37 dianas en 37 partidos. El problema del gol, bajo el microscopio. La UD, junto a otros cuatro equipos de LaLiga SmartBank como Sporting, Dépor, Extremadura y el descendido Racing de Santander, figura en la cuarta posición de los menos realizadores de la competición de plata con 37 tantos. El Almería, con 58, ocupa la primera plaza en la tabla de la pólvora. En las primeras seis jornadas de la 'liga poscovid', los amarillos contabilizan tres tantos y los tres son obra de Rubén Castro Martín. La aparición del Moña ha sido bendita para certificar siete puntos ante Almería (0-1), Lugo (1-0) y Elche (1-1). Pepe Mel

"Si no marca Rubén no marca nadie. Es algo que tiene que valorar el club para el futuro (...) Necesitamos gente que haga goles en esas posiciones de ataque", enfatizó tras caer en Huesca. Y ayer, siguió diseccionando las claves del problema: "La falta de gol no la soluciona Alvaro Lemos. Pondrá buenos centros y nos da más alternativas por las bandas. El gol lo hace el último que toca el balón, y sé de lo que hablo. Disponer de buenos centros laterales, como los de Lemos, aumenta las posibilidades. Pero el que tiene gol, tiene gol. El goleador se compra con dinero, no se enseña. Hay un jugador con marcado acento de goleador [otra vez en relación a Rubén Castro], pero debemos aportar más desde otros futbolistas. Vivir de uno solo, hace que el equipo esté mermado".

Rubén Castro lleva 8 tantos y está a dos de la marca de Jonathan Viera (10), que se fue a finales de diciembre. Luego aparecen Juanjo Narváez (5) y Pekhart (5) -que rescindió su contrato el pasado enero para jugar en el Legia de Varsovia, con el que lleva cuatro goles-. Pedri (3), Benito Ramírez (2), Fede Varela (1) y Eric Curbelo (1) completan la relación de realizadores en la liga doméstica. Rubén y Viera ya conforman casi el 50% de toda la producción.

Si restamos los anotados por el mediapunta internacional y el checo, solo quedarían 22 goles. De esa cifra final de 37, matizar que dos fueron en propia meta de defensas rivales. Además, en el pasado mercado invernal, Araujo hizo la maleta para salir cedido al AEK de Atenas. En la actualidad, el gol en LaLiga se reparte únicamente en seis jugadores: Rubén, Juanjo Narváez, Pedri, Benito, Fede Varela y Eric Curbelo. Si en la liga del poscovid solo anota Rubén, en lo referente a Narváez, su último tanto se remonta al 21 de diciembre ante el Rayo.

La grave lesión que sufrió ante el Fuenlabrada, por una patada de Chico Flores, mermó su elevado punto de precisión -hizo cinco goles en seis jornadas-. Lleva once fechas ligueras sin anotar. Benito, por su parte, no perfora la meta rival desde el 19 de enero, cuando logró un golazo en Santander. Desde el 'Benitazo', ya ha pasado 12 jornadas ligueras.

Y en lo referente a Pedri, tres goles y 5 dianas, lleva sin ver portería desde el 5 de octubre en el Anxo Carro cuando batió al CD Lugo. Son 22 jornadas de sequía para el infante de Tegueste. En relación a Cristian López, dentro de este grupeto de mimbres ofensivos, llegó libre el pasado febrero. Suma siete intervenciones (298') sin estrenarse.

En 2020 -16 partidos oficiales-, la UD suma nueve dianas. Cinco de ellas fueron obra de Rubén Castro. El resto, Fede Varela, Eric Curbelo, Benito Ramírez y Somma -propia meta-.

La sequía de los pistoleros de la UD:

Juanjo Narváez (5 goles): Último tanto el 21 de diciembre: 11 jornadas sin marcar

Pedri (3 goles): Último tanto el 5 de octubre: 22 jornadas sin marcar

Benito Ramírez (2 goles): Último tanto el 19 de enero: 12 jornadas sin marcar

Cristian López (0 goles): 7 jornadas sin marcar