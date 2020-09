El triunfo tras huir de la guerra

Margarida Mendes llegó a Lanzarote en el año 2000 desde Guinea Bisáu. Dos años antes, una guerra civil agitó la vida de los ciudadanos de un país que lleva marcado el sello de la inestabilidad desde antes de su independencia de Portugal -basta con repasar la lista de golpes de estado e intentos de ello que tiene en su cuenta-. Su descontrol ha sido tal que se le ha calificado con un término tan duro y controvertido como el de Estado fallido. La fuerza militar y la corrupción interna siguen latentes

Un tercio de la población de Guinea Bisáu, según la ONU, emigró para huir de la guerra que se inició en 1998. Senegal, Portugal, Francia o España se abrieron en el horizonte de una población que buscaba un futuro en paz. En aquel año 2000, al octavo día del mes de diciembre, Margarida dio a luz a gemelos: Leo y Claudio. "A los seis meses ya estaban en la guardería. Yo y su padre teníamos que trabajar mucho y temprano y tampoco tenía mucho tiempo para ellos en ese momento. Como todos, teníamos que luchar", cuenta Mendes. Diecinueve años después, el segundo debutó en el fútbol profesional. "Siempre fueron unos locos del balón", narra.

"Sé que no hay nada que quiera más que ayudar a mis padres", explica Leo Mendes, que esta temporada jugó en la portería de la UD Lanzarote. En 1988, Miguel Vicente Mendes fue "uno de los primeros negros de Lanzarote", cuenta entre risas Margarida. "Le hubiera encantado que ayer pudiera estar su padre en el Estadio, es lo que más ilusión le habría hecho. Ojalá pueda verle algún día porque eso es que Clau estará jugando con el primer equipo", resume la matriarca. Ahora, Miguel Vicente, ligado siempre a la construcción desde que llegó a Lanzarote, está en su país natal por una temporada. Margarida recuerda las discusiones con Miguel Vicente cuando Clau y Leo eran niños. "Eran demasiado locos del fúbol, todo el día en la calle. Yo peleaba con ellos, pero el padre me decía que los dejara", explica. "Lo que pasó ayer no lo esperaba, la verdad. No porque no consiguiera su sueño de jugar en el fútbol profesional, pero sí porque fuera en el primer día que estaba con la UD Las Palmas", sentencia.

Algo que Leo tampoco imaginaba. Él se juntó en Arrecife con sus amigos y primos en un bar. Una piña para ver el partido y, si había suerte, el debut de su hermano. "Pensé que igual tendría alguna opción para el miércoles o para la semana siguiente, pero no para el primer día", argumenta Leo. "Lo vimos calentar en un plano y después desapareció. Como quedaba poco pensamos que estaría en el banquillo, pero estaba ya con Pepe Mel. Fue increíble, la verdad", continúa.

En apenas cinco minutos, Clau dejó un par de cabalgadas con cierto peligro. "En la primera, antes de que le llegara el balón, ya estábamos locos gritando", afirma su hermano y compañero de equipo hasta esta temporada, donde sus caminos se separaron. Tras pasar por la cantera del Torrelavega, en el Juventud Marítima encontraron un lugar donde explotar mejor su talento. El año pasado, en División de Honor Juvenil, Clau Mendes reventó. El departamento de captación de la UD echó sus redes y esta temporada, su primera como sénior, vistió de amarillo.

"No ha sido un año fácil para él. Empezó a entrenar con Las Palmas Atlético en verano, pero acabó en Las Palmas C, donde también le costó entrar y empezar a jugar con regularidad". Después le llegó esta oportunidad tras el confinamiento y tampoco fue fácil: entró en los primeros entrenamientos individuales, después en algunos en grupos reducidos, pero salió de ellos cuando se amplió el aforo. En el momento que Mel pudo disponer de toda la plantilla, Clau Mendes estaba ahí. "Esta semana me contó que había jugado 15 minutos en el partidillo que montaron en el Estadio y me dijo que le fue bien, que estaba enchufado", agrega. "Confié y confiamos", sentencia.

En sus primeros minutos en el fútbol profesional, sin público, sin su padre en la grada como era su sueño, Clau mostró cuál es su gran fuerte: una zancada larga y casi desbocada. Corrió y encaró como le pidió Mel y dejó su tarjeta de presentación en Segunda. Un primer paso que es la continuación del sueño con el que Miguel Vicente y Margarida salieron de Guinea Bisáu para encontrar un futuro mejor para ellos, pero también para sus hijos. Una historia más de los miles de migrantes que se ven obligados a dejar sus hogares en África para abrir un horizonte que no siempre es claro y que solo tiene un fin: mejorar sus vidas. Ahora Clau Mendes está más cerca de su sueño, el mismo de sus padres.