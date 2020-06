Pedro Sánchez frustra el plan de la UD y se juega sin público ante el Girona

Jaque mate al 'Plan Ramírez'. El veredicto llegó al séptimo día. Los estadios de los 42 equipos de Primera y Segunda abrirán sus puertas al unísono en la desescalada del fútbol -que vuelve el miércoles con el Rayo-Albacete-. Sin concesiones y dejando al margen la competencia máxima de las autonomías con la entrada desde hoy en la fase 3. No hay fecha. Toca esperar.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sepultó la tesis planteada hace siete días por Miguel Ángel Ramírez -abrir el Gran Canaria a un tercio de su aforo ante el Girona este sábado a las 18.30 horas-. "Brindaremos una respuesta homogénea, es de justicia", concretó el jefe del Ejecutivo a modo de eslogan.

"El Ministerio de Sanidad, así como el Consejo Superior de Deportes (CSD), las diferentes ligas y federaciones, deben aunar una respuesta y política común. Es de justicia que sea homogénea. Se trata de un tema que se me han planteado en la reunión con los presidentes de las Comunidades Autónomas [de ayer], en relación a poder jugar con aficionados en las gradas. Reclamamos una respuesta común, que no haya en un sitio sí y en otros, no. A pesar de que las competencias están referenciadas en las comunidades en materia sanitaria, se llegará desde el pacto. No debemos renunciar a la respuesta homogénea tanto para el fútbol, el baloncesto o el ciclismo", realzó Sánchez en su comparecencia.

Ramírez presentó un protocolo sanitario y actuación de cara al UD-Girona ante la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. El informe tiene el asesoramiento y respaldo de LaLiga -con más de 25 puntos-. Hace una semana, el mandatario isleño hizo público su deseo "sin generar conflictos" de abrir el recinto de Siete Palmas para los 11.000 abonados. Tendrían plena preferencia. El último duelo en el Gran Canaria fue ante el Málaga hace 106 días (1-1).

La ley estaba del lado de la UD: en fase 3 deciden las autonomías. Pero Sánchez dinamita cualquier resquicio legal a la espera de una normativa más específica. Este discurso choca frontalmente con la línea expuesta por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno María Jesús Montero hace 48 horas, donde se alineó con las tesis de los dirigentes amarillos.

"Los territorios que están en la fase 3 de desescalada tienen las competencias para determinar dentro de las normas globales, dictadas por Sanidad, la conveniencia de que se celebren determinados eventos (...) En ese marco, está la capacidad del presidente autonómico para velar por los indicadores sanitarios que tienen a disposición. En eso consiste un estado descentralizado".

LaLiga, el CSD o la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) carecen de competencias para dejar entrar o no a los fieles. La UD sentó un precedente y no estaba sola. La ocurrencia alcanzó un eco internacional. El FC Barcelona, Espanyol, Celta de Vigo, Villarreal, Oviedo, Zaragoza e incluso el CD Tenerife ya barajaban la posibilidad de jugar con fieles con mascarillas. Puntos de gel en el recinto, entrada y salida con franjas...

La posibilidad era real. Pero el 'no' de Sánchez suena a toque de atención. Y refrenda el discurso de Irene Lozano, presidenta del CSD: "Es imposible que haya público en unos estadios y en otros no".

Paz institucional

En la zona noble de la UD, recetan cautela. "Insistimos que el origen era sumar y potenciar Gran Canaria como destino turístico seguro. No generaremos conflicto alguno. Toca esperar el devenir de los acontecimientos. Nuestra intención es la de promocionar a nivel mundial esta tierra, así como para potenciar la resurrección del sector turístico. Es una gran oportunidad para todos los sectores", avanzan un alto ejecutivo.

El impacto de la noticia pasó de Italia a Estados Unidos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aclaró que lo lógico era "comenzar a puerta cerrada". Otro rostro carismático en la lucha contra la Covid-19, Fernando Simón, reclama ser "equitativos". "No sería justo que en unos campos hubiese público y en otros no", detalló el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

En el 'todos o ninguno', la consigna de Sánchez es dar luz verde a jugar con público cuando la geografía del país esté en fase 3- en la actualidad un 58% de España disfruta de este episodio de la operación de desescalada-. Para orquestar la apertura de los estadios, se estudia darle el rango de norma en el BOE. Se contempla jugar las últimas fechas de Liga con un tercio de aforo -el tramo exprés de once jornadas acaba el 19 de julio-. Pero la vuelta será bajo el silencio.