Cristian López -cuatro partidos de amarillo, 174 minutos- pone únicamente el punto de mira en el Carlos Belmonte para dinamitar al Albacete (mañana, 20.45 horas, Movistar LaLiga) y esconde la calculadora. No hace cuentas para el playoff y le gustaría ampliar su periplo amarillo -finaliza el 19 de julio y tiene la opción de ampliación por un curso más opcional-. Admira a Rubén Castro y ve más productivo competir en los campos de plata en esta liga poscovid con dos delanteros. "Solo pensamos en el Albacete, nos espera una partido muy duro. Se trata de un rival que tiene las ideas muy claras y nos llevará al límite. Lo realmente importante es que el equipo va sumando [dos victorias consecutivas]. Los últimos puntos fueron claves, queda mejorar y seguir firmes en esta línea".

Escoltar al Moña es un privilegio. "Con Rubén me he sentido muy bien, en los entrenamientos, al ser los dos únicos delanteros, no he podido coincidir mucho. En el partido ante el Almería, se vio claro que nos ayudamos muchísimo. Es un orgullo compartir vestuario con todos mis compañeros y en especial con Rubén. Solo hay que ver su trayectoria. Me fijo cada día en lo que hace y aprendo. Es un jugador que de todas las que tiene, falla muy pocas. Siempre luce su efectividad. Es muy inteligente, tomo nota en todo momento", realza el pistolero ilicitano, que llegó el pasado febrero.

Insiste que no hay que mirar más allá del 'Alba' y sobre su futuro, quiere seguir de amarillo. "Restan ocho partidos y la cabeza está en Albacete. Estoy muy feliz aquí y me gustaría seguir por mucho tiempo. Pero ahora estoy centrado en estos partidos y luego ya se verá".

En relación a ese rol oscuro de trabajo incansable, mientras Rubén va a gol por partido, lo asume con disciplina y tesón. "Estoy satisfecho porque los resultados están llegando. Está claro que para un delantero es clave encontrarse con el gol; pero no me obsesiono con eso. Tengo que seguir trabajando, mi gol llegará. Con dos delanteros en el área para nosotros es mucho más fácil, hago un un gran movimiento [ante el Lugo en el primer palo] y lo de Pedri es un pase impresionante. La acción la remata Rubén que es muy listo. En esas situaciones, siempre resuelve bien". Reitera que

"para un delantero es importante marcar, pero más sumar de tres en tres lo es aún más".

La 'Pedrina' y el futuro del infante de Tegueste

De Pedri, solo tiene buenas palabras. "¡Qué te voy a decir que no sepáis! Como jugador ya lo sabéis. Al final te sorprende, la gente que lo conoce, pues menos. En cualquier momento te la lía, como persona desde que llegué, tengo una grandísima amistad. Siempre estoy encima de él, le aconsejo. Es muy humilde, siempre tiene una sonrisa en la cara. Si sigue así, le aguarda un gran futuro".

La palabra ascenso no figura en su diccionario. Solo late "partido a partido". Acepta el rol impuesto por Mel -un partido íntegro ante el Almería-. "Me adapto al míster, ante el Almería estuvo cómodo. Participé y luché, tuve contacto con el balón. Eso me da confianza. Cada jugador se adapta a lo que le pide el míster. Luego cada partido es un mundo. Pero lo de mañana será difícil, tiran rápido hacia arriba y veremos qué pasa".