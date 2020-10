"Cada club hace las cosas a su forma. He estado en equipos del norte, del sur, de Canarias y cada club es distinto. A día de hoy, viendo el panorama, la sensación que tengo es que es difícil. Dejémoslo ahí. Yo el martes estaré en mi casa con mi familia. Llevamos con un estrés de viajes, palitos en la nariz y partidos... No lo sé, los tiempos los marcará el club".

Otra vez más, la rueda de prensa de Pepe Mel se centró en su continuidad en la UD Las Palmas de cara a la próxima temporada. El técnico sigue a la espera de una llamada del club donde concretar su fururo. "Habrá que preguntárselo a Luis Helguera. Yo entreno y el lunes que viene me marcho. No lo sé. Estoy abierto a escuchar al club si quiere que siga aquí. Para mí lo más importante es el proyecto deportivo. Cuando el club lo crea oportuno, lo diré. No puedo dar noticias que ni yo sé", explicó el entrenador madrileño cuando fue cuestionado sobre si esta incertidumbre se mantendrá mucho más allá en el tiempo.

"Es complicado responder a preguntas que no se han hecho. No tengo que responder a nada porque no hay preguntas", insitió el técnio amarillo. "Igual es que me explico muy mal. No puede haber nada cerca o lejos porque no sé nada de la UD Las Palmas. Depende. Si me dicen que tengo que pagar para entrenar, pues les digo que no. Pero no es todo tan sencillo. ¿Qué equipo habrá para el año que viene? ¿Qué fichajes habrá? ¿Qué posición vamos a reforzar? Para mí son cosas importantes. Esa conversación no la hemos tenido, pero eso no quiere decir que no la vayamos a tener. El club tiene sus tiempos y me parecen acertados porque hasta hoy, matemáticamente, el equipo no estaba salvado. Esta semana es propicia para que el club se ponga las pilas, pero no solo conmigo", agregó.