Ambición desmesurada y cantera. José Mel Pérez, técnico de la UD y en la previa de la última jornada ante el Extremadura (mañana, 17.30 horas), desveló que hoy mantendrá la primera reunión con la dirección deportiva para sentar las bases del nuevo proyecto. Además, avanza que Josemi repite titularidad y que desea ver a más jóvenes valores en acción. "Es una buena oportunidad para ver cómo se desenvuelven. Pero quiero conjugar las dos cosas, sacar el mejor equipo, ganar los tres puntos e intentar quedar lo más arriba posible. Por supuesto que quiero ver a esa serie de futbolistas que está inéditos [Álex Domínguez, Haro, Clau...] Pueden ser futuro para el club. Hoy tengo una comida con la dirección deportiva y empezaremos a hablar. Es prematuro, mañana termina la competición. Empezaremos a hablar desde hoy; de cómo veo la UD del año que viene...Lo que quiere el club, objetivo, si es continuidad, sentar bases, o intentar dar un salto de calidad", aseveró en relación a la continuidad de Deivid o Tana. No dio ninguna pista en relación a veteranos como De la Bella, Mantovani o Aythami Artiles, también con contrato.

Con el escudo de la UD no se juega. La dimensión histórica marca la diferencia. "Será un año complicado para el fútbol, en todos los aspectos. Se avecina un fútbol sin público, con problemas económicos. Eso me hace saber que la idea es la de mantener la gente joven; tenerlos es una alegría. Siempre he estado feliz con ellos. Debemos aunar juventud y registro competitivo. No podemos renunciar a nada: somos la UD. Por lo tanto hay que tener un gen ganador e intentar estar en Primera. Es el hábitat de este club. Hoy tenemos la primera toma de contacto, espero que recojan el guante. Quiero hacer un equipo que eche raíces".

Lecciones del poscovid

Mel aplaude la fórmula del chárter. Lo mejor en este fútbol pendiente del virus. "Durante la etapa regular no hicimos un viaje coherente; perdíamos entrenamientos, ahora, con el chárter, no estar casi nada en los aeropuertos, el futbolista lo agradece. Fue la gran ventaja; lo demás ha sido una locura. Ha primado lo económico por encima de lo demás. Vamos a terminar con once partidos a un buen nivel. Nos quedaremos cerquita de los seis primeros, fue una lástima, que volasen puntos con goles estúpidos como el del Elche. O por ejemplo en el tramo final ante el Racing en el Gran Canaria, el gol ante el Numancia en Los Pajaritos...".

Insiste que quiere 25 gladiadores sedientos de gloria. "Quiero un grupo con hambre, pensar que ya estamos de vacaciones, a mí eso no me vale. Nos debemos a un club que tiene una historia y la clasificación premia a la entidad económicamente. El que no vea que no pone intensidad...lo bueno de los cinco cambios, es que no hay horario. Quiero despedirme ganando, con más puntos que el año pasado con un curso tan atípico". El centrocampista Josemi será titular y su futuro está en el aire -finaliza contrato-. "Mañana es un partido importante para él...Pero cuidado, el Extremadura llega a la Isla tras ganar a Dépor y Sporting".

El calor de la afición, el Moña y Ángel López

El novelista es un acérrimo defensor de contar con una lista de 23 jugadores -como es habitual en Mundiales o Eurocopa-. Otro de los aciertos del poscovid. "El primer problema es dar tu lista. Si van 18, dejas a ocho enfadados en casa. Ya son tus enemigos. Pero es que yo extendería la lista de 23 a 25. Tienes que llevar a todos los trabajadores de tu empresa (...) Además, los cinco cambios es una herramienta magnífica". Sobre el hecho de que en El Hierro ya se pueda jugar con público, dentro de la fase de ascenso a Segunda B, reconoce el valor del fiel amarillo. "No hay ni un actor que no quiera actuar sin público. El espectador paga una entrada por el espectáculo, reacciona, protesta...Añoro al aficionado que es de un equipo, al fan; ése que siempre está contigo".

Evoca su paso por Vallecas. "Allí estuve cuatro campañas, lo de los Bucaneros es un espectáculo. El pasado viernes fue algo anodino". Rubén ya lleva ocho dianas en el poscovid, por los dos logrados por Juanjo Narváez. Democratizar el gol es una obligación. "Lo tenemos en el debe, no nos puede pasar otra vez. No tener a nadie que le quite esa responsabilidad a Rubén...Debemos compartir eso. Arrancamos con Araujo, Pekhart...y se marcharon. Incluso tuvimos jugadores del filial que fueron desapareciendo [en alusión a Espiau]. Menos mal que apareció Jony [Jonathan Viera, que logró diez tantos entre septiembre y diciembre] o Narváez".

Valora la incorporación de Ángel López como se segundo -en detrimento de Roberto Ríos, que se marcha por motivos personales-. "Tuve a Ángel en el Betis. Lo conozco bien, en el tema Pedri fue alguien importante. Me puso sobre la pista del jugador. Yo ya sabía que Ríos no seguía hace tiempo, Ángel tiene una oportunidad. Sabe cómo me gusta trabajar, nos puede aportar cosas. En el futuro, puede que sea el entrenador de Las Palmas".