Han pasado muchas cosas en las últimos seis meses. Muchísimas. Tantas que hasta se pasó un año el calendario. Algunas de esas cosas que han pasado ni siquiera eran imaginables. Tanto que han cambiado nuestro orden diario. Pero es que han pasado tantas cosas en los últimos ciento ochenta y cinco días que otras parecía que no iban a volver jamás. Entre esas tantas cosas que no querían regresar -seguro, una de las más nimias con la que ha caído- estaba una victoria de la UD Las Palmas. Y eso ya ha vuelto.

Ganó la UD Las Palmas en Almería por la mínima (0-1) a un equipo con aires de ascenso. Lo hizo para desactivar su particular alarma tras doce jornadas sin ganar, a tres puntos de los puestos de descenso y con un rival a la vista este fin de semana que, con más miserias, anda en las mismas que la UD: querer salvarse.

El ejercicio de la UD tuvo una implicación vital en cada centímetro ganado, en cada hueco escarbado en Almería para romper su timidez con el gol y cumplir, por segunda jornada consecutiva con su portería a cero. El resultado: tres puntos de oro que permiten a la UD respirar, reivindicarse e incluso reconciliarse con el VAR. La imagen del final era para rascarse los ojos.

Todo con un sudor único. En el plan de adaptarse a un calendario comprimido, Pepe Mel planteó una alineación con caras menos habituadas al once inicial. Ahí apareció, como la mayor sorpresa, la entrada de Alex Suárez en el once. En esta fórmula de partidos cada cuatro días, todos están alistados: no importa si hace unos meses estabas en Tercera —véase Clau Mendes— como si no olías ni de cerca el césped.

Solo seis piezas fueron las mismas que las del pasado sábado: el renacido Josep, los laterales Curbelo y De la Bella; el ancla Castellano, el galgo Benito y Rubén Castro, una divinidad de dogmas infinitos para Mel. En dibujo, un 4-4-2, donde Fede Varela tenía la misión de jugar y hacer jugar; mover al equipo e intentar hurgar entre líneas. Una de galones para el argentino. En el banquillo, Pedri y Galarreta.

El plan casi salta por los aires cuando Juan Muñoz pilló a Josep Martínez en una trampa que él mismo se puso: el exceso de confianza. Tuvo el susto con el balón en los pies, cuando impactó un despeje en la presión de Darwin salió por línea de fondo. Pero cuando vio como el golpeo de Muñoz, casi desde campo propio, le sobrepasó camino de la portería, la taquicardia fue de muerte. Como un balazo en el sombrero de un duelo del oeste.

A la UD no le duraba un suspiro el balón. Impreciso, sobrepasado ante el aliento del Almería en la nuca. Diez minutos, dos sustos y un gol anulado a Juan Muñoz por fuera de juego. El drama se olía.

Los recursos de Las Palmas para escapar del agobio era la repetición del gesto más primitivo del fútbol: el patadón en busca de Rubén Castro, bien a él mismo o en una peinada de Cristian López.

En esas, fue el isletero quien recordó al Almería que tenía rival. Robo rápido de Benito, asistencia a Castro, clavado en la línea divisoria y mano a mano. Con un lustro menos en su DNI, la ejecución hubiera acabado en gol. Porque el regate de Rubén a Fernando se marchó largo, tanto que acabó fuera. Un párrafo borrado después por la bandera del linier aunque la cámara no despejó las dudas.

Como la primera no salió, los dos volvieron a repetir. Benito esquivó a un rival en banda, Rubén lanzó un desmarque entre líneas a la espalda de tres hombres.El aldeano levantó la cabeza, encontró al '7' y su zurda hizo el resto: balón cruzado y adentro.

La UD se sosegó, aunque el Almería seguía con ímpetu. Las bandas y el trabajo de Juan Muñoz intentando morder la espalda de Javi Castellano y Varela eran un peligro latente, pero domado, como no lo eran las jugadas de estrategia. Las salidas en falso de Josep daban miedo.

En un pinball, el Almería rascó un balón que acabó en los pies de más calidad del equipo: Fran Villalba. Le sirvió este un balón perfecto a la cabeza de Juan Muñoz, que encontró la complicidad de Lemos. Cabezazo y el poste hizo de asistente para marcar a la segunda. Era el primer minuto del descuento.

Con el balón a punto de ponerse el juego. A Arcediano Monescillo le hablaron por el pinganillo. El árbitro acudió al monitor y ahí, donde 11 de cada 10 árbitros asumen un nuevo criterio, el eslogan publicitario se cumplió: falta de Aguza por 'plancha' a Srnic y ahí no había pasado nada: 0-1. Lo de siempre, hasta con el VAR, a veces te dan y a veces te quitan. Y a la UD, esta vez, le tocó la cara.

Se quedó Rubén en el banquillo para que Ruiz de Galarreta pusiera más cuerpo a la medular. Justo el lugar desde donde Lemos, con un golpeo de falta de esos con los que dejó huella en su día, casi pone el segundo. Solo la mano de Fernando evitó un gol de bandera.

La UD aguantaba firme. La siguiente ocasión, también llevó su color, con un remate de cabeza de Cristian López a unos centímetros del corte del corte del césped. Por poco.Se empezaron a remover los banquillos. La batalla se trasladó a la gasolina y la pizarra. Potenció Guti las bandas y refrescó a los suyos. Seguía corriendo la UD, generosa en el esfuerzo.

En esas, debut liguero de Josemi como tercer cambio (entró por Srnic, antes Mantovani por De la Bella). Aguantaba la UD el paso del tiempo. El Almería tenía el balón, pero Las Palmas el control del partido, donde los sustos, tan próximos a la vida de la UD, no llegaban. Se afanó la UD en que no pasara nada y nada pasó.

El partido se alargó. Y ahí, donde la UD Las Palmas ha temblado tantas veces en un guión repetido hasta la saciedad, no se puso ningún traspié. Aguantó estoica, agarró el gol de Rubén y se llevó de Almería tres puntos que son vida. Sí, ganó la UD Las Palmas.

Ficha técnica:

0 - UD Almería: Fernando; Francis Guerrero (Iván Balliu, m. 58), David Costas, Juan Ibiza (Iván Barbero, m. 67), Iván Martos; Wilfrid Kaptoum (Sergio Aguza, m. 26), César de la Hoz; José Corpas (Ante Coric, m. 67), Juan Muñoz, Fran Villalba (Jonathan Silva, m. 58), y Darwin Núñez.

1 - UD Las Palmas: Josep Martínez; Eric Curbelo, Álex Suárez, Mauricio Lemos, De la Bella (Mantovani, m. 66); Srnic (Josemi, m 72), Javi Castellano, Fede Varela (Aridai, m. 78), Benito Ramírez (Pedri, m. 78); Rubén Castro (Ruiz de Galarreta, m. 46) y Cristian.

Gol: 0-1, m.22: Rubén Castro.

Árbitro: Arcediano Monescillo, perteneciente al colegio castellano-manchego, auxiliado en el VAR por el gallego Pérez Pallas. Amonestó a Sergio Aguza (m. 47), José Corpas (m. 60) y Jonathan Silva (m. 71), Iván Barbero y César de la Hoz (m. 92), de la UD Almería, y a De la Bella (m. 34), de la UD Las Palmas.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima tercera jornada de la Liga SmartBank disputado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.