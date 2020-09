El llanto del cazador de diamantes. Dieciséis años buscando talento y un puñal en el alma. Roberto Arocha, coordinador del departamento de Captación y Formación de la UD, sigue en estado de shock. El pasado sábado, en el Gran Canaria, mientras presenciaba el UD-Lugo, conocía la trágica noticia del fallecimiento del extremo de 17 años Jorge Sánchez Vaca -se ahogó en un canal en la localidad pacense de Hernán Cortés-. En agosto, debía regresar a la UD como juvenil de segundo año. Arocha lo tenía en su libreta. La misma que fichó a Pedri.

Jorge, que residía en Morro Jable,despertó la curiosidad del equipo de Arocha hace tres años. Solo duró 25 días en la Casa Amarilla -la residencia de las perlas-. Forjado en el Jandía -en el Juvenil y Regional- llegó su momento. Pero se cruzó el horror y un embalse diabólico. "A través del departamento que tenemos en Fuerteventura, en la 2017-18 decidimos incorporarlo al Cadete Preferente. Añoró tanto a su madre, que decidimos que volviese al Jandía. Hizo un impás en el Herbania, disputó el Campeonato Regional de La Palma y un año y medio después, en diciembre del 2019, dialogué con su padre para recuperarlo. Estaba más maduro. Su vuelta estaba cerrada con su agente para la 2020-21 en dinámica de Juvenil B-Juvenil A de la cadena".

Pero sonó el móvil. "Faltando 20 minutos [en el mismo instante que Pedri, fichado por Arocha, dejó su pase imposible a Rubén], me llama Alejandro, uno de los captadores en Fuerteventura. Leo el wasap y no lo asimilas. Me comunica la muerte de Jorge. No articulé palabra; me quedé helado".

Una corona de flores y la camisa de la UD viajaron al tanatorio. "Me quería devolver las botas que le regalé. Es algo inexplicable, con todo el futuro por delante. La semana pasada hablé con él; siempre de nuestras cosas. Se convierten en parte de tu familia. Y paso esto".

Clon de Robben y Momo

Natural de Hernán Cortés pero residente en Morro Jable desde niño, Jorge Sánchez era una apuesta segura. "Le gustaba jugar por la derecha siendo zurdo. Tenía esa capacidad de asistir con facilidad y le pegaba duro a la pelota. Muy vertical, como se dice en el argot futbolístico: aquí la hubiese roto. Estaba listo para nuevos retos. Llevo 16 años en la base de la UD y más como entrenador, combatir esta tragedia es difícil. Perdí a Alemán, en un accidente de tráfico, un futbolista del Almenara, pero lo de Jorge nos ha roto a todos el corazón".

Lo compara con Momo -referente en Las Palmas con 247 partidos y ahora ayudante de Mel- o con Arjen Robben -ex del Madrid y Bayern-. "Siempre a pierna cambiada, dividía y atraía a rivales. Lucía capacidad para asistir. Es un Momo, tirado a derecha. Quizás más explosivo. Tengo vídeos suyos jugando a la pelota en la playa de Morro. Me valdrán como un recuerdo de una gran persona".

El llanto no tiene fronteras."Alejandro Jorge, nuestro informador, vive cerca de su familia en Fuerteventura. Lo entrenó, también está destrozado".

El coordinador confiesa que cada joven que pasa por la Casa Amarilla se convierte "en un hijo". "No todos serán futbolistas, el domingo le comuniqué a varios jugadores que no siguen en la UD. Te dan pequeños detalles de La Palma, abrazos, fotos. Hay mucha gente detrás para que esto salga, pero todo se empaña, por mucha jugada que haga Pedri, esto es horroroso. Una tragedia para la entidad".

Cuando captas, te conviertes en embajador espiritual de este río de promesas. Valores que luchan por una oportunidad en el primer equipo como Benito Ramírez -de La Aldea a la Casa Amarilla-, Álvaro Valles -llegó desde Sevilla-, Josep Martínez, Fabio...El mismo viaje que hizo Jorge en busca de la gloria del fútbol de élite. Vestir de amarillo y emular a Pedri.

"Mis padres me inculcaron ser honesto. Convives con ellos, sufres y ríes con ellos. Haces de padre, sin sustituirlos. Los ves crecer. Como les digo a los chicos, estamos para ayudarles en su crecimiento futbolístico, personal y formativo. Una tarde se comen los mocos, al siguiente atardecer, ya son hombres. Ser testigo y actor de esa evolución no se paga con dinero. Estamos en el camino, salen jugadores y personas. Insisto, no todos llegan".

Torneo del alma

Goles y fintas para Jorge. La UD ha activado la maquinaria para organizar el próximo verano un torneo memorial Jorge Sánchez Vaca en el que participarán todos los escudos que han pasado por el corazón del 'zurdito' de Morro Jable. "Es lo mínimo, esto no es una industria de beneficios. Estamos también para colaborar desde la óptica social. Hay un compromiso para hacer un memorial y contará con el mecenazgo de Las Palmas. Invitaremos al Jandía, Herbania y cada una de las instituciones que contaron con la presencia del jugador". La explosión del majorero puso en alerta a la UD ante el interés de varios de clubes de Península. Un caso peculiar, ya que jamás logró disputar partido oficial alguno de amarillo.

El ejecutivo de la base, emocionado, evoca el último encuentro con el fallecido. "Me lo encontré en un partido amistoso. Jamás lo olvidaré. Fue un Las Palmas C-Teror, lo vi más maduro. Ya nos constaba que había equipos interesados en ficharle. Era descarado, tenía el hambre de triunfar en los ojos. Estaba llamado a convertirse en una de las sensaciones de la UD. Mi equipo y yo estábamos convencidos". No habrá manera de saberlo.

Y llegó la 'Pedrina'

El equipo de sabuesos de Arocha pescó a Pedro González 'Pedri' en julio de 2018 -militaba en el Laguna-. No estaba en Groenlandia. Pero había que ser rápidos. Traspasado un año después al Barça por cinco millones, ante el Lugo dejó un pase de mil quilates. Dio la vuelta al país. La otra cara del balón. "Nada compensa el horror, esa acción de Pedri poco tiene que ver con lo de Jorge. Así es esta profesión". Radares de magia, espías de talento para controlar cada rincón del Archipiélago.Plataforma de sueños.

"Me alegro por Pedri, le dije estuviese tranquilo. Debe aprender que no todo es un camino de rosas. Ser profesional es una carrera de fondo. No es solo debutar con 16 años en LaLiga, jugar un Mundial juvenil con España, deleitar al lado de Viera...Tuvo que pasar por lo peliagudo para crecer. Perdió la titularidad, fue retirado en el descanso (...) Pero jamás perdió la humildad de cuna que atesora, y ver esa jugada en el Gran Canaria. Yo estoy malacostumbrado a ese nivel. Sé hasta dónde puede llegar".

Pedri fue el gol perfecto de Arocha. Jugada maestra. El Tenerife se quedó a cuadros. Retratada su ineficacia. El Barça tuvo que pagar cinco 'kilos' por una activo de 16 años y dos partidos en la élite. El rastreo de magia ocupa el cerebro del ejecutivo. A los pocos minutos, se nubla su mirada. Reaparece el 'zurdito' de Morro, el archivo 555-T de su libreta. "Siempre con una sonrisa, incisivo y llamado a triunfar. No lo olvidaremos.Su corazón estará con nosotros". El cielo se adelantó. El cazador de Pedri añora a Jorge. La lección más despiadada de la vida.