Mel vuelve a dejar fuera a Tana; Aythami, baja por molestias

Pepe Mel, renovado por una temporada al frente del banquillo de Las Palmas, evidenció una vez más algo que ya no es noticia: no cuenta con Tana. No contó con el tras el regreso de la competición ni lo hará el próximo curso, por lo que el destino del grancanario fuera de la UD parece una cuestión que empieza a ser más que evidente. Volvió a dejarle fuera de la convocatoria por decisión técnica después de haberle citado el sábado pasado. No estará, por tanto, en el último partido fuera de casa, mañana en Vallecas ante el Rayo Vallecano (20.00 horas).

Como tampoco estarán presentes Aythami Artiles, que por unas molestias -según el club- se queda en la Isla, ni Fabio González ni Alberto de la Bella, este último sin ritmo tras haberse sumado al grupo esta semana después de tres encuentros ausente.

La novedad de la citación es la presencia del portero de la cadena de filiales Ale Gorrín, que será el descarte de la lista de 24 futbolistas que viajarán a Madrid el viernes por la mañana, el mismo día del partido.

La convocatoria la conforman Valles, Álex Domínguez y Ale Gorrín como porteros; Álvaro Lemos, Curbelo, Mantovani, Mauricio Lemos, Álex Suárez y Dani Castellano como defensas; Javi Castellano, Ruiz de Galarreta, Fede Varela, Kirian, Josemi, Pedri, Srnic, Aridai, Pablo Haro, Benito y Clau como centrocampistas; y Rubén Castro, Cristian y Narváez como delanteros.