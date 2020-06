Mel: "Es el camino; somos el único equipo que no encaja tras el parón"

José Mel Pérez, máximo responsable técnico de la UD, reclama valor para el punto conquistado en el Carlos Belmonte. Además, recuerda que son el único de la categoría de plata que no recibido un gol tras el parón por la pandemia. "Creo que ha sido un partido complicado para los dos por la exigencia. Quizás hemos tenido las aproximaciones más claras, pero creo que es justo el empate final. Mucho trabajo, mucha lucha, pero poco fútbol, que al final es lo que cuenta".

Se le cuestionó por el triple cambio que ejecutó a la hora de partido -apostó por Pedri, Benito y Galarreta para retirar a Srnic, Varela y Cristian-. "Tenemos un plan de partido, intentamos que no se nos rompa, y luego con ese plan de juego y ese camino que marcamos intentamos llegar a la victoria. Cueste lo que cueste. Actuamos con la mejor de las intenciones. Los partidos anteriores lo hemos conseguido, éste no ha podido ser. La verdad es que creo que estamos en el camino correcto. No es fácil ganar todos los partidos, ahora hay muchísimo en juego. Nadie te regala nada".

En relación al rigor defensivo en esta liga poscovid -cuatro partidos sin recibir un tanto-, lo encomienda al espíritu de sacrificio. "Somos el único equipo de la categoría sin encajar un gol [en relación al nuevo fútbol tras la pandemia]; pero eso ya es historia. Hay que mirar al próximo partido [el Elche en el Gran Canaria], un rival muy difícil, rápido y que nos va a costar. Tenemos menos recuperación y un viaje de por medio", detalló el estratega.

La UD se ejercita esta mañana en Albacete y luego regresa a Gran Canaria en vuelo chárter. El sábado, toca el conjunto ilicitano, que llega de perder ante el Dépor en el Martínez Valero. Sobre el protocolo de reparto de minutos y de la política de rotaciones, Mel fue categórico. "Lo hablamos con los jugadores, todos serían protagonistas, ellos están viendo que no se les engaña. Y eso fortalece al grupo. Que todos tienen sus minutos y van a ser partícipes de lo que el equipo consiga es un aspecto capital. Estamos viendo a equipos con futbolistas fijos que al final tienen problemas".

Restan siete partidos para el final de la competición de plata. La UD se cita en el Gran Canaria con Elche, Ponferradina, Mirandés y Extremadura. Además, debe rendir visita al Huesca, Oviedo y Rayo Vallecano - el 19 próximo de julio-.