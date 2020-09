Pedri, un año en boca de todos

"De ellos depende. Me he reunido con todos y les he dicho que tienen la oportunidad de su vida. Si ellos trabajan me darán la razón por apostar por ellos. Hay jugadores que no han jugado conmigo, pero que harán la pretemporada, como Benito, Edu Espiau e incluso algún jugador del juvenil que dará que hablar", aventuró el novelista Mel.

La UD empataba ante el Numancia (1-1) -con gol de Srnic- y daba carpetazo al infausto 2018-19 en la 12ª plaza tras partir con el segundo mayor tope salarial de la competición. Un señor fiasco. El 11 de julio, Pedri subía a entrenar con el primer equipo con solo 16 años. Cuatro días después, quedaba blindado con un contrato profesional hasta 2024 y una cláusula de 30 millones. El 20 de julio llegó su estreno ante el Gran Tarajal en Fuerteventura.

Aythami Artiles Oliva, el gran capitán, se rendía al diamante. "No he visto nada igual". El novelista Mel estiraba su relato del elogio: "Vamos a tratar de disfrutarlo, no sé lo que nos durará". El 4 de agosto, el partido amistoso de la UD ante el Granada encendió las alarmas del FC Barcelona en Andalucía. Puso la directa y cerraba el 1 de septiembre la compra del infante por cinco millones. Seguirá cedido en Las Palmas hasta el final del accidentado 2019-20 -fijado ahora en el 19 de julio-. Culé como soñó su padre Fernando, así como toda su familia, que llevan las riendas de la peña azulgrana en el bar de los sueños.

Y eso que Mel hizo lo imposible por llamar la atención del Madrid. El 7 de agosto, con motivo del homenaje a Rubén Castro en el Villamarín, el técnico de la UD dialogó con Ángel Haro, presidente verdiblanco. Debut ante el Huesca y primer gol para incendiar el Gran Canaria ante el Sporting. Internacional juvenil, un Mundial y la sociedad con Viera. Fantasía total SA.

27 partidos, tres goles, cuatro asistencias y Setién como admirador.La ficha de Pedri, el juvenil anónimo que pasó desapercibido rumbo a Soria. 365 días después es la garantía del éxito. Un genio para resucitar a la UD que coquetea con el abismo en el ciclo postCovid.