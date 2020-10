Rotar o no rotar, esa es la cuestión. La UD afronta mañana un combate capital para quitarse la careta y mirar a los ojos del playoff de ascenso. El ser o no ser. A falta de siete jornadas -esta liga exprés concluye el 19 de julio-, el bloque amarillo de Pepe Mel se cita en el Gran Canaria con el Elche (18.30 horas, Movistar Vamos). Todo un desafío. Los de Pacheta ocupan la sexta plaza -frontera de los afortunados- y tienen 50 puntos, solo cuatro más que los grancanarios (46). Un triunfo sería un triple salto mortal y reduciría la renta a uno. ¿Cómo lo hará Mel? ¿Seguirá apostando por la UD camaleónica? El estratega madrileño, en estos cuatro partidos de la nueva era del fútbol, contabiliza ocho puntos de doce y no ha recibido ni un solo tanto. De los 42 equipos del fútbol de élite español, solo el Barça de Setién ha logrado dejar a cero su portería. El descenso está a ocho puntos. Toca soñar.

El novelista Mel ha utilizado un total de 23 jugadores en estas cuatro partidos ante Girona (0-0), Almería (0-1), CD Lugo (1-0) y Albacete (0-0). Solo un jugador que ha disputado la totalidad de los 360 minutos: Josep Martínez. El meta valenciano detuvo un penalti ante el Lugo y afronta un momento dulce de forma. Eric Curbelo (270'), Javi Castellano (270') y Benito Ramírez (259') figuran a la cabeza de la relación de minutos completados. Forman parte de los intocables. De la Bella (258'), Narváez (258'), Mantovani (249') y Ruiz de Galarreta (228') también están bien posicionados. En relación a los jugadores que ha participado en los cuatro encuentros, figuran el citado Josep, Benito, Mantovani, Ruiz de Galarreta, Rubén Castro, Varela, Cristian y Pedri.

Sobre el infante de Tegueste, llama la atención la escasa participación del internacional juvenil de la UD. Pedri suma 174 minutos y ocupa el puesto 15º en la tabla del protagonismo en la liga de las mascarillas. A la cola, Haro, que saltó en el Carlos Belmonte, y concluyó la contienda, o el propio Tana, solo 5'.

6,6 cambios por partido

Ante el Girona, en el pulso que alzó el telón, Mel apostó por Josep, Eric, Martín, Aythami, De la Bella, Javi, Ruiz de Galarreta, Benito, Pedri, Narváez y Rubén. Trasladó cinco novedades en relación al segundo once inicial ante el Almería -les tocó a Álex Suárez, Mauricio Lemos, Varela, Srnic y Cristian López-. Para tumbar al Lugo, el preparador madrileño recurrió a siete novedades: Mantovani, Aythami, Ruiz de Galarreta, Fabio, Pedri, Aridai y Narváez. Ya en el Carlos Belmonte, cuarto asalto, hasta ocho cambios en el once. Álex Suárez -lateral derecho-, Mauricio, De la Bella, Javi, Srnic, Varela, Kirian -que debutaba- y Cristian.

Para Mel, rotar es la única vía para mantener físicamente y mentalmente enchufado a un vestuario de 31 mimbres. Para mañana, todo apunta a que Eric Curbelo regresará al lateral derecho, junto a Mantovani, Aythami -sancionado ante el Albacete pero sí viajó para hacer piña- y De la Bella. Javi Castellano, Ruiz de Galarreta, Aridai, Pedri y Benito integrarían la medular. En punta: Rubén Castro. El Moña cumple mañana 39 años y es el máximo realizador (2) tras la reanudación.

El Moña está de dulce. Igual que Benito. Varela es el arte. Javi Castellano forma parte del escudo, igual que Josep. Eric Curbelo destila madurez. De la Bella ahora gozará de competencia con la inclusión de Dani Castellano. Sobre los centrales, Mantovani es un seguro de vida, pero son Mauricio y Álex los que más han sobresalido. Aythami Artiles pagó caro su partido de sanción y el hecho de ser retirado en el descanso ante el Lugo. El Moña marca cuando está Cristian el verde. Rotar o no rotar.

Jugadores y minutos (desde la 32ª jornada a la 35ª en la liga poscovid)

Josep Martínez: (4 partidos jugados) 360'

Eric Curbelo: (3) 270'

Javi Castellano: (3) 270'

Benito Ramírez (4): 259'

De la Bella: (4) 258'

Juanjo Narváez (3): 258'

Martín Mantovani: (4) 249'

Ruiz de Galarreta (4): 228'

Mauricio Lemos (3): 225'

Rubén Castro Martín (4): 209'

Fede Varela (4): 209'

Cristian López (4): 209'

Álex Suárez (2): 180'

Srnic (3): 179'

Pedro González Pedri (4): 174'

Aythami Artiles: (2) 135'

Aridai Cabrera (3): 100'

Fabio (1): 90'

Kirian (1): 78'

Josemi (1): 18'

Tana (1): 5'

Clau: (1): 3'

Haro (1): 1'

Jugadores utilizados: 23

Jugadores no utilizados: 8 -Valles, Raúl Fernández, Dani Castellano, Cedrés,

Drolé, Álvaro Lemos, Paul y Álex Domínguez-.