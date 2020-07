Mantovani: "Si no me viese con capacidad de seguir en la UD, daría un pasito al costado"

Martín Mantovani -36 años, 37 partidos con la UD- ejerció de portavoz esta mañana de forma telemática del sentir de la caseta. Reconoce el trabajo de Mel y no se ve mayor para el nuevo proyecto 2020-21. En relación a la rebaja salarial, ante el desplome de los ingresos por la pandemia, no conoce la propuesta de la entidad. Reclama morir en estos dos partidos para dejar un gran sabor de boca. "Si estoy acá es que me veo con capacidad para seguir; si no, daría un pasito al costado. Si no me veo al nivel de este club, de esta UD, no estaría aquí. Soy el primero [en dejarlo y abandonar la UD]...Los clubes miran otras posibilidades y ya dependerá de la dirección deportiva. A nivel personal, me siento con ganas y me siento bien. Estoy fuerte, no estaría aquí si no me viese capacitado", determinó el zaguero argentino, que agota su segunda campaña de amarillo y aún le resta otro curso más de contrato.

Sobre Mel, lo etiqueta "de positivo". "Darle continuidad a un proyecto siempre es una gratísima noticia, porque ven que las cosas las está haciendo bien. Ojalá que se pueda llegar a ese objetivo de hacer algo importante, pero todavía quedan dos jornadas. Tenemos opciones matemáticas, deseamos que las cosas vayan a mejor". Descarta que se consultase a los capitanes para renovar o prescindir del novelista. "Se ha renovado él solo con su trabajo, lo demás está de más. Tenemos conversaciones durante todo el año, siempre se busca la opinión de todo el mundo. No hubo esa charla para decir si te gusta o no, el trabajo del míster ha sido bueno. Pero no tuvimos esa charla directamente".