Cinco reválidas para Pepe Mel

"Las primeras lecturas y superficiales suelen ser incorrectas; en mayor medida temerarias. Mel es nuestro hombre, y nos llevará a Primera. Restan cinco finales [este domingo la primera ante la SD Ponferradina en el Gran Canaria (18.30 horas)], nos pronunciaremos al final de este curso exprés sobre el futuro del entrenador. Estamos en la lucha; abrir un círculo de interrogantes no conviene. Es una ofensa al abonado y al crédito de un trabajador incansable como Pepe Mel. El hombre que responderá a las expectativas y cimienta el futuro empieza por 'M", aseguran desde la zona de mando de la entidad isleña.

El estratega madrileño -que inició su ciclo el 10 de marzo de 2019 ante el Dépor en Riazor- contabiliza 51 duelos ligueros con la UD, con un balance de 15 victorias, 18 empates y 18 derrotas -así como 53 goles a favor y 61 en contra-.

El club amarillo arrancó como un ciclón el ciclo poscovid con tres empates y dos victorias. Compartió el liderato de la liga de las mascarillas con la Ponferradina. Tras tocar el cielo ante el Elche -el pasado sábado con una exhibición ofensiva sin recompensa en el Gran Canaria- solo conquistó un punto. El pasado jueves, ante el Huesca en El Alcoraz, llegó la peor versión. Errores defensivos, falta de mordiente, sello previsible, despistes groseros...

Solo la aparición de Álvaro Lemos -tras ocho meses de baja- despertó a la UD en los últimos diez minutos. Dos centros y dos remates francos. Incluso con diez, tras la roja a Martín Mantovani. Esta última actuación catastrofista, invitó al pesimismo sobre el futuro de Mel. Pero desde la zona de alto mando de la UD insisten que es el hombre indicado en esta aventura kamikaze hacia el playoff.

Vínculo contractual

Mel y la UD han dado muestras de amor y tirantez en estos últimos seis meses. La última actualización del 'matrimonio' llegó tras la derrota ante el club oscense. Habló en pasado y sonó a despedida. "El gol no puede depender exclusivamente de Rubén. Si no marca, no lo hace nadie. Es algo que debe intentar arreglar el club de cara al futuro (...) No sé nada de mi renovación. Mi contrato ya terminó el pasado 30 de junio. Estamos aquí porque todos nos sentimos a gusto por el club y hay una tremenda predisposición. ¿El futuro en la UD? No tengo noticias de la renovación", dijo sobre su futuro.

Tras el estallido de la pandemia -14 de marzo-, Mel inició el confinamiento con un mensaje esperanzador sobre su futuro. "Me dio por renovado, el vínculo y la relación con Helguera y Ramírez es tremendamente positivo". Solo hacía escenificar un acuerdo cantado -el propio presidente de la UD ya hizo público que el madrileño era el elegido tanto para el escenario de una caída a Segunda B o subir a Primera-.

Del amor al recelo. El anuncio en rueda de prensa telemática del novelista de que su equipo técnico abandonaba el ERTE -mientras la plantilla seguía afectada el pasado mayo-, no sentó bien en la cúpula. Luego llegó un comienzo positivo del curso poscovid: tres empates y dos victorias. En Huesca, nuevo paso en falso y dudas.

Mirando la tabla, la UD está a cinco puntos del sexto puesto. Restan cinco jornadas -ante Ponferradina, Real Oviedo, CD Mirandés, Rayo y Extremadura- y hay quince unidades en litigio. Con 47 unidades en el zurrón, ya Mel advirtió que lo fundamental era sellar la permanencia de forma matemática (50). Y luego, asaltar el segundo objetivo. Que pasa por mirar al cielo.

"Yo voy paso a paso, primero hay quedar el paso inicial. Sellar la salvación y luego dar otro salto. Ir al próximo peldaño", espetó.

El club isleño está a cinco del playoff y tiene una renta de seis unidades con el descenso -la zona del pánico la marca el CD Numancia, con el que está ganado el gol-average-.

La promoción más barata

Con 52 puntos y a falta de cinco partidos, el Elche CF ocupa la sexta plaza de la LaLiga SmartBank. Es la puntuación más baja desde la 2010-11, fecha en la que se activó el formato playoff. Desde la citada temporada (57 con el Real Valladolid), el baremo de puntos subió a 58 en la 2011-12 (el Almería) y a 61, en la temporada 2012-13 -con la presencia de la propia Las Palmas-.

En la 2013-14, el Sporting de Gijón marcaba la frontera de la promoción con 53 unidades tras 37 jornadas. Zaragoza (56), Real Oviedo (56), Huesca (55), Zaragoza (59) y Dépor (60) completan la lista de propietarios de esa sexta plaza a estas alturas de campeonato. El escenario actual -el formato de doble eliminatoria para el ascenso arrancó en la 2010-11- es el más barato.La UD aún está a tiempo. Esto es un planeta democrático. Mañana, el último intento por lo imposible.