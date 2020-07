Mel: "A lo mejor es a mí al que no le interesa el nuevo proyecto"

Pepe Mel solo tiene ojos para el presente. Ponferradina y Ponferradina -mañana, 18.30 horas en el Gran Canaria para buscar los 50 puntos y evitar apuros-. De su futuro, nada de nada. Incluso, deja la puerta abierta a que le interese seguir de amarillo en la campaña 2020-21. "Sobre mi continuidad; ni sé nada, ni me preocupa. En este campeonato tan rápido, pararte a pensar en eso es un error. Entrenadores hay muchos y el club elegirá al que consideran más idóneo. Estoy feliz con mi trabajo y creo que lo que se me propuso, pues lo estoy haciendo. Dependerá de muchos factores, el hecho de continuar aquí o no (...) El club de marcar sus tiempos. Ahí no nos metemos, ellos saben lo que tienen que hacer. Tienen su idea, el año pasado renové justo antes de irme de vacaciones [julio del 2019]. Y como entran muchos factores, uno de ellos puede ser que tendrán que hablar conmigo para analizar el proyecto. A lo mejor es a mí al que no le interesa el proyecto del año que viene. Llevo muchos años, equivocarte en la toma de decisiones es peligroso. Pero esa conversación será cuando el club quiera. El 20 de julio termino y en mi cabeza el 21 figura estar con mi familia en casa", aseguró el estratega madrileño sobre su renovación.

Sobre la circunstancia de estar a tres puntos del descenso, en esta tabla con aroma a ruleta rusa, mantiene que solo se fija en la Ponferradina. "Esto cambia constantemente, pero nos pasa a todos. El Zaragoza era un firme candidato al ascenso directo y mire, lleva dos derrotas. Nosotros parecíamos que nos escapábamos.Solo puedes mirar a tu partido".

En relación a la falta de gol -tres tantos en seis partidos-, se le cuestionó si Álvaro Lemos era la solución. "Ese jugador no puede serlo, sí para poner buenos centros. Se lo dice uno que sí metió goles. El futbolista que tiene gol es un jugador importante, por eso en el fútbol, el gol se compra con dinero, no se enseña. O lo eres o no lo eres. Y tenemos un futbolista con un marcado acento realizador [en referencia a Rubén Castro Martín]. Que lo ha sido toda la vida, debemos aportar más en otras líneas, otros futbolistas. Vivir solo de un jugador nos hace estar muy mermados", determinó sobre la faceta anotadora de la UD.