Benito: "Jugar sin público parece un amistoso, es preciso un trabajo psicológico extra"

Aplastar una dinámica incendiaria en el día 1 postCovid. Y sin el aliento de la grada. Benito Ramírez, extremo de la UD, asume que el sábado vuelven a la faena en el Gran Canaria ante el Girona sin aficionados (18.30 horas). Se impuso el veredicto de Pedro Sánchez para aplacar la revolución del 'Plan Ramírez' -hoy se publica el Real Decreto-. "Comienza lo bueno, lo que estábamos esperando desde hace mucho. ¡A qué jugador no le gusta tener a su afición en el campo! Pero es lo que hay, LaLiga lo ha aceptado y es por el bien de todos. Saldremos a ganar aunque la afición no esté, para darles así una gran alegría que merecen".

En relación al aspecto más peliaguado de estos 100 días sin competición, desmenuza el protocolo sanitario. "Lo más complicado fue no entrenar, cuando terminas una temporada y te vas de vacaciones, vas a correr por la montaña y jugar un 'partidito'. Pero no se podía [por el confinamiento]. Eso fue lo peor, estar en casa y sin hacer nada; sin material para entrenar", realzó el cohete de La Aldea de San Nicolás, que lleva 15 partidos en este curso 2019-20 con dos tantos.

Sorprendió al reconocer que no han estudiado, aún de forma detallada al rival Girona, uno de los conjuntos más peligrosos de la competición de plata. "El míster [Pepe Mel] se centra en nosotros, muy poco nos ha comentado del rival. Nos fijamos en la UD y en adquirir los hábitos precisos para cortar la mala racha y avanzar. Que el equipo vuelva a funcionar. Ya con el paso de los días, hablaremos más del Girona".

Cuestionado por los nuevos hábitos, en estos tiempos de combate contra el virus, desvela que "todo es más complicado". "No nos duchamos en Barranco Seco, pero es la normativa sanitaria y se debe cumplir".

No quiso pronunciarse sobre la intención del presidente Miguel Ángel Ramírez de renegociar este verano los contratos, ante la bajada de ingresos por la Covid-19. "No hablamos de eso ni de otros asuntos similares; estamos pendiente de cada entrenamiento. De Sanidad...El resto son cuestiones del presidente y ya se analizarán con los capitanes del plantel".

Está esperanzado con que no se repita el elevado número de lesiones musculares antes del parón. "En este mes de entrenos, se han caído Dani y Álvaro...Pero hemos mejorado muchísimo; tenemos la fortuna de disponer de mucha gente. Y serán necesarios. Tras lo complejo de la preparación [sobre el trabajo individual y colectivo en fases], solo llevar dos contratiempos es para estar felices".

Terapia psicológica: cómo rendir en el silencio

Benito ofrece su receta mágica para salir victorioso a puerta cerrada. Máxima concentración. "Hay que acometer un trabajo extra [sobre jugar sin público en el Gran Canaria o en Almería]. Debes estar concentrado, hablar con el compañero más que nunca. Que no se pueda escuchar un ruido desde fuera animando será extraño. E incluso no sentir a la otra afición. Parecerá que es un partido de entrenamiento, por eso hay que hacer un trabajo psicológico extra: hablar más que nunca con el compañero y estar 'juntitos". Diálogo y potenciar la comunicación.

En relación a las nociones tácticas para escapar de la crisis en este reinicio -van once jornadas sin ganar-, el extremo aldeano defiende la labor de Mel. No hay fisuras sobre el dogma del novelista. "Vamos a mostrar la misma idea de juego. Confiamos en Mel plenamente; hacemos lo que nos mande (...) Entrenamos de la misma forma, elevar la intensidad y competir. Buscamos cortar la mala racha de una vez y arrancar. Pero todo los equipos estarán igualados, todos partimos de cero. Cualquier mínimo detalle es determinante".

Objetivos, la fatiga, entrar en pánico y un calendario agotador. Benito analiza los últimos aspectos con un talante positivo y constructivo. "El objetivo es el de siempre: ir partido a partido (...) Marcará la diferencia el que mejor esté, el que sea más 'ordenadito'. El que mejor haya cuidado el físico, se verá recompensado".



¿Y si se pierde ante Girona y Almería? ¿Se entraría en pánico total? Benito repite que hay que estar "tranquilos". "Restan once jornadas, puede pasar de todo. Hay que borrar el pasado". Es un integrista del ideario Mel. Con el novelista al fin del mundo. "Insiste en estar juntos, tener el control del partido. Hacer daño y pillar al equipo rival desprevenido. Estamos a un gran nivel físico, el cansancio no nos preocupa. Felicidad por volver, no hay público pero somos futbolistas y se acata".

Sobre la exigencia del calendario -jugar cada 72 horas-, lo ve instructivo. "No hay tiempo para lamentaciones. Somos casi 30 jugadores y hay margen". Visión optimista a unas horas del bautizo en el Gran Canaria en el reino de las mascarillas y sin público.