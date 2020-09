Dice que no le obsesionan los goles, pero no hay un delantero en el mundo al que no le sepa a gloria marcar un gol. Cristian López, ariete de la UD Las Palmas, tendrá hoy la oportunidad de volver a pisar el césped y hacer su primer tanto con la camiseta de la UD Las Palmas. Ante el descanso que se avecina de entrada para Rubén Castro, el '17' amarillo tendrá otra oportunidad para refrendar su trabajo 'sucio' con el olor a un gol.

"Yo estoy satisfecho con el trabajo porque los resultados están llegando para el equipo. Es verdad que para un delantero es importante encontrarse con el gol, pero tampoco me obsesiono. Debo seguir trabajando. Estoy seguro que si es así, el gol acabará por llegar. Pero como digo, lo más importante es ayudar al equipo", aseguró el delantero de Crevillente.

El punta alicantino acumula cuatro partidos con la UD Las Palmas donde no ha podido marcar, pero sí acompañar a Rubén Castro, un futbolista del que aprende cada día. "Con dos delanteros es mucho más fácil para nosotros. Rubén consiguió el gol el otro día cuando estábamos los dos juntos. Lo importante eso, que los resultados lleguen", recordó.

En ese sentido, el exjugador de Real Madrid Castilla o Valencia Mestalla, se congratuló de poder compartir vestuario y entrenamientos con Rubén Castro. "Intento fijarme y aprender de él en cada día. Al ser los dos únicos delanteros centro pocas veces compartimos entrenamientos, pero el otro día se vio cómo nos entendemos bien sobre el campo, trabajando y hablando. El mejor ejemplo fue lo que pasó en Almería, donde se vio más claro", resumió el alicantino.

Y es que compartir escenario con Rubén Castro es un aprendizaje asegurado. "Intento aprender y disfrutar de él. Para mí, como delantero, es un orgullo poder compartir vestuario con Rubén por toda su trayectoria deportiva. Me fijo cada día en lo que hace. Es un listo del área porque todo lo que le llega lo mete", sentenció.

Pero si hay algo que también asume a la perfección Cristian López Santamaría es lo que le pide Pepe Mel, técnico amarillo. "Intento adaptarme a lo que el entrenador me pide. En los minutos que he tenido, siempre me he sentido muy cómodo, en contacto con el balón, peleando por él", contestó el delantero. "Cada partido es un mundo y a ver qué nos encontramos contra el Albacete", confesó.

Porque hay algo que la UD Las Palmas tiene claro: la máxima del partido a partido. "Me gusta el partido a partido y lo que tenemos ahora es el Albacete. Me centro en el presente para que el futuro sea mejor, pero no miro más allá", explicó López Santamaría, que llegó a la UD en febrero. "No sé qué pasará. Me quedan ocho partidos y ya veremos. Aquí estoy feliz y me gustaría seguir mucho tiempo, pero estoy centrado en estos partidos y en cumplir los objetivos del equipo", agregó. Procedente del Hatta Club de los Emiratos Árabes, el delantero alicantino firmó hasta final de curso con opción a otro más.