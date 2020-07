La UD explota por el gol de Ortuño: "Nos dicen que no se ve en el monitor"

El brazo y antebrazo de Ortuño. Cabreo por el VAR en la UD. El primer tanto del Real Oviedo ha generado un tremendo malestar en la expedición amarilla. El envío de Arribas supera a Mauricio Lemos y el exjugador de la UD Alfredo Ortuño controla con el brazo el esférico para luego batir a Álvaro Valles en la recta final del primer acto. Mel fue contundente: "El primer gol, está claro, vosotros tenéis las imágenes a los 30 segundos. Igual que nosotros en el Ipad. El árbitro nos dice que no hay imágenes en el VAR, que no se ve claro. Ahora no se puede hacer nada, alguien le dirá que se ha equivocado", reflexionó el preparador amarillo en relación al fotograma del 1-0.

Para Mel, en la TV "nos ofrece muchísimas dudas". "Es cierto que con las tecnologías que tienen, te da rabia por qué no lo revisa. Pero en la primera parte no estuvimos bien, en la segunda sí nos acercamos a lo que queríamos". Por su parte, Ruiz de Galarreta, sobre la acción, admite que "las pequeñas acciones siempre iban para el mismo lado". Sobre el partido, fue crítico: "No estoy contento con la labor del equipo, en la segunda parte, nos rehicimos. Pero no ha podido ser".