97 días y la incertidumbre total como enemiga. La UD vuelve ante el Girona y Mel desconoce a lo que se enfrenta. Un nuevo fútbol repleto de minas diabólicas. "No tengo una vara de medir, no sé qué va a pasar (...) Venimos de un parón muy extraño, arrancar tras tanto tiempo es muy complicado. No hemos jugado amistoros", aseguró el estratega madrileño.

En relación al relevo del lesionado Raúl Fernández, esconde sus cartas. "Los tres porteros que están tiene opciones. Valles, Josep y Álex Domínguez. Cuento con este último, está haciendo un gran trabajo. Josep está vendido [al Leipzig de la Bundesliga] pero conocemos sus condiciones. Álvaro ha rendido bien, con altibajos...En los once partidos que restan, los 31 jugadores que tengo serán importantes", determinó ante el recurso de hacer cinco cambios durante los noventa minutos -así como disponer de 23 citados dentro de las nuevas normas del fútbol postCovid-.

Lamenta el desgaste de los viajes -aguardan 39 días sin descanso con cinco viajes a la Península en chárter-. "Es curioso como se quejan los equipos rivales, cuando llegas aquí te das cuenta de que los privilegiados son los que viven en la Península. Solo en ese aspecto sí salen ganando, en el resto no. Nos aguardan tantas horas de viaje que provocará que carezcas de entrenamientos de calidad. Muchas sesiones no las tendrán. Debes pensar en la recuperación; con este formato, será una locura de kilómetros. Jugar y descansar (...) Montarte en un avión y tengan en cuenta que los que no jueguen, difícilmente pueden entrenar. Haremos cosas ligeras, los estudios dicen que el riesgo de lesión aumenta un 50% en este tipo de situaciones. El viaje a Albacete genera que estemos dos noches fuera de casa, eso nos perjudica. Pero no nos quejamos".

A las bajas confirmadas de Dani, Álvaro, Raúl, Drolé y Mauricio, cabe sumar la de Cristian Cedrés - fue intervenido de la rodilla y recibió el alta tras la cuarentena-. Además, se suma la delicada situación personal tras perder a su madre a hace escasas semanas. Un nuevo contratiempo.

"La baja de Raúl Fernández nos ha trastocado muchas cosas, tenía que ser importante. Pero vuelve a lesionarse como Álvaro, Dani, Cedrés, Drolé...En ese aspecto no hemos avanzado nada. Van a jugar los mejores físicamente. Estas once jornadas son un torneo de fútbol muy especial pero también de ajedrez. Debes ser listo a la hora de mover las piezas, tienes cinco cambios, pero debes ser inteligente. Es importante tener velocidad, gente fresca. La entrada de jugadores que te brinden velocidad y que el partido se parta, serán capitales. Hay que saber competir con toda la plantilla, competimos cada dos o tres días".

La renovación queda aparcada

Se le cuestionó por su renovación o si ya disponía de una propuesta tras recibir reiterados elogios de Ramírez y Helguera antes de la pandemia. "Soy sincero, nos conocemos de más de un año [a la prensa]. Entiendo que el club necesita tener la seguridad de saber dónde vamos a estar [Primera, Segunda o Segunda B]. El entendimiento conmigo es muy fácil siempre que se vaya con la verdad por delante. Estoy bien aquí, es un club en el que he trabajado tranquilo y eso que he sufrido todos los avatares (...) Otra vez la lesión de Raúl que supone la 14ª operación, otro quirófano. Con todo eso, estoy feliz y trabajo bien. Cuando crean conveniente hablar, lo haremos. No hemos dado prioridad. Vamos a ver cómo arranca esto, cómo se enlaza todo. El presidente me dijo personalmente que quería que continuase, con Helguera tengo una buena relación. Pero nadie sabe lo que pasará en once partidos".

La lección de El Molinón

Mel repite que debe servir de lección el 4-0 encajado en Gijón el pasado 8 de marzo, en el último episodio profesional antes de la pandemia. "Todo llegó propiciado por nosotros mismos, nos adueñamos del silencio del público del Molinón. Les empezaron a silbar, pero también propiciamos irnos del partido. Las dos caras no nos gustan, cualquier entrenador quiere fiabilidad". Reclama eficacia: "Si hacemos la primera tienen debe ser dominando el marcador, lo demás, es fuego de artificio. Si lo llevas en el juego, también en el marcador (...) Espero que hayamos aprendido esa leción de cara a la incógnita que viene ahora; porque no tengo una bara de medir, no sé qué va a pasar".

¿Qué es más importante: el físico o la cabeza? Mel se aferran a los resultados. "La mentalidad va unida al resultado, eso marca mucho. Es oro, el valor máximo. El físico será fundamental, y más cuando llegue el final de cada partido. Ahí es donde aparecen los jugadores de calidad, ganas puntos desde el talento. Vamos a tratar de tener las dos cosas y

llegar en un buen estado de forma al final de los encuentros".

Pulsar el compromiso de Josep Martínez

El estratega desvela que ha mantenido varias conversaciones con Josep, que desde el final de este curso será jugador del Leipzig de la Bundesliga. "Fue antes de la lesión de Raúl, yo lo subí [al meta valenciano] y por avatares de este deporte pasó a un segundo plano [desde el partido ante el Alcorcón en el Gran Canaria en octubre]. Tengo la misma confianza en su figura, se lo han llevado a un buen club alemán. Quería escuchar de su boca que sabe de la importancia de estas once jornadas, de lo crucial que es este mes para la entidad. No dudo de él, si está al nivel que debe estar, el chico que vi en Segunda B, es un jugador con una solvencia segura".