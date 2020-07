Ramírez: "Si Viera tiene cualquier inconveniente en China, le ofreceríamos jugar en la UD"

Carrusel de bombas atómicas. Titulares veraniegos con el sello Ramírez. Bañador, cholas, mascarilla, piscina y la sombra del genio Jonathan Viera. Miguel Ángel Ramírez analizó este mediodía las remotas opciones de repescar a Romario -con contrato en el Beijing-. "Viera acaba en diciembre de 2021. Le queda un año largo, otra cosa es que con las circunstancias de China que todos conocemos...Si hubiese algún parón o inconveniente, le ofreceríamos que jugase aquí pero tiene contrato hasta el 2021. Hay que olvidarse de Jonathan Viera", aseguró en la Cadena COPE Las Palmas.

En relación al nuevo informe contable 2020-21 tendrá una reducción "al 40%" y el presupuesto rondará "los 12 ó 13 millones de euros". Sobre la renovación de José Mel Pérez, aclaró los tiempos de la negociación y firma. "Había que esperar a la salvación matemática para hablar. Cuando se cerró la permanencia, se logró en 24 horas [el OK]. Cualquier trabajador querrá saber lo que quiere hacer el próximo curso, la incertidumbre se resolvía con la permanencia. Lo logró y se hizo". Sobre el aterrizaje de Tino Luis Cabrera -como secretario técnica-, jugó al despiste y no quiso manifestarse. "Sigue en el Real Betis, hay que dejarlo allí hasta ahora. La UD nunca ha dicho nada de Tino Luis. No hay un documento ni una declaración sobre él. Habrá secretario técnico....sea Tino Luis o no".

Política de altas y bajas

Ramírez guarda sus cartas en relación a las altas y bajas. La UD tiene capacidad económica para sostener a todo el plantel. "No hay prisa, no adelantaremos la estrategia. Los tiempos los marcamos nosotros, carecemos de celeridad o prisa como la prensa. La Liga acaba el lunes. Ya

hablaremos jugador por jugador". Para Sergio Araujo ya hay un escenario definitivo. "Se reincorpora el 10 de agosto [con la pretemporada]. Tendrá que entrenar, trabajar y ganarse un puesto". Además, puntualiza que "la UD tiene capacidad para asumir los contratos de los jugadores. Estamos obligados a cumplir con esos contratos, que son sagrados".

El descenso del 40% del presupuesto activa mecanismos como la ilusión o la anticipación. "Competiremos con todas las garantías". Confirma que sigue activo el ERTE a parte del personal administrativo de la entidad. "Al bajar el presupuesto, se reduce el volumen del club. El informe contable actual es de unos 20 millones y se quedará en una cifra entre los 12 y 13". El término 'ilusión' es la brújula de la nueva UD. "La UD siempre ilusiona, solo con estar en el fútbol profesional, estamos contentos. Cada año es una historia nueva. Hay que ser conscientes de la situación económica, no traeremos a ningún crack, la política es la de crear jugadores. Llevo quince años en el cargo y catorce en el fútbol profesional. Aspiramos a los 50 puntos; el objetivo es la permanencia".

Rabia y pesar por no contar con tres puntos más. "Con una victoria o tres empates más, la cosa hubiese cambiado. En este curso hemos sufrido un calvario por la lesiones (...) Debemos seguir reinventándonos. Se dudó de la permanencia y se logró con solvencia. Pero estas dos jornadas son importantísimas. De ganarlas, te quedas en una situación inmejorable. Hay que reconocer el trabajo realizado a pesar de las dificultades".

La solución es no mirar los presupuestos. "Más que fijarnos en los informes contables, debemos hacer un bloque competitivo con nuestros recursos. Apostar por la base, asumir riesgos con control. Repito con control, para no para terminar con tus huesos en Segunda B".

En relación a Tana, fue generoso con el futbolista amarillo, que no cuenta para Mel -no juega desde el primer partido del poscovid ante el Girona-. "El jugador lo que tiene que hacer es convencer al míster; siempre ha tenido algún problema. Pero debe reivindicarse".