Nueva era, viejas carencias. La misma película. La UD, con un bagaje ofensivo pírrico -dos tiros a puerta de Juanjo Narváez-, no pasó del empate (0-0) ante el Girona en el Gran Canaria en la vuelta del fútbol tras 97 días de parón por la pandemia. La aparición de Fede Varela, en el 46', activó la fantasía de un sello plano que suma 182 días sin ganar -van doce jornadas seguidas-. Debutó el juvenil Clau y dejó una arrancada mágica, superando al zaguero grancanario Juanpe. Otra nota de esperanza en una contienda soporífera en un estadio vacío.

Hubo garra y compromiso, y es evidente el grado de mejoría en las diez jornadas que restan. Pero en los once partidos de este año, solo se contabilizan seis dianas.

Voluntad, Varela y un punto. Poco más. El cuadro de Mel entregó el primer acto -pasó desapercibido- y luego espabiló con el carrusel de cambios. En ese frenesí, con la nueva normativa, la UD fue creciendo y el Girona, empequeñeciendo. Las mejores ocasiones del cuadro amarillo las puso Narváez con dos disparos fuera del área. Del resto, presión, acoso, esmero y el estreno del lanzaroteño Clau. Falta desborde, precisión y más fantasía. La capacidad de sorprender al contrario sigue en paradero desconocido, tras la marcha de Viera en diciembre.

El nuevo fútbol dejó un primer acto con tres misiles y un carrusel de despistes. Lluvia de concesiones en el océano del silencio de un Gran Canaria melancólico. Gumbau (5') y Diamanka (35'), por parte del Girona, y Narváez (14'), por el bando amarillo, dispusieron de las mejores opciones en un primer acto marcado por las intenciones. Nula eficacia. Un quiero y no puedo en el universo de las mascarillas. Poco bagaje para eludir el descenso en esta liga de locura.

La UD salió como un bólido y luego acusó el esfuerzo. Por parte del Girona, la búsqueda incesante del depredador Stuani, como marcaba el guión, no dio resultado.

La nota cómica, una amarilla a Benito y las encendidas protestas de los suplentes de Mel al colegiado. Las Palmas alzó el telón del nuevo fútbol postCovid con un saque de esquina a los 30 segundos. Combinación en corto entre Pedri y Narváez y vuelta a empezar. Con el clásico dibujo del 4-2-3-1 del dogma 'melista', los extremos, Narváez y Benito, se asomaron pero sin desborde. Faltó electricidad y colmillo.

Pedri dejó una ruleta ante Jairo y no leyó un pase de De la Bella al corazón del área. En la medular -Javi por la derecha y Galarreta, por la izquierda-, el reto era dinamitar al triángulo Gumbau-Diamanka- Borja García. Ahí comenzó a ceder terreno la UD, que tuvo que guarnecerse en la madriguera de Josep -correcto en su regreso salvo alguna salida bajo palos de taquicardia-.

Pedri ejerció de mediapunta pero no conectó con un invisible Rubén, bien marcado por Juanpe y Miquel. A los cinco minutos llegó el primer error de bulto, falta de Javi Castellano en la frontal sobre Borja García. El disparo seco de Gumbau lo congeló el meta valenciano de la UD. Rubén, inteligente en la interpretación del juego, abrió a la derecha a la posición de Benito. El centro se desvaneció por el camino.

Aythami Artiles tuvo trabajo extra. Sudó de lo lindo. Se ganó el sueldo. El de Arguineguín derribó a Diamanka. Luego se las tuvo con Stuani y Gallar. Con Curbelo taponando a Mojica, Mantovani dio una lección de clase para sacar el balón.

Correctos en la zaga y primer tiro de Narváez (14'). Lo atrapó Riesgo sin problema. Nuevo derribo de Aythami, ahora sobre Stuani y amonestación para Benito -el balón le toca en el hombro- en una pugna en la medular. Juego de trincheras. Poca claridad. Se trataba de acumular efectivos. Benito, Narváez y Rubén no logran conectar de forma armoniosa. Sienta el infante de Tegueste a Jairo y el centro de Benito se marcha por encima del larguero (23'). Error de salida de Josep y despeja Aythami.El sureño recriminó la falta de concentración del arquero local. Remate, algo esquinado, de Diamanka (35') y ruleta mágica de Pedri sobre Jairo. Gran balón interior de De la Bella para Pedri, pero no llega a golpear el teguestero. Fue de las pocas acciones combinativas del primer acto.

Efecto 'Vierela'

Del ejercicio de impotencia de los primeros 45 minutos a la inspiración de Fede Varela. El mediapunta que llegó para suplir a Viera, levantó la persiana. Se hizo la luz. Controles, pases, elegancia, desborde y pases interiores. La UD se metía en el partido. El argentino entró por Pedri, que fue el sacrificado en la caseta en el intermedio. Un movimiento que generará debate. Varela espabiló al equipo, pero el tinerfeño no fue el peor en el verde en ese inicio de bostezos. Otros pasaron de puntillas bajo el tedio.

Lanzamiento de Gumbau y casi se la come Josep que dudó en la salida. Saque de esquina de Borja García y el remate de Juanpe sale desviado. Buen control de Varela y segundo disparo, obra de Narváez.

La UD ya estaba más entonada, movía el balón de un lado a otro, ante un Girona desarbolado. Que miraba a la banda de Martí.

Recuperación de Rubén y amarilla para Diamanka por una patada sobre Fede Varela. Todo pasaba por el argentino, que tuvo un efecto gaseosa. El error de Mantovani -cedió un balón a Jairo dentro del área - sembró el pánico. Quedó en anécdota. Nuevo saque de esquina catalán y la peina Narváez, aparece la figura de Juanpe con un remate de espuela. El esférico se fue rozando el poste. Ahí tuvo la mejor del partido un conjunto desnortado, pero con pólvora.

Volcados a la heroica

En la otra orilla, la peina Galarreta en el área pequeña de Riesgo y comienza el carrusel de cambios. Otra de las señas de identidad del nuevo fútbol. Aparecen Aridai y Cristian. Mantovani aborta el tiro de Stuani y queda lastimado tras un encontronazo con Josep.

Mejoró la UD de forma sideral en el segundo tiempo, tampoco era difícil, y el juvenil Clau tuvo su momento de gloria. Controló y se fue a la portería contraria emulando a Drolé. Superó a Juanpe y al centro le faltó mayor precisión.

El rol de Tana resultó testimonial. Varela y Clau fueron los argumentos de fantasía y fe. Del resto, los mismos males en el nuevo fútbol. Van once jornadas sin ganar y solo seis tantos en las once jornadas de este 2020. Almería y Lugo bailan en el horizonte de un equipo que no termina de despertar.

Lo de ayer, en el reino de geles y mascarillas, fue un aperitivo. Restan diez finales (treinta puntos). Rubén es un oportunista de oro, pero late en otro planeta. Narváez fue el mejor, más allá de la inspiración de Varela. En defensa, no hubo concesiones fatales y Josep cumplió. Flojea la medular y el último pase. Así como la electricidad de las bandas. Era el Girona, pero la UD está huérfana de magia y victorias.