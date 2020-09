Soluciones distintas a una misma crisis. Mientras que la UD Las Palmas debe renegociar una vez más los contratos de sus jugadores para poder salir competir la próxima temporada acorde a las exigencias presupuestarias de LaLiga, el CD Tenerife no necesita llegar a tal extremo. Así lo expresaron los presidentes de ambos clubes, Miguel Ángel Ramírez y Miguel Concepción, respectivamente, en los 'Diálogos para la reconstrucción' que organiza PRENSA IBÉRICA, y en el que también participó Miguel Concepción, presidente del CD Tenerife.

"Todos los equipos vamos a renegociar. Además, son las directrices de LaLiga. Se reducen los ingresos de televisión, se reducen los ingresos de ticketing... Los ingresos se van a reducir, por lo tanto, los gastos también. A todos los clubes les tocará reinventarse. Nos llevará a tomar decisiones con jugadores, entrenadores y con los gastos en general", aseguró Ramírez.

Concepción por su parte, comentó: "En principio no. Nos mantenemos ahí. Hemos renovado a algunos jugadores, estamos negociando salidas y vendrá algún que otro fichaje, pero no nos estamos planteando sentarnos a renegociar".

Otro de los asuntos sobre la mesa fue la apertura de los estadios de uno y otro equipo al público, decisión que corresponde al Gobierno de Canarias en base al cumplimiento de un protocolo sanitario. "No vamos a entrar en conflicto. Que decida el Gobierno, que se pongan de acuerdo las administraciones", insistió el máximo mandatario amarillo, en la misma línea de la semana pasada, cuando anunció su intención de abrir el Estadio si se cumplían los requisitos.

Pese a todo, Ramírez llamó a una reflexión sobre la igualdad -el CSD y el Gobierno central son de la opinión de que todos los campos deberían poder permitir la entrada de público al mismo tiempo, para evitar agravios comparativos en la competición-. "Cuando hablemos de igualdad tenemos que verla objetivamente", dijo.

"No está probado que el que juegue con público en casa tenga ventaja. Si no, no habría victoria fuera. Además, UD Las Palmas y CD Tenerife, tenemos que viajar cada 15 días a la Península y perdemos entre 70 y 80 entrenamientos de calidad en una temporada por los viajes", añadió.

En ese sentido, Concepción advirtió de que el coronavirus sigue en la calle. "Todos queremos volver a la normalidad cuanto antes, pero el Covid-19 nos está vigilando. Tenemos que ser muy prudentes y respetuosos. Donde hay mucha gente es tierra de cultivo para el Covid-19. ¿Abrir los estadios? sí. Las mascarillas van a ser fundamentales. No debería haber repuntes, pero hay que seguir el protocolo y que haya la máxima seguridad a la hora de asistir al partido", aseguró.

"No hay que confundir la prudencia con el pánico. Estamos haciendo un protocolo y las autoridades sanitarias decidirá si es correcto", replicó Ramírez.

Sobre la situación económica de amabas entidades, los dos responsables aseguraron que "las cajas están vacías".

"Todo apunta a que los operadores van a hacer un recorte en cuanto a los derechos de televisión. Además, están los patrocinios. Esto va a afectar en el futuro a las fichas de nuestros profesionales. Estamos tratando de superar la situación y hacer frente a la temporada 20-21 haciendo el máximo esfuerzo, con la estrechez que marca la situación", apuntó Concepción.

"Teníamos capacidad económica hasta el 30 de junio y ahora hemos tenido que hacerlo hasta el 30 de septiembre. Hay nueves meses de ingreso contra 14 meses de gasto. Hemos tenido que acudido a la financiación para tener garantías", dijo, por su parte, Ramírez, quien reveló la semana pasada haber solicitado un crédito de 3,3 millones avalado por él mismo.

Lo que no cabe, según el presidente de la UD, es que LaLiga flexibilice sus exigencias económicas a los clubes. "Tolerancia cero al exceso de gasto presupuestario. Cada club va a poder gastar lo que ingresa, no vale con decir que vas a conseguir este u otro dinero. Lo que no esté claro o firmado, no valdrá", comentó.

"Si las normas se flexibilizan podemos tener problemas en el futuro. El control no puede flexibilizarse. La mayoría de los equipos lo ha pedido, pero se ha dejado claro que bajo ningún concepto se puede hacer eso porque volveríamos al pasado. Habría presidentes responsables, pero habría otros que podrían cometer errores y crear un problema al conjunto de la Liga, a su prestigio", agregó en el mismo sentido.

Sobre el futuro de ambos al frente de las dos entidades, garantizaron su continuidad. "Hay que estar ahí. Somos consejos con mucha experiencia y capaces de superar situaciones complicadas. Me queda mandato hasta finales de 2021 y ahí seguiré. Tengo proyectos como remodelar la ciudad deportiva... Ahora me preocupa mantener el club", señaló Concepción.

"No te puedes ir si no viene alguien, es complicado irte cuando quieres. En los momentos difíciles es cuando más hay que estar. Estuve en los peores momentos de la UD Las Palmas. Con tranquilidad seguiremos sacando esto adelante. Me quedan cuatro años como presidente todavía. Por ahora nadie se opone a mi continuidad y nadie viene con un proyecto para sustituirme", sentenció Ramírez.

