"Mel se lo ganó con su trabajo"

Tributo doméstico. La voz de la caseta. Martín Mantovani -36 años, 37 duelos con la UD- ejerció de portavoz para reconocer la labor de Pepe Mel. Además, se ve con gasolina para cumplir su contrato hasta junio de 2021. "Si estoy acá es porque me veo con capacidad para seguir; si no, daría un pasito al costado. Si no estuviese al nivel de este club, de esta UD, no estaría aquí. Los clubes miran otras posibilidades [rejuvenecer el plantel] y ya dependerá de la dirección deportiva. Estoy fuerte, me veo bien".

Sobre la ampliación de contrato de Mel -que encadena su tercera campaña-, lo etiqueta "de positivo". Es la antorcha que marca el camino."Darle continuidad a un proyecto es una gratísima noticia, significa que se está haciendo bien. Ojalá que se pueda alcanzar ese objetivo de hacer algo importante, todavía quedan dos jornadas. Tenemos opciones matemáticas de playoff. Quiero acabar con buen sabor de boca, de la mejor manera".

Descarta que se consultase a los capitanes para renovar o prescindir del estratega madrileño. "Se ha renovado Mel por su trabajo, lo demás está de más. Tenemos conversaciones todo el año, siempre se busca la opinión del grupo. No hubo esa charla para cuestionar si gusta o no su labor; el trabajo del míster ha sido muy bueno".

El veterano marcador central, que ha completado una notable temporada, desconoce la estrategia de la entidad para renegociar los contratos. Es inminente otra rebaja salarial. "No hemos tenido charla alguna; por ahora, sin acercamientos. Es cuestión de que pasen los días, no he tenido mucho conocimiento de ese tema".



Ni un día de paz

Insiste en la importancia de terminar con buen sabor de boca esta liga exprés poscovid. "Quedan dos partidos importantes y hay que terminar de la mejor manera. Es un campeonato atípico, y estos encuentros son importantes para irnos con un buen sabor de boca. Eso nos hará mirar al futuro de otra manera, el espíritu es el de sumar los seis puntos ante Rayo y Extremadura. Siempre hay algo en juego, ganar fortalece al grupo".

Reclama "más continuidad" de cara al próximo curso. Faltó instalarse en una línea de regularidad. La UD vivió en una montaña rusa constante. "Han pasado muchas cosas; gente que se fue, así como muchas lesiones. Luego llegó el tema del Covid, al final queda un año muy largo. La actitud de la gente fue la clave, se generó un grupo humano buenísimo. Debemos aprender de los errores para alcanzar la serenidad. La UD debe ser constante". La receta del comandante.