comunidades Autónomas las que poseen la potestad y capacidad de determinar en fase 3 si se abren las puertas de los estadios. "En eso consiste un estado descentralizado". Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD, destapó el pasado lunes la intención de abrir el partenón de Siete Palmas. Comenzó la semana del 'Plan Ramírez' que fue analizada por las principales figuras deportivas y políticas del país.

El Consejo Superior de Deportes se ha mostrado en contra, mientras que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, fue algo más tibio. "Hemos estado discutiendo algunas preocupaciones y algún aspecto clave como la presencia o no de público en las gradas. No se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente porque no se puede ahora mismo (...) Pero no sería justo, en unos campos sí y otros no".

Ramírez, desde la casilla uno, advirtió que no quería "generar conflictos" pero que son las regiones autonómicas las que tienen la máxima potestad sanitaria desde mañana, con la entrada de la fase 3. "El Gran Canaria se podría convertir en el primer estadio del mundo donde se pueda ver fútbol desde las gradas. Hemos sido bastante ambiciosos en este objetivo. LaLiga no tiene competencias en este aspecto, ni el CSD ni la RFEF". El estadio de Siete Palmas abriría con un aforo de 11.000 aficionados y bajo un estricto protocolo sanitario que entregó la UD al Gobierno regional.