Un pasillo para Rubén

Benito se acercaba al área tras quitarse de encima a un rival, levantó la cabeza y allí estaba solo Cristian López peleando con los defensas. Pero de repente apareció, sorprendiendo a la defensa del Almería, un Rubén Castro que probablemente no se había visto en una igual en toda la temporada: alguien despistaba a los centrales y él tenía espacio para hacer de las suyas. Y el resultado no podía ser otro que un pasillo por el que la defensa mediterránea no le detectó, pero sí Benito con un pase exquisito. Frente a Fernando, soltó un disparo cruzado milimétrico imposible para el portero.