La 'Pedrina' ya figura en la RAE. 'Toque de derecha con la puntera para burlar la entrada de Jaume, de espaldas a la portería, y conducir, con pirueta incluida, luego con la izquierda para asistir con la diestra al Moña. Se hace en cuatro caricias'. Solo para fantasiosos. Conducto al paraíso. Recomendado ensayarlo en el salón de casa vestido de amarillo.

Pedro González López 'Pedri' se inventó una maniobra para elegidos. Gol que esconde un lienzo. Participaron de forma directa los once judores de la UD Las Palmas. El atacante de 17 años de Tegueste logró uno de los fotogramas del año que vale como homenaje para festejar el ascenso del 21 de junio de 2015 -del que se cumple el quinto aniversario-. Con 2.375 minutos en LaLiga SmartBank, 29 partidos oficiales, tres tantos y cinco asistencias -la última fue un terremoto-

, no hay quién pare a este irreverente. Pedri, en el 73 y 40 segundos de la 34ª jornada, logró abrir el cielo. Encendió un estadio mudo. Se ha convertido en inmortal con ese toque de elegancia, emulando a Ronaldinho, Kluivert o Zidane. En la acción, hay nueve pases y 27 segundos de una orilla a otra. Fabio, Eric Curbelo y el propio Pedri arrinconaron a Cristian Herrera para robarle la pelota tras un saque de banda lateral -la semilla de este Picasso-.

El centrocampista de Ingenio cede para Josep Martínez que activa una de las jugadas más hermosas del siglo en el planeta amarillo. El meta valenciano entrega en corto a Mauricio Lemos. El zaguero uruguayo envía a Benito Ramírez. El balón vuela del Cohete de La Aldea al colombiano Narváez -ya en la banda izquierda-. De una arteria a otra. Narváez conecta con el fantasioso Fede Varela y el argentino traslada el balón al infante de Tegueste.

El tinerfeño, ya en la banda derecha, manda un telegrama a Srnic -escorado-. Balón al hueco del serbio y Pedri encara a Jaume de una forma imposible. Escondiendo un movimiento victoriano.

De espaldas a la realidad, toque de puntera y giro en el aire. Son cuatro caricias -tres con la derecha y una con la izquierda-. Perpendicular al palo, donde los elegidos fantasean en territorio comanche. El jugador del Lugo peca de exceso de confianza, sabe apreciar el arte y se deleita con la acción. Cambio de pierna, control y asistencia para Rubén Castro. Cristian pasa por encima del esférico y el Moña llega desde el corazón del área para batir a Cantero en un 1-0 cinematográfico. 27 segundos, desde ese robo a Herrera, once jugadores amarillos y el lienzo del infante.

De Movistar a la prensa de la Ciudad Condal

En la edición web del rotativo Sport, titulan 'Pedri emula al mejor Ronaldinho: jugada de mago y asistencia en la victoria de Las Palmas'. En Mundo Deportivo, ya piensa en el futuro. 'Preparen el Camp Nou: el sensacional malabarismo de Pedri que acaba en gol'. El tinerfeño está cedido en la UD hasta el 19 de julio, con una opción de ampliar el préstamo en el caso de que Las Palmas conquistase el ascenso a la máxima categoría -la pretemporada sí la hará a las órdenes de Quique Setién con el primer equipo azulgrana-.

El Sport sacó incluso una encuesta en su cuenta de red social. '¿Debe formar parte del primer equipo del Barça la próxima temporada?'. El periodista de Mediaset Sport, David Bernabeu Reverter, traslada el debate a la valentía y el rol de la cantera en el gigante culé. 'Si fichas a Pedri no es para probarlo en la pretemporada. Es para darle bola desde el primer día. Darle bola no quiere decir ponerle siempre. Quiere decir que hay que foguearle hasta que se consolide. Pero ser valiente y no cederle. Vale eso para Riqui, Ansu y Trincao. Son el futuro'.

