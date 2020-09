Y Pedri se hizo eterno. La salvación lleva la firma del infante. Un gesto de fantasioso del infante ante Jaume puso un balón de oro a Rubén Castro, que acabó con el drama en el Gran Canaria (1-0) ante el CD Lugo. Así se impuso la cordura en el 74'. Sufrió en exceso la UD, que vio como Josep Martínez detuvo un penalti en el segundo acto al grancanario Cristian Herrera. El conjunto gallego, que jugó con diez desde el 41', por la expulsión de Campabadal, puso contra las cuerdas a los amarillos de forma diabólica. Se padeció hasta que el infante alzó la voz.

Los de Mel, que no acertó esta vez con las rotaciones, suman siete puntos de nueve en litigio tras el parón y miran hacia la zona tranquila de la tabla. El descenso queda a ocho puntos. Los límites del escudo de la UD los marca Pedri. Míster fantasía. Un toque de genio dejó en evidencia a su marca y Rubén amplía a seis su renta anotadora.

El primer acto fue un tostón con mascarilla. Lo que funciona no se toca. Una revolucion fallida de Mel con lluvia de novedades -de Aythami a Aridai-. La expulsión de Campabadal (41'), por doble amarilla, cambió el escenario. Del tedio a la esperanza. Y eso que el Lugo salió respondón y se adueñó del partido desde el primer segundo. La formación de Torres se plantó con tres delanteros -Barreiro, Iriome y Herrera-. Toda una osadía ante una UD que presentó viejos vicios. El recital de furia de Almería quedó en el olvido. A los tres minutos, primer saque de esquina que ejecuta Aridai Cabrera y remate mordido de Fabio.

El conjunto isleño latía incómodo, dominado en todo momento por la precisión del Lugo -jugando de banda a banda-. Fernando Seoane llevó la batuta y trasladó el esférico con criterio. La posesión era gallega. Recuperación de Galarreta y falta sobre el vasco, que busca su consagración en Siete Palmas. Su primera actuación redonda. Abría en exceso el campo el Lugo, con los dos laterales Campabadal y Canella sobre la línea de cal. No fue el inicio esperado.

Ocho minutos y ninguna aparición de Pedri o Narváez. Lanzamiento de Galarreta y vuela el cuero por encima del travesaño. Falta de Mantovani sobre Herrera y el zaguero argentino ve la primera amarilla (11'). Menuda penitencia. Se iría a la caseta en el 46'. De la UD, una combinación entre Aridai y Narváez y ruleta majestuosa de Pedri. En el 13', el otro central amarillo, Aythami Artiles, es amonestado. Los dos quedaron señalados por Mel y fueron sacrificados en el ecuador por Srnic y Mauricio Lemos. Había que enmendar la propuesta inicial.

El balón interior de Fabio para Aridai es anulado por posición ilegal del extremo del Lomo Blanco -aún lejos de su estado de forma ideal-. Tomó aire la UD. Logró quitarse de encima el acoso del Lugo. El cuadro de Mel no dio con los huecos. No había fisuras en la telaraña atlética de Curro Torres, mejor plantado en el verde. Impreciso el bloque isleño en los metros finales ante Cantero, los cuatro fantásticos -Pedri, Narváez, Rubén y Aridai Cabrera- eran devorados por el tedio. Faltó atrevimiento, dinamismo y un tonelaje de fantasía. Pero mereció la pena esperar al 74'.

Balón a ningún sitio de Mantovani. Lo que funciona, no lo toques querido Mel. El once inicial de hoy no estuvo a la altura. 25 minutos y sin noticias de la UD aguerrida y pragmática de Almería. Desconcierto absoluto. Amarilla para Canella por una entrada por detrás sobre Narváez (28'). El golpeo de Benito se estrella en la barrera. Vuela el esférico al segundo palo y Aythami está bien atado por Djaló. Apuesta fallida y política de rotaciones ya queda en entredicho. Ni por dentro, ni por fuera. La UD pierde mordiente. Carece de desborde y vuelve a las andadas. Un duelo plomizo, fotocopia de lo acontecido nte el Girona. El novelista se había pegado un tiro en el pie...

Un regalo del cielo

Iriome se marcha de Aythami y es derribado. El káiser se jugó la expulsión.Aridai pone la directa por la derecha y amarilla para Campabadal (35'). La primera. Noticia. Pedri, Benito y Narváez completan una triangulación con remate incluido. El cabezazo del colombiano se marcha por encima del larguero. Tardaron 40 minutos. Corte providencial de Aythami ante una cabalgada de Iriome. El tinerfeño se quedaba solo.

En el 41', se detuvo el planeta. El guion cambió de forma radical. Campabadal ve la segunda amarilla y el Lugo se queda con diez. Un suicidio. El defensa perdió los papeles y brindó una patada a Narváez. Nuevo partido. Los cambios volverán a ser determinantes. Y Mel se puso a la tarea. Retiró a los centrales -Aythami y Mantovani- para dar entrada a Mauricio y a Srnic. Cambio de dibujo a la vista -Curbelo y el uruguayo quedaban como pilares en la retaguardia con los laterales de largo recorrido como Srnic y Benito-.

Llegó lo insólito. En este partido de ruleta rusa, todo podía pasar. En el 55', penalti de Fabio sobre Gerard Valentín. Lo detuvo Josep con una manopla mágica ante Herrera. Gran intervención del meta valenciano que congeló el tiro raso. Vuelve a la carga la UD. Aridai reclama una pena máxima a centro de Benito. El agarrón es manifiesto. No se rinde el conjunto de Mel. Nuevo arreón. Centro de Benito y el remate de Rubén sale rozando el palo (63'). De nuevo, el Moña desde el área pequeña trata de burlar al meta rival. Le faltó determinación.

Cristian y Varela acuden al rescate. Srnic y Benito se multiplican. El acoso amarillo es total. Falta la paciencia del último pase. La pausa de Pedri es la única llave. Kravets dificulta el envío de Srnic. Mueve la pelota la UD y entonces fue Pedri en el que penetró en el área desde la derecha. Pinchó el esférico, superó a Jaume y se la entregó en bandeja de plata al Moña. Un gesto de bailarín y Rubén recurre a su oficio. Menuda sociedad: infante-moña sociedad anómina.

Vuelve el mejor Pedri. Era la llave para abrir el cielo. Tenía que aparecer y aplastar el tedio. De la Bella es el último cambio. Varela y Pedri abrazan el balón. Caen los minutos. Disparo de Fabio y atrapa Cantero. Quizás sin merecerlo, la UD recurrió a un gesto del infante para dejar encarrilada la permanencia. Hay mimbres para soñar. Los límites los marca un juvenil, que emula a los inmortales.

Ficha técnica:

UD LAS PALMAS: Josep Martínez; Eric Curbelo, Martín Mantovani (Mauricio Lemos, 46'), Aythami Artiles (Srnic, 46'), Benito Ramírez; Fabio González, Ruiz de Galarreta (Fede Varela, 67'); Aridai Cabrera (Cristian, 62'), Pedri, Narváez (De la Bella, 77'); y Rubén Castro Martín.

CD LUGO: Ander Cantero; Campabadal, Marcelo Djaló, Josete Malagón, Canella (Jaume, 66'); Hugo Rama (Carrillo, 79'), Fernando Seoane, Jaime Seoane (Kravets, 66'); Iriome (Gerard Valentín, 53'), Manu Barreiro (Pita, min. 53') y Cristian Herrera.

GOLES: 1-0, min. 74: Rubén Castro.

ÁRBITRO: Gorostegui Fernández-Ortega (C. Vasco). Amonestó a Martín Mantovani y a Aythami Artiles -por parte de la UD Las Palmas-; expulsó a Campabadal (41'), y mostró amarilla a Canella y a J. Seoane por el Lugo.

INCIDENCIAS: Estadio de Gran Canaria, sin público.