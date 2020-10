Terremoto ofensivo sin recompensa. Maldita precisión. La UD se apiadó del Elche (1-1) tras firmar 16 remates -ocho a puerta- en una exhibición de verticalidad y oficio. La picardía de míster gol y un error calamitoso de Josep. El primer acto se resume en dos fotogramas. Soberbio el pase de Galarreta a Rubén Castro, que hizo el 1-0 a la media hora. Tocó lo justo para enviar el cuero al palo izquierdo de Badia. Octavo tanto. El 232 de su carrera.

En el día de su 39 cumpleaños, reapareció su instinto asesino. El delirio duró 9 minutos. El tiempo que tardó Juan Cruz, esquinado y a la izquierda, en centrar un balón que se coló por el segundo palo de Josep Martínez. Otra más de este arquero de enorme porvenir, capaz de lo mejor y lo peor. Héroe ante el Lugo tras detener una pena máxima, no mide bien la salida y se come el churro ilicitano. Broma de cámara oculta. Había que remar.

Con cinco cambios en relación al once que arrancó un punto ante el Albacete en el Belmonte (0-0), la UD se plantó tímida en el Gran Canaria. Mecanismo de serie. Ceder terreno y luego arremeter con una contra de fuego. Eric Curbelo, Rubén, Ruiz de Galarreta, Benito y Pedri formaron de inicio como elementos noticiables. Todo un mensaje. Se acabaron las rotaciones. Van a jugar los mejores. A los diez minutos, solo quedaba la impronta de un Elche tremendamente vertical, con dos delanteros como Escriche y Nino. Un dibujo 3-5-2 para apoderarse de la pelota. La UD latía agazapada en su fortaleza de hormigón. Repliegue venenoso. Centro de un incisivo De la Bella y no llegó Narváez. No había tregua.

El colombiano hizo de nueve posicional, con Rubén, algo más retrasado. Ver a Benito por la derecha resulta un pecado mortal. Una ofensa a la lógica. A pierna cambiada, como quedó patente ante el Girona, el extremo de La Aldea pierde gran parte de su potencial eléctrico.

Pase interior de Pedri para Benito y el tiro del aldeano sale desviado. Mel orquesta una modificación táctica: Benito se ubica ahora por la izquierda -el infante de Tegueste queda por la derecha-. Remate cruzado de Nino y aborta el peligro Álex. Pared de quilates entre Rubén y Narváez: el tiro del cafetero termina en los guantes de Badia. Primer aviso de la UD (18'). Galarreta está de dulce. Hizo lo que quiso.

Firmó una de sus mejores actuaciones desde su llegada en julio de 2018. El vasco aportó coherencia, mesura y una visión de juego privilegiada. Centro de De la Bella y Rubén no toca lo suficiente para superar a Badia en el área pequeña.

A los 25 minutos ya se alumbra el cambio de roles. La UD pasa a gobernar la escena. A pesar del dominio edulcorado, el Elche insistía una y otra vez por el costado derecho isleño. Había una evidente fuga de agua. Eric no puede con Juan Cruz y Fidel Chaves. Benito, a lo suyo, vuelve a destaparse como el mejor. Corta de cabeza Javi, la UD cumple en tareas defensivas como un reloj suizo. Catenaccio tropical. Tiro desde la frontal de Galarreta, tras un pase de oro Narváez. En el 30', llegó el zarpazo de Rubén 'Terror' Castro. Feliz cumpleaños.

Mira telescópica

El 1-0 se gestó en la medular tras un robo de balón de Narváez. Benito y Galarreta también participan en esta acción de tiralíneas. El pase del organizador vasco es de Cartier. Rubén, próximo al punto de penalti, controla y cruza el balón para hacer imposible la estirada. Tanto de bandera y a un punto del playoff. Repliegue y salir como aviones. La consigna era la misma. Tatuada en el alma. Pero en el 40', llegó el envío del pánico de Cruz y la falta de agilidad de Josep. Figura de hielo.

Lejos del travesaño, no reacccionó. El balón se cuela por el palo largo. Lo siguió con la mirada. Centro chut fatal, diabólico y que desbarató el 'plan playoff'. Un tanto similar al firmado por el extremo Jon Andoni Goikoetxea a Alemania en el Mundial de Estados Unidos 1994. Entre la sorpresa y la negligencia. Los de Pacheta marcaron de la forma más insólita. Ahí se detuvo el reloj. La muralla de plátano se resquebrajó de forma surrealista.

Un mazazo. El conjunto isleño se esfumó del encuentro. Ese envío maldito dejó el registro de imbatibilidad en 405 minutos. Reseñar que la UD estuvo durante nueve minutos a un punto de la sexta plaza. 540 segundos en la tierra prometida. Pero se levantó.

Tanto anulado a Rubén por posición ilegal tras remachar debajo del larguero. En la última imagen del primer acto, el colegiado no quiso ver una pena máxima clarísima. Fidel Chaves se desentiende del balón y agrede a Narvaéz con el brazo. Sagués Oscoz no se percató y este baile de sombras despistó a la videotecnología. Ahí murió el primer acto enloquecido, de ida y vuelta, con el Moña y Josep de protagonistas. Y explotó la pirotecnia.

Balones a Pedri

Ya en el segundo tiempo, Galarreta, en dos ocasiones, y un tiro cruzado de Benito -que volvió a la derecha- pusieron en apuros a Badia. Segundo tanto anulado a Rubén por fuera de juego tras una asistencia magistral de Pedri. El infante elevó el balón con maestría ante la salida de los centrales (60'). Comienza el show y misil del infante que sale rozando el travesaño. Ahora deja el esférico a Narváez. La UD está desatada y multiplica sus guarismos. Varela y a Aridai se suman a la fiesta. Solo hay un equipo en el verde.

Regalo de Jonathas para Rubén y el Moña golpea de forma salvaje. Despeje de puños Badia, el mejor del Elche. Bombardeo sin botín y dos goles anulados. Contra de libro de la UD y Pedri es derribado junto a los banquillos. Placaje de Calvo que ve la amarilla. Restan 19 minutos. Benito se marchó agotado y Aridai abre el campo desde la derecha. Encara y otra vez. Inspirado.

Pedri toma la manija del partido. Soberbia acción del tinerfeño y el balón se va rozando el palo. El pase fue de Mauricio Lemos y el tinerfeño tras pisar la pelota, trató de ajustar el disparo a la cepa del palo. La acción es bellísima, vuela Josema y faltó un centímetro para el 2-1.

Saque de esquina de Varela y el toque con el pecho de Álex Suárez lo despeja la retaguardia. Late un grado de crueldad extremo en esta atmósfera de cementerio. Exhibición ofensiva sin recompensa. Serios atrás, alegres en el frente ofensivo, la UD sí dominó los dos lenguajes. Ocho tiros a palos, 16 remates, un penalti no decretado...No era la tarde para besar el playoff.

Ruiz de Galarreta, por fin, presentó sus credenciales de marqués de la medular. Mauricio Lemos,por su parte y en labores de intendencia, estuvo magistral. Al mismo nivel que Álex Suárez. Se acabó la pamplina de las rotaciones.

Ayer, en una actuación excelsa de la UD, compitieron los mejores. Javi Castellano, incrustado como tercer central, sacó el cepillo y limpió el salón de rivales con maestría. De cabeza, con el muslo...No pasó nadie por su posición de controlador aéreo. Qué decir de Benito, enérgico, hasta que se quedó sin fuelle. Clau y Cristian fueron el último cartucho. Demasiado tarde.La fortuna se olvidó de la UD. La masacre acabó en tablas. Punto cruel. Por méritos, resultó insultante.

Ficha técnica:

UD LAS PALMAS: Josep Martínez; Eric Curbelo, Álex Suárez, Mauricio Lemos, De la Bella; Javi Castellano, Ruiz de Galarreta (Varela, 77'); Benito Ramírez (Aridai, 60'), Rubén Castro (Cristian, 88'), Pedro González Pedri; y Juanjo Narváez (Clau, 88').

ELCHE CF: Edgar Badia; Verdú, Dani Calvo, Josema; Josán, Iván Sánchez, Manu (Folch, 77'), Fidel (Pere Milla, 63'), Juan Cruz; Escriche (Jony, 77') y Nino (Jonathas, 63').

GOLES: 1-0, min. 30: Rubén Castro. 1-1, min. 39: Juan Cruz.

ÁRBITRO: Gorka Sagués Oscoz (C. Vasco). Amonestó a Benito (35') y a Pedri (90'), por parte de la UD; así como a Verdú (31'), Fidel (54') y a Calvo (70').

INCIDENCIAS: Estadio de Gran Canaria, sin público. Se guardó un minuto de silencio en memoria del juvenil de la cadena amarilla, Jorge Vázquez Vaca, que falleció hace una semana ahogado en un embalse en Extremadura.